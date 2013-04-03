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Yeni ölçüm tekniğiyle bulunan Android kullanım oranları yayınlandı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Yeni ölçüm tekniğiyle bulunan Android kullanım oranları yayınlandı

Google'ın Play mağazasına yapılan 14 günlük erişimleri baz alarak aylık olarak yayınladığı Android sürümleri kullanım oranı bu ay farklı bir teknikle ölçülmeye başlandı.

Daha önce sunuculara gelen tüm ping'leri sayan Google artık aktif olarak Play mağazasını kontrol eden cihazları baz alarak ölçüm yapacak. Yeni ölçüm metodu ile Android kullanım oranlarında da bazı önemli farklar yaşandı.

Önceki ay yüzde 16.3 olarak ölçülen Jelly Bean kullanım oranı yüzde 25'e çıkarken, Ice Cream Sandwich kullanım oranı da yüzde 29.3 olarak gerçekleşti.

Sürümler içerisinde en çok kullanım oranına sahip olan sürüm ise neredeyse iki yıldır liderliği sürdüren GingerBread oldu. Yüzde 39.8 kullanım oranı ile bir süre daha liderliği devam ettirmesi bekleniyor. Diğer tüm sürümler ise yüzde 5 ve altında kullanım oranı ile yine de kullanılmaya devam ediyor.

http://developer.android.com/about/dashboards/index.html Yorum Yaz
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kojiro 6 yıl
kımyasal
kojiroGüncelleme gelmiyor ki geçelim. Yeni telefon alanların yüzdeleri gibi bir şey olmuş bu. Güncelleseler napayım ben 2.3.3ü 2.3.6yı. Bana sorsan 5e geçeyim ama yapacak bir şey yok.
Yapılacak bir şey senin açından yok ama şirket düşüncesi senin yeni bir model almanı sağlamak.işte bu yüzdendirki hem üretici firmalar hemde işletim sisteminin başını çeken Google kordineli çalışıp biz tüketicileri yoluyorlar.

Farkındayım yazdım oraya yeni telefon alanlar bunlar diye. Androidin o sürümünü sevdiği için kullananlar değil ki bu pasta dilimindekiler. Neyse.
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kojiro 6 yıl
Güncelleme gelmiyor ki geçelim. Yeni telefon alanların yüzdeleri gibi bir şey olmuş bu. Güncelleseler napayım ben 2.3.3'ü 2.3.6'yı. Bana sorsan 5'e geçeyim ama yapacak bir şey yok.
2 Yanıt Yanıtla +2
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muhamnet 6 yıl kojiro
kojiro

Güncelleme gelmiyor ki geçelim. Yeni telefon alanların yüzdeleri gibi bir şey olmuş bu. Güncelleseler napayım ben 2.3.3'ü 2.3.6'yı. Bana sorsan 5'e geçeyim ama yapacak bir şey yok.

Haklı 1 isyan.
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kımyasal 6 yıl kojiro
kojiro
Güncelleme gelmiyor ki geçelim. Yeni telefon alanların yüzdeleri gibi bir şey olmuş bu. Güncelleseler napayım ben 2.3.3'ü 2.3.6'yı. Bana sorsan 5'e geçeyim ama yapacak bir şey yok.

Yapılacak bir şey senin açından yok ama şirket düşüncesi senin yeni bir model almanı sağlamak.işte bu yüzdendirki hem üretici firmalar hemde işletim sisteminin başını çeken Google kordineli çalışıp biz tüketicileri yoluyorlar.
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Rust in Peace 6 yıl
Gingerbread Android'in XP'si gibi o kadar sürüme rağmen halen lider :)
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