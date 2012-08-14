Yeni nesil iPhone'un tanıtımı ve ön sipariş süreci için 12 Eylül tarihi işaret ediliyor





Sonbahar aylarının yaklaşmasıyla birlikte Apple'ın yeni nesil iPhone'u için söylentiler bir hayli artmış durumda.

iMore sitesi tarafından yayınlanan habere göre, yeni nesil iPhone'un tanıtımını ve ön sipariş alımını 12 Eylül'de gerçekleştirilebilir.Yeni nesil iPhone'un uluslararası piyasada yerini alması için 5 Ekim tarihini işaret eden iMore'un kaynaklarının verdiği tarihi ABD pazarı için beklenen 21 Eylül tarihine bakıldığında muhtemel bir tarih olarak görünüyor.

Yeni nesil iPhone hakkında BGR'ye konuşan bir kaynak ise, cihazın eylül ayının sonu itibariyle piyasada olacağını dile getirirken, kesin bir tarih vermenin mümkün olmadığını belirtiyor. Yine BGR'ye konuşan bir AT&T yetkilisi ise, AT&T'nin bölgesel çalışanları için ekim ayı içerisinde bir eğitim etkinliği düzenlemeyi planladıklarını, ancak söz konusu eğitimin bir çakışma nedeniyle ertelendiğini belirtti. Eğitim programını ertelenmesine neden olan diğer etkinlik ise birçok kişi tarafında yeni nesil iPhone'un satışa sunulması olarak nitelendirildi. Yeni nesil iPhone'un satışa sunulmasıyla birlikte AT&T'nin tüm gücüyle cihaza odaklanmak istediği de düşünülüyor.





Apple'ın yeni nesil iPhone'u satışa sunması ve ön siparişleri alacağı tarih olarak nitelendirilen 12 Eylül için henüz resmi bir açıklama yapılmadığını ve bu bilgilerin şimdilik sadece dedikodu niteliğinde olduğunu belirtmekte fayda var.

http://www.imore.com/iphone-5-pe-orders-planned-september-12-second-release-wave-first-week-october