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Yeni uygulama öksürük ile hastalıkları teşhis ediyor

Yeni akıll telefon uygulaması hasta çocukların öksürüklerini dinleyerek %81 ila %97 başarı oranları ile hastalıkları doğru teşhis edebiliyor. Uygulama hekime ulaşılamayan zamanlarda kullanılabilir.
6 sa. (Son Güncelleme: 6 sa.)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Tuğrul Güven Erturun
Haber Editörü
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Yeni akıllı telefon uygulaması; ebeveynlerin çocuklarını doktora götüremediği veya doktora erişimi olmadığı zamanlarda çocukların öksürüğünü analiz edip hastalığını tespit edebilecek.

Dr. Paul Porter ve Udantha Abeyratne tarafından yürütülen projede araştırma ekibi, öksürüklerden oluşan ses kayıtlarını toplamaya ve verileri biriktirmeye başladı. Proje için hastanede yatan ve yaşları 29 gün ile 12 yıl arasında değişen 1.437 adet hastanın öksürük sesleri toplandı.

Algoritma öksürük kayıtları ile eğitildi


Yeni araç geliştirilirken telefonlarda kullanılan konuşma tanıma algoritmasına benzer bir algoritma kullanıldı. Araştırmacılar algoritmayı eğitmek ve algoritmanın normal sesler ile; pnömoniye, krupa, astıma, bronşiolite ve alt solunum yolu enfeksiyonlarına bağlı anormal sesleri ayırt etmesini sağlamak amacıyla 852 farklı ses kaydı dinletti.

Geliştirilen uygulama daha sonra 585 hasta çocuk üzerinde denendi ve uygulama %81 ila %97 başarı oranları ile hastalıkları doğru teşhis etti.
Araştırmacılar uygulama daha da geliştirilince, uygulamanın; tıbbi tesislerin bulunmadığı uzak bölgelerde ve doktorlara erişimin olmadığı yerlerde kullanılabileceğini düşünüyorlar.

Yeni araştırma Respiratory Research dergisinde de yayımlandı.
https://newatlas.com/child-cough-phone-app/60026/#gallery Yorum Yaz
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