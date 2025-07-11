Elektrikli Rimac Nevera R piste çıktı: Bir günde 24 dünya rekoru kırdı!

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Elektrikli hiper otomobil geliştiricisi Rimac Automobili, pistte rekorlar kırmaya devam ediyor. Rimac, bu sefer Nevera R elektrikli hiper otomobilini piste çıkardı ve 24 dünya rekoru kırarak, Nevera'nın Standart versiyonunun daha önce elinde tuttuğu 23 rekoru geliştirdi.

Nevera’nın performansına yapılan sürekli iyileştirmeler sayesinde Rimac, yalnızca elektrikli araçlar dünyasında değil, aynı zamanda motorsporlarında da dünyanın en hızlı seri üretim otomobillerinden bazılarını üreten bir marka haline geldi.

2023 yılında Rimac, Nevera’nın üretim versiyonunu Almanya’daki Automotive Testing Papenburg (ATP) tesisine götürmüş ve tek bir günde tam 23 dünya rekoru kırmıştı.

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Geçtiğimiz günlerde ise şirket, bu standart modelin güncellenmiş versiyonu olan Nevera R ile piste çıktı ve 2023’teki tüm rekorları alt üst ederek dünyanın en hızlı elektrikli otomobili unvanını yeniden kazandı.

Rimac, yayınladığı basın bülteniyle 0-400-0 km/s zamanını yeniden eline aldığını duyurdu. 2023’te bu rekor Rimac’a aitti, ancak daha sonra Koenigsegg Jesko Absolut tarafından 27.83 saniyeyle kırılmıştı. Nevera R bu yıl aynı testi 25.79 saniyede tamamlayarak unvanı geri aldı.

İşte Nevera R’ın pistte elde ettiği diğer rekorlardan bazıları ve önceki versiyona göre yaptığı geliştirmeler:

0-60 mph : 1.66 saniye (-0.08 saniye)

: 1.66 saniye (-0.08 saniye) 0-100 km/s : 1.72 saniye (-0.09 saniye)

: 1.72 saniye (-0.09 saniye) 0-100 mph : 2.96 saniye (-0.25 saniye)

: 2.96 saniye (-0.25 saniye) 0-200 km/s : 3.95 saniye -(0.47 saniye)

: 3.95 saniye -(0.47 saniye) 0-300 km/s : 7.89 saniye (-1.33 saniye)

: 7.89 saniye (-1.33 saniye) 0-200 mph : 9.25 saniye (-1.61 saniye)

: 9.25 saniye (-1.61 saniye) 0-400 km/s : 17.35 saniye (-3.96 saniye)

: 17.35 saniye (-3.96 saniye) 100-200 km/s : 2.22 saniye (-0.37 saniye)

: 2.22 saniye (-0.37 saniye) 200-250 km/s : 1.65 saniye (-0.35 saniye)

: 1.65 saniye (-0.35 saniye) 200-300 km/s : 3.89 saniye (-0.9 saniye)

: 3.89 saniye (-0.9 saniye) 0-100-0 km/s : 3.32 saniye (-0.67 saniye)

: 3.32 saniye (-0.67 saniye) 0-200-0 km/s : 8.58 saniye (-0.27 saniye)

: 8.58 saniye (-0.27 saniye) 0-300-0 km/s : 14.49 saniye (-1.19 saniye)

: 14.49 saniye (-1.19 saniye) 0-400-0 km/s : 25.79 saniye (-4.14 saniye)

: 25.79 saniye (-4.14 saniye) 0-250-0 mph : 26.20 saniye (-5.21 saniye)

: 26.20 saniye (-5.21 saniye) Çeyrek mil : 7.90 saniye (-0.35 saniye)

: 7.90 saniye (-0.35 saniye) Tam mil : 19.71 saniye (-0.88 saniye)

Nevera R ayrıca, 431.45 km/s ile elektrikli araçlar için en yüksek hız rekorunu da kırdı.

Standart model dört elektrik motoruyla 1.888 beygir güç üretirken, Nevera R bu gücü 1.989 beygire çıkarıyor. Ayrıca 35 kg daha hafif, standart olarak Michelin Pilot Sport Cup 2 lastiklerle geliyor ve büyük arka kanadı sayesinde yüzde 15 daha fazla yere basma kuvveti üretiyor.

Elektrikli araç dünya rekorlarının yeni lideri Rimac Nevera R, 2,3 milyon euro fiyatla satışa sunuluyor ve dünya çapında yalnızca 40 adet üretilmesi planlanıyor.

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Rimac Nevera R piste çıktı: Bir günde 24 dünya rekoru kırdı!

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