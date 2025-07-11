Xiaomi hız kesmiyor: Üçüncü elektrikli model yolda

Xiaomi YU9 geliyor
Xiaomi, geçtiğimiz ay Çin'de satışa sunduğu YU7 SUV modeliyle yalnızca bir saat içinde 289 bin sipariş almıştı. Yoğun talep nedeniyle teslimatlar 2027'ye kadar uzamış durumda. Şirket talebi karşılamakta zorlansa da, üçüncü model üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. YU9 olarak adlandırılan modele ait bir prototip, Çin’in sosyal medya platformu Weibo’da görüntülendi.
Menzil arttırıcılı hibrit bir model olacak
Bu üçüncü model, SU7 ve YU7’den farklı bir konsept izliyor. Xiaomi’nin sıradaki aracı, Li Auto L9 ve Aito M9 gibi modellerle rekabet edecek daha geleneksel ve büyük boyutlu bir SUV olacak. "Kunlun" kod adıyla geliştirilen otomobil, Xiaomi’nin önceki tam elektrikli araçlarının aksine, menzil artırıcılı bir hibrit sisteme sahip olacak.
Yerel kaynaklara göre YU9’da 1.5 litrelik turbo benzinli motor ile birlikte iki adet elektrikli motor yer alacak. Toplam gücün yaklaşık 400 beygir olacağı belirtiliyor. Elektrik motorlarının tek başına sağladığı menzilin 200 km'yi aşması bekleniyor. Büyük bir yakıt deposuyla birlikte toplam menzil ise 1.500 km'yi geçebilir. Ayrıca Xiaomi’nin diğer modellerinde olduğu gibi bu araçta da 800 voltluk elektrik mimarisinin kullanılması bekleniyor.
Paylaşılan casus fotoğraflar, YU9’un daha dik ve geleneksel bir SUV siluetine sahip olacağını ortaya koyuyor. Kamuflaj ve koruyucu paneller tasarımı gizliyor olsa da, önceki Xiaomi araçlarındaki belirgin tasarım çizgilerinin burada da korunması bekleniyor.
2026'da piyasaya çıkabilir
Fiyatlandırma henüz doğrulanmamış olsa da YU9'un Xiaomi'nin mevcut modellerinden daha yüksek bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. Tahminler, başlangıç fiyatının yaklaşık 360.000 yuan (50.000 dolar) olacağı yönünde. Daha üst donanım seviyeleri ise potansiyel olarak 500.000 yuan'ın biraz altına (70.000 dolara) ulaşacak. Otomobilin 2026 yılında piyasaya çıkması bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Kurumsal ve büyük ölçekli şirketler için çok iyi.
teşekkürler
normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre