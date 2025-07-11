Chery, Çin'in en büyük ihracatçısı ünvanını koruyor

Chery, yılın ilk yarısında ise dikkat çekici sonuçlara imza attı. Yılın ilk yarısında elde ettiği 1 milyon 260 bin 124 adetlik (yıllık yüzde 14,5 artış) satışla tüm zamanların en yüksek ilk 6 ay performansına ulaşan şirket, böylece yalnızca 5 ayda 1 milyon araç eşiğini aşarak tarihindeki en yüksek satış hızını yakaladı.
Denizaşırı ülkelere ihraç ettiği 550 bin 270 araçla liderliğini pekiştiren Chery, Çin'in en büyük otomotiv ihracatçısı olma ünvanını korudu. Şirket, Chery Süper Hibrit (CSH) teknolojisi sayesinde yıllık yüzde 98,6'lık artışla yeni enerjili araç satışlarını neredeyse iki katına çıkararak gerek pazar payı gerek büyüme oranında liderliğe yükseldi.
Chery'nin SUV modelleri rekabetçi fiyatlarıyla Türkiye'de de başarılı bir performans sergiliyordu ancak %50 ek vergi getirilmesinden sonra ivme hızla düştü. Bir dönem Çinli şirketin vergilerden kurtulmak için Samsun'a fabrika kuracağı konuşuldu ancak aradan geçen zamanda bu konuyla alakalı herhangi bir ek açıklama yapılmadı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Kurumsal ve büyük ölçekli şirketler için çok iyi.
teşekkürler
normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre