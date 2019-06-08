Yeni uygulama öksürük ile hastalıkları teşhis ediyor

Yeni akıllı telefon uygulaması; ebeveynlerin çocuklarını doktora götüremediği veya doktora erişimi olmadığı zamanlarda çocukların öksürüğünü analiz edip hastalığını tespit edebilecek.

Proje için hastanede yatan ve yaşları 29 gün ile 12 yıl arasında değişen 1.437 adet hastanın öksürük sesleri toplandı.

Algoritma öksürük kayıtları ile eğitildi

Araştırmacılar algoritmayı eğitmek ve algoritmanın normal sesler ile; pnömoniye, krupa, astıma, bronşiolite ve alt solunum yolu enfeksiyonlarına bağlı anormal sesleri ayırt etmesini sağlamak amacıyla 852 farklı ses kaydı dinletti.

Geliştirilen uygulama daha sonra 585 hasta çocuk üzerinde denendi ve uygulama %81 ila %97 başarı oranları ile hastalıkları doğru teşhis etti.

Respiratory Research

https://newatlas.com/child-cough-phone-app/60026/#gallery

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e tarafından yürütülen projede araştırma ekibi, öksürüklerden oluşan ses kayıtlarını toplamaya ve verileri biriktirmeye başladı.Yeni araç geliştirilirken telefonlarda kullanılan konuşma tanımabirkullanıldı.Araştırmacılar uygulama daha da geliştirilince, uygulamanın; tıbbi tesislerin bulunmadığı uzak bölgelerde ve doktorlara erişimin olmadığı yerlerde kullanılabileceğini düşünüyorlar.Yeni araştırmadergisinde de yayımlandı.