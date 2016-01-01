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Yeni tasarım konseptiyle Biostar Racing serisi anakartlar duyuruldu

Oyunculara yönelik anakart yelpazesini genişletmeye devam eden Biostar, hem oyuncu hem de profesyonellere yönelik üyeler barındıran Racing serisini satışa sunuyor.
3 yıl
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Anakart
Ekrem71
Haber Editörü
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Yeni tasarım konseptiyle Biostar Racing serisi anakartlar duyuruldu

Oyuncu donanımları pazarında rekabet giderek kızışırken, üreticiler ilgi çekebilmek adına yeni tasarım konseptleri ve bileşenler piyasaya sürüyor. Biostar'ın Racing serisi anakartları, oyunculara ve profesyonellere en iyisini sunmak için yola çıkıyor. 

Racing serisinde 3 yeni anakart modeli yer alıyor. Firma tüketicilerin ihtiyaçlarına yönelik olarak baştan aşağı yeniden tasarladığı konsepte Super 5 Design adını vermiş. Yeni konseptte görünüm için yarış temalı bir tasarım dili belirlenirken, kullanımı kolay bir arayüz hazırlanmış ve modifikasyon tutkunlarına özel benzersiz bir kendin yap - DIY ekipmanı entegre edilmiş. 

Serideki anakartlar Z170GT7, H170GT3 ve B150GT5 şeklinde sıralanıyor. Modellerin tümünde Z170 çipset yer alıyor ve son iki üye için isimlerinden de anlaşılacağı üzere farklı B150 çipset seçeneği mevcut ancak Z170GT7 modeli serinin tepe modeli görünümünde. 

Anakartta 9-fazlı güç yönetimi yer alırken, 4 adet DIMM yuvası ile 3200MHz'e kadar DDR4 RAM desteği sunuluyor. Ayrıca 4 x PCI-E x16 3.0, 1 x M.2 32Gb/s , 3 x SATA Express 16Gb/s, USB 3.1 Type-C yuvası, Intel i219V Ethernet, yüzde 100 katı kapasitörler şeklinde özellikler mevcut. 

Diğer anakart modellerinde ise 7-fazlı güç yönetimi, 4 adet DIMM yuvası ile 2133MHz'e kadar DDR4 RAM desteği, 2 x PCI-E x16 3.0, SATA 6Gb/s, 7.1 kanal Blu-ray Audio,  USB 2.0 ve 3.0 portları, Intel i219V Ethernet, yüzde 100 katı kapasitörler şeklinde özellikler yer alıyor. 

Biostar, anakart bileşenlerini statik elektrikten ve tozdan korumak için Racing I/O Armor koruması hazırlamış. Ayrıca LED ışıkları ve LED şerit desteği de unutulmamış. GT Touch özelliği ile anakartın genel performansı iki farklı mod arasında değiştirilebiliyor. Serinin çıkış tarihi ve fiyatı açıklanmadı.

http://www.guru3d.com/news-story/biostar-introduces-racing-series-motherboards.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
c36ab7c4 3 yıl
Her zamanki gibi, anakart üzerine ledler, ve çeşitli komponentlerin boyanması. Daha ne isteyebiliriz ki?
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