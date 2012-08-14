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Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yeni nesil iPhone'un tanıtımı ve ön sipariş süreci için 12 Eylül tarihi işaret ediliyor

6 yıl
7,7b
1
79
Cep Telefonu Diğer
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Sonbahar aylarının yaklaşmasıyla birlikte Apple'ın yeni nesil iPhone'u için söylentiler bir hayli artmış durumda.
iMore sitesi tarafından yayınlanan habere göre, yeni nesil iPhone'un tanıtımını ve ön sipariş alımını 12 Eylül'de gerçekleştirilebilir.Yeni nesil iPhone'un uluslararası piyasada yerini alması için 5 Ekim tarihini işaret eden iMore'un kaynaklarının verdiği tarihi ABD pazarı için beklenen 21 Eylül tarihine bakıldığında muhtemel bir tarih olarak görünüyor.
Yeni nesil iPhone hakkında BGR'ye konuşan bir kaynak ise, cihazın eylül ayının sonu itibariyle piyasada olacağını dile getirirken, kesin bir tarih vermenin mümkün olmadığını belirtiyor. Yine BGR'ye konuşan bir AT&T yetkilisi ise, AT&T'nin bölgesel çalışanları için ekim ayı içerisinde bir eğitim etkinliği düzenlemeyi planladıklarını, ancak söz konusu eğitimin bir çakışma nedeniyle ertelendiğini belirtti. Eğitim programını ertelenmesine neden olan diğer etkinlik ise birçok kişi tarafında yeni nesil iPhone'un satışa sunulması olarak nitelendirildi. Yeni nesil iPhone'un satışa sunulmasıyla birlikte AT&T'nin tüm gücüyle cihaza odaklanmak istediği de düşünülüyor.

Apple'ın yeni nesil iPhone'u satışa sunması ve ön siparişleri alacağı tarih olarak nitelendirilen 12 Eylül için henüz resmi bir açıklama yapılmadığını ve bu bilgilerin şimdilik sadece dedikodu niteliğinde olduğunu belirtmekte fayda var.  
kaynaklar- iMore, BGR 

http://www.imore.com/iphone-5-pe-orders-planned-september-12-second-release-wave-first-week-october Yorum Yaz
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sticer12 6 yıl en beğenilen
acaba reklamarda olduğu gibi uçabiliyomu :D ben apple dan iyi pazarlama firması görmedim arkadaş reklamlara bi bakıyosun telefon uçak gibi bide lansmanı çıkıyo bir önceki modelin aynısı.
acaba reklamarda olduğu gibi uçabiliyomu :D ben apple dan iyi pazarlama firması görmedim arkadaş reklamlara bi bakıyosun telefon uçak gibi bide lansmanı çıkıyo ...
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xda-developer 6 yıl MrDj
deepbluesee
ihaber olarak bu sitenin isim değiştirmesi lazım.çıksada ona göre yorum yazsak olmazmı.teknoloji kulaktan dolma ihaber lerle olmuyor.

Her gün 50 çeşit s3 prototipi yayınlanırken kimse bir şey demiyordu ama
deepblueseeihaber olarak bu sitenin isim değiştirmesi lazım.çıksada ona göre yorum yazsak olmazmı.teknoloji kulaktan dolma ihaber lerle olmuyo...
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DH Misafiri 6 yıl
Iphone4 kulanıyorum s3 ıp4 5 BB gibi telefonları takip ediyorum guzel hoşumada gidiyor haber okumak fakat her sene telefon değiştirmenin anlamı yok ıp4 - 5 6 sene hityaç karşılar rahat bi şekilde s2 içinde gecerli yeni alıcaklar alsında 4 olan s2 olan s3 ıp5 alması mantıksız geliyor
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DH Misafiri 6 yıl
Mazhar Taylan ile dedikodu haberlerine devam ediyoruz.. :)
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DH Misafiri 6 yıl
e barda unutulmadı buuu ramazan diye herhal
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Rainbow6 6 yıl
Her eylul ayina yaklasildiginda apple sitelerinden cikan geyik, tanitacak bisi bulamadilar mi bu 2 ay takipcileri oyalar
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cnr.kh 6 yıl
5 gelmicek 4s+ gelicek
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DH Misafiri 6 yıl
Resimdeki tasarım %99 fake..Ama tasarım böyle olsa çok hoş olur bence.Apple hep kendi kafasına göre aynı çizgide gidiyor.4s le gelen en büyük değişiklik siri yidi.İphone 5 te de bunun üstüne bu tarz değişiklikler koymazsa işi zor.Şahsen ben merakla bekliyorum.
Kim ne derse desin apple diyen misafir ben değilim.- atmayın hemen.
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ozs 6 yıl
forum.asparagashaber.com'a hoşgeldiniz.
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bogaban 6 yıl
assasincreed
MAVİT ...
Acaba tahmini olarak bir fiyat var mı aklınızda arkadaşlar?

2400 2500 tl gibi fiyat biçerler...
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cnr.kh 6 yıl
Yine soyluyorum cikmicak :) yenisi gelmiyor
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Guest-F8946C419 6 yıl
şu Apple düşmanlarından..

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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