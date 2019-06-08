Yeni uygulama öksürük ile hastalıkları teşhis ediyor

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Yeni akıllı telefon uygulaması; ebeveynlerin çocuklarını doktora götüremediği veya doktora erişimi olmadığı zamanlarda çocukların öksürüğünü analiz edip hastalığını tespit edebilecek.
Dr. Paul Porter ve Udantha Abeyratne tarafından yürütülen projede araştırma ekibi, öksürüklerden oluşan ses kayıtlarını toplamaya ve verileri biriktirmeye başladı. Proje için hastanede yatan ve yaşları 29 gün ile 12 yıl arasında değişen 1.437 adet hastanın öksürük sesleri toplandı.
Algoritma öksürük kayıtları ile eğitildi
Yeni araç geliştirilirken telefonlarda kullanılan konuşma tanıma algoritmasına benzer bir algoritma kullanıldı. Araştırmacılar algoritmayı eğitmek ve algoritmanın normal sesler ile; pnömoniye, krupa, astıma, bronşiolite ve alt solunum yolu enfeksiyonlarına bağlı anormal sesleri ayırt etmesini sağlamak amacıyla 852 farklı ses kaydı dinletti.
Geliştirilen uygulama daha sonra 585 hasta çocuk üzerinde denendi ve uygulama %81 ila %97 başarı oranları ile hastalıkları doğru teşhis etti.
Yeni araştırma Respiratory Research dergisinde de yayımlandı.
https://newatlas.com/child-cough-phone-app/60026/#gallery Yorum Yaz Paylaş Tweetle