Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yeni nesil Pebble saatleri ile tanışın

Kickstarter platformunda tarih yazan firmalardan birisi olan Pebble, ikinci nesil akıllı saatleri ile yine rekorları alt üst etmeye geliyor. Seride iki yeni model mevcut.
3 yıl
3,3b
1
6
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Yeni nesil Pebble saatleri ile tanışın

Akıllı saat pazarının en beğenilen firmaları arasında yer alan ve Kickstarter platformunun rekortmen projelerinden birisine imza atan Pebble, ilerleyişine devam ediyor. Firma, bugün yeni nesil akıllı saatlerini resmiyete kavuşturdu.

Pebble ilk kez Time Round adındaki akıllı saatinde Kickstarter haricinde başlangıç yapmıştı ve yine bu yoldan devam edeceği düşünülmüştü ancak firma yine Kickstarter üzerinden yeni saatlerini satışa çıkaracak. Yeni seride iki akıllı saat modeli yer alıyor ve fitness takip yetenekleri biraz daha önce çıkıyor.

Pebble 2

Pebble 2 adındaki model, ilk nesil Pebble saatinin devamı niteliğinde. Klasik olarak tanımlayabileceğimiz bu model, siyah-beyaz e-mürekkep ekranı devam ettiriyor. Bu sayede yine 7 güne kadar kullanım süresi sunuyor. 1.26 inçlik ekranın çerçevesi biraz daha incelmiş ve ortaya daha kompakt bir Pebble 2 çıkmış. Ayrıca ekran kenarları çeşitli renk seçenekleri ile cazip hale getirilmiş.

En önemli yenilik ise nabız ölçer sensörü. Nabız ölçer sensörü, 10 dakikada bir sürekli olarak nabzınızı ölçüyor. Yoğun tempolu koşu veya bisiklet çalışmalarında, kalp atışlarınızı takip etme imkanınız var. Normalde atılan adım, yakılan kalori gibi değerleri ölçebilen Pebble, bunun yanına nabız değerini de ekliyor.

Pebble 2, bu yıl Steel seçeneği sunmuyor. 30 metreye kadar suya dayanıklı olan Pebble 2, 99$ olarak Kickstarter’da ön siparişe başladı. Nihai fiyat 129$ olacak.

 

Yeni nesil Pebble saatleri ile tanışın

Pebble Time 2

Firmanın ilk renkli e-ink ekranlı akıllı saati Time, ikinci nesle terfi eden diğer üye oldu. Saat üzerinde 1.5 inçlik ekranda 200x228 piksel çözünürlük yer alıyor. Yani ilk nesilden yüzde 80 daha yoğun piksellere ve dolayısıyla daha net görüntülere sahibiz. Yine nabız ölçer sensörü yer alırken, bu kez 10 güne kadar kullanım süreleri elde edilmiş. Ekran yüzde 50 oranında büyüdüğü için, haliyle bataryaya biraz daha fazla alan ayrılmış.

Pebble Time 2 modeli de Steel versiyonu sunmuyor ancak orijinalinde paslanmaz çelik kasa ile satışa çıkacak. Kayışlarda ise silikon, deri, metal seçenekleri yer alacak. Pebble Time 2 modeli 169$ olarak Kickstarter’da ön siparişe başladı. Nihai sürüm ise 199$ olacak. Kayışlar ise 30$-50$ arasında değişecek.

Yazılım

Yazılım tarafında da yenilikler söz konusu. Pebble OS, nabız ölçer için optimize edilirken, ana ekranda üst ve alt tuşlara basarak geçiş yaptığımız zaman tüneli özelliği de yenilendi. Artık randevular ve toplantılar, 5 veya 10 dakika önce ekranın küçük bir kısmına gelerek kullanıcıyı uyaracak.

Ayrıca Actions adında yeni bir özellik daha mevcut. Bu özellik üst sağ tuşa atanıyor ve sık kullanılan uygulamalarınızı bir liste yapıyor. Ana ekranda iken bu listeye geçiş yaparak hızlı bir şekilde uygulamaya erişebiliyorsunuz. Örneğin Uber uygulamasını açarak hızlı bir doğrulama ile araç çağırabiliyorsunuz. Yine bir kişiye şablon metin mesajı gönderme gibi hareketler de bu listede yer alabiliyor. Geliştiriciler, uyumlu API ile bu listeye seçenekler ekleyebilecek. Yeni Pebble serisi Eylül ayında piyasaya sürülecek ve şimdiden ihtiyaç olan bağış seviyesi geçildi. Muhtemelen yeni rekor da gelebilir.  

https://www.kickstarter.com/projects/597507018/pebble-2-time-2-and-core-an-entirely-new-3g-ultra?ref=1fn3ra&utm_campaign=ks3&utm_medium=web&utm_source=pebble Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Fenomenon 3 yıl
önspariş fiyatları normal fiyatı olarak devam ederse yine satış yapar. bir sürü akıllı saat çıktı piyasaya, pebble'ın işi zorlaştı artık.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Şeker Hapı 3 yıl
Ekran büyüklüğü bu sefer güzel olmuş su geçirmezliği de 3. seride 10bara çekerlerse akıllı saate geçebilirim artık e-ink ekran ile 10 günlük pil ömrü çok cazip
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kefelon 3 yıl
Giyilebilir teknoloji işinde Çin'lileri takip ediyorum. Xiaomi Mi Band, Huawei Honor Band A vs. gibi 15 dolar fiyatıyla giyilebilir teknolojiye en güzel giriş sunan cihazlar.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dumprep 3 yıl Kefelon
Hocam o sandıklarınız saat değil ama?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Grkwnxs 3 yıl
Time 2 de pil ömründe artış var ama pebble 2 de yok bu ilginç olmuş. Pebble time fiyatları ucuzlarsa bir sonraki akıllı saatim olabilir.

Edit yabancı bi kaynakta pebble 2 ye de 10 gün pil ömrü demişler bence doğrusu o. Renkli ekranda pil ömrünü arttırıp renksiz ekranda aynı bırakmak saçmalık olur.

10 gün pil ömrü gayet iyi bence tasarım da ilk nesil pebble a göre baya iyi olmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
*siteci* 3 yıl
İyi saatler yapmışlar gerçekten. Fakat %18 vergi + 15 dolar kargoyu düşününce insanın satın alası gelmiyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Google’da günde yapılan sorgu sayısı dudak uçuklatıyor 2 yıl Twitter medya içeriklerini 140 karakter sınırına dahil etmeyecek 2 yıl Intel 200 serisi çipsetler Computex 2016 fuarında duyurulabilir 2 yıl Schmidt: iPhone kullanıyorum ancak Galaxy S7 daha iyi 2 yıl TÜBİTAK, Uzay Araştırmaları Enstitüsü için personel arayışında 2 yıl Vodafone’dan iki yeni Smart 7 akıllı telefonu 2 yıl Vodafone Smart Pro 7 tanıtıldı: Snapdragon 652 ve 3GB RAM 2 yıl iPhone 7 sızıntıları detaylanıyor 2 yıl Tesla sürücüsü otomatik pilottaki aracıyla otoyolda uyurken yakalandı 2 yıl Bu drone, yüksekliğini otomatik ayarlıyor 3 yıl İklim değişikliğine "sahtekarlık" diyen Donald Trump, golf sahasının sular altında kalmasını istemiyor 3 yıl Hacker'lar bankaların iletişim ağlarını hedef alıyor 3 yıl Çin'in Lityum-iyon pil sektörü üçe katlandı 3 yıl Samsung T3 SSD inceleme videosu: Telefonunuza 2 terabyte depolama takviyesi 3 yıl LG G5'in daha dayanıklı versiyonu X5 mi geliyor? 3 yıl Pebble Core: Adı Pebble ama akıllı saat değil 3 yıl Mobilite özel: Büyük pilli telefonlarla yapılabilecekler 3 yıl Google, şifrelerin doğruluğuna kendisi karar verecek 3 yıl Samsung, 500GB kapasiteli 750 EVO SSD serisini satışa sundu 3 yıl Amerikan Ordusu 70 yıllık silahı envanterine sokuyor 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Yeni nesil Pebble saatleri ile tanışın Sonraki Yeni Macbook Pro’dan haber var 3 yıl Uncharted 4, ilk haftada 2.7 milyon satış rakamını geride bıraktı 3 yıl Corsair’den ROG anakartlara özel DDR4-3200 bellek kitleri 3 yıl Edward Snowden: Google'ın Allo uygulamasından uzak durun! 3 yıl Apple CEO'sundan tarihi itiraf "iPhone çok pahalı, düşürmeye çalışacağız" 3 yıl Kingston, maliyet odaklı UV400 SSD serisini ülkemizde satışa sundu 3 yıl Alfa Romeo 4C'nin üretim sürecine tanıklık edin 3 yıl OnePlus 3 lansmanı yine sanal gerçeklik üzerinden yapılacak 3 yıl Samsung Gear Fit 2 bağımsız bir cihaz olma yolunda ilerliyor 3 yıl Noria ile bildiğiniz tüm klimaları unutun 3 yıl Angry Birds filmi sinemaseverler tarafından ilgiyle karşılandı 3 yıl Hindistan'in tekrar kullanılabilir uzay mekiği ilk kez test edildi 3 yıl IMAX, sanal gerçekliği sinema salonlarına taşıyor 3 yıl AMD Polaris grafik mimarisi için şimdi de Temmuz iddiaları 3 yıl Braun 799cc-7 tıraş makinesi inceleme "Yeni nesil tıraş" 3 yıl AOC’nin 4 kenarı da çerçevesiz monitörü satışa çıkıyor 3 yıl Mars son 11 yıldaki en yakın konumuna geliyor 3 yıl Samsung Galaxy Note Edge, Android 6.0 güncellemesine başladı 3 yıl Windows 10'un minimum sistem gereksinimlerinde önemli değişiklik 3 yıl Yeni Peugeot 3008 resmi olarak tanıtıldı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim