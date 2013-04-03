Yeni ölçüm tekniğiyle bulunan Android kullanım oranları yayınlandı





Google'ın Play mağazasına yapılan 14 günlük erişimleri baz alarak aylık olarak yayınladığı Android sürümleri kullanım oranı bu ay farklı bir teknikle ölçülmeye başlandı.





Daha önce sunuculara gelen tüm ping'leri sayan Google artık aktif olarak Play mağazasını kontrol eden cihazları baz alarak ölçüm yapacak. Yeni ölçüm metodu ile Android kullanım oranlarında da bazı önemli farklar yaşandı.





Önceki ay yüzde 16.3 olarak ölçülen Jelly Bean kullanım oranı yüzde 25'e çıkarken, Ice Cream Sandwich kullanım oranı da yüzde 29.3 olarak gerçekleşti.





Sürümler içerisinde en çok kullanım oranına sahip olan sürüm ise neredeyse iki yıldır liderliği sürdüren GingerBread oldu. Yüzde 39.8 kullanım oranı ile bir süre daha liderliği devam ettirmesi bekleniyor. Diğer tüm sürümler ise yüzde 5 ve altında kullanım oranı ile yine de kullanılmaya devam ediyor.

http://developer.android.com/about/dashboards/index.html