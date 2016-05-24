Yeni nesil Pebble saatleri ile tanışın

Akıllı saat pazarının en beğenilen firmaları arasında yer alan ve Kickstarter platformunun rekortmen projelerinden birisine imza atan Pebble, ilerleyişine devam ediyor. Firma, bugün yeni nesil akıllı saatlerini resmiyete kavuşturdu.

Pebble ilk kez Time Round adındaki akıllı saatinde Kickstarter haricinde başlangıç yapmıştı ve yine bu yoldan devam edeceği düşünülmüştü ancak firma yine Kickstarter üzerinden yeni saatlerini satışa çıkaracak. Yeni seride iki akıllı saat modeli yer alıyor ve fitness takip yetenekleri biraz daha önce çıkıyor.

Pebble 2

Pebble 2 adındaki model, ilk nesil Pebble saatinin devamı niteliğinde. Klasik olarak tanımlayabileceğimiz bu model, siyah-beyaz e-mürekkep ekranı devam ettiriyor. Bu sayede yine 7 güne kadar kullanım süresi sunuyor. 1.26 inçlik ekranın çerçevesi biraz daha incelmiş ve ortaya daha kompakt bir Pebble 2 çıkmış. Ayrıca ekran kenarları çeşitli renk seçenekleri ile cazip hale getirilmiş.

En önemli yenilik ise nabız ölçer sensörü. Nabız ölçer sensörü, 10 dakikada bir sürekli olarak nabzınızı ölçüyor. Yoğun tempolu koşu veya bisiklet çalışmalarında, kalp atışlarınızı takip etme imkanınız var. Normalde atılan adım, yakılan kalori gibi değerleri ölçebilen Pebble, bunun yanına nabız değerini de ekliyor.

Pebble 2, bu yıl Steel seçeneği sunmuyor. 30 metreye kadar suya dayanıklı olan Pebble 2, 99$ olarak Kickstarter’da ön siparişe başladı. Nihai fiyat 129$ olacak.

Pebble Time 2

Firmanın ilk renkli e-ink ekranlı akıllı saati Time, ikinci nesle terfi eden diğer üye oldu. Saat üzerinde 1.5 inçlik ekranda 200x228 piksel çözünürlük yer alıyor. Yani ilk nesilden yüzde 80 daha yoğun piksellere ve dolayısıyla daha net görüntülere sahibiz. Yine nabız ölçer sensörü yer alırken, bu kez 10 güne kadar kullanım süreleri elde edilmiş. Ekran yüzde 50 oranında büyüdüğü için, haliyle bataryaya biraz daha fazla alan ayrılmış.

Pebble Time 2 modeli de Steel versiyonu sunmuyor ancak orijinalinde paslanmaz çelik kasa ile satışa çıkacak. Kayışlarda ise silikon, deri, metal seçenekleri yer alacak. Pebble Time 2 modeli 169$ olarak Kickstarter’da ön siparişe başladı. Nihai sürüm ise 199$ olacak. Kayışlar ise 30$-50$ arasında değişecek.

Yazılım

Yazılım tarafında da yenilikler söz konusu. Pebble OS, nabız ölçer için optimize edilirken, ana ekranda üst ve alt tuşlara basarak geçiş yaptığımız zaman tüneli özelliği de yenilendi. Artık randevular ve toplantılar, 5 veya 10 dakika önce ekranın küçük bir kısmına gelerek kullanıcıyı uyaracak.

Ayrıca Actions adında yeni bir özellik daha mevcut. Bu özellik üst sağ tuşa atanıyor ve sık kullanılan uygulamalarınızı bir liste yapıyor. Ana ekranda iken bu listeye geçiş yaparak hızlı bir şekilde uygulamaya erişebiliyorsunuz. Örneğin Uber uygulamasını açarak hızlı bir doğrulama ile araç çağırabiliyorsunuz. Yine bir kişiye şablon metin mesajı gönderme gibi hareketler de bu listede yer alabiliyor. Geliştiriciler, uyumlu API ile bu listeye seçenekler ekleyebilecek. Yeni Pebble serisi Eylül ayında piyasaya sürülecek ve şimdiden ihtiyaç olan bağış seviyesi geçildi. Muhtemelen yeni rekor da gelebilir.