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    Chery, Çin'in en büyük ihracatçısı ünvanını koruyor

    Yalnızca 5 ayda 1 milyon araç eşiğini aşarak tarihindeki en yüksek satış hızını yakalayan Chery, 2025’in ilk yarısında ise 1 milyon 260 bin 124 adetlik satışa ulaştı.

    Chery, Çin'in en büyük ihracatçısı ünvanını koruyor Tam Boyutta Gör
    Çinli otomotiv devi Chery, yeni nesil modelleriyle büyümeye devam ediyor. Bu kapsamda şirket, haziran ayında da güçlü büyüme ivmesini korudu ve dünya çapında 233 bin 607 adet satış yaparak geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 16,6’lık önemli bir büyümeyi gerçekleştirdi.

    Chery, yılın ilk yarısında ise dikkat çekici sonuçlara imza attı. Yılın ilk yarısında elde ettiği 1 milyon 260 bin 124 adetlik (yıllık yüzde 14,5 artış) satışla tüm zamanların en yüksek ilk 6 ay performansına ulaşan şirket, böylece yalnızca 5 ayda 1 milyon araç eşiğini aşarak tarihindeki en yüksek satış hızını yakaladı. 

    Denizaşırı ülkelere ihraç ettiği 550 bin 270 araçla liderliğini pekiştiren Chery, Çin'in en büyük otomotiv ihracatçısı olma ünvanını korudu. Şirket, Chery Süper Hibrit (CSH) teknolojisi sayesinde yıllık yüzde 98,6'lık artışla yeni enerjili araç satışlarını neredeyse iki katına çıkararak gerek pazar payı gerek büyüme oranında liderliğe yükseldi.

    Chery'nin SUV modelleri rekabetçi fiyatlarıyla Türkiye'de de başarılı bir performans sergiliyordu ancak %50 ek vergi getirilmesinden sonra ivme hızla düştü. Bir dönem Çinli şirketin vergilerden kurtulmak için Samsun'a fabrika kuracağı konuşuldu ancak aradan geçen zamanda bu konuyla alakalı herhangi bir ek açıklama yapılmadı.

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    turkelvis 10 saat önce

    Kurumsal ve büyük ölçekli şirketler için çok iyi.

    N
    netscan 16 saat önce

    teşekkürler

    S
    sonsabah 1 gün önce

    normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre

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