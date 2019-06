Yüksek çözünürlüğe sahip kara delik simülasyonu üretildi

Bilim insanları yaklaşık 2 ay önce kara deliklerin gerçek görüntüsünü yayınlamıştı lakin astronomlar yüz yıldan uzun bir süredir garip ve anlaşılması zor olguları incelemeyi sürdürüyorlar . Araştırmacılar kara deliklerin görünmeyen detaylarını görmemizi sağlayan yeni bir bilgisayar simülasyonu geliştirdi.

Uluslararası astrofizikçilerden oluşan bir araştırma ekibi şimdiye kadar üretilen kara delik simülasyonlarından çok daha yüksek çözünürlüklü bir kara delik simülasyonu üretti ve bu simülasyonları 1975 yılından beri bilim insanlarının kafasını kurcalayan bazı gizemli olguları aydınlatmak için kullandı.

44 yıllık gizemli Bardeen-Petterson etkisi kanıtlandı.

Bu gizem; dönen bir kara deliğin eğik toplama halkasının ( bir kara deliğin olay ufkunun etrafında dönen maddesel halka) iç bölgesinin; kara deliğin ekvatoru ile aynı hizada olması gerektiğini söylüyor ve astronomlar 1975 yılından bu yana bu etkinin doğruluğunu araştırıyorlar.

Albert Einstein'ın genel görelilik yasasının hesaba katılması gerekiyor.



Bu karışma kuvveti halkanın içindeki parçacıkların dairesel bir şekilde bir arada tutulmasına ve gazların kara deliğin içine düşmesine neden olan kuvvet olarak tanımlanıyor.



Bilim insanları simülasyonlar üzerinde çalışıyor

Bilim insanları bu etkileri gerçek koşullarda hesaplayamadıkları için ürettikleri simülasyonlarda araştırıyorlar.





Ekip toplama halkasını; yapılan simülasyonlarda incelterek ve halkanın genişlemesine neden olan mıknatıslanmış türbülansı da göz önünde bulundurarak Bardeen-Petterson etkisini kanıtladı. Yeni araştırma the journal Monthly Notices of the Royal Astronomical Society dergisinde yayımlandı.

https://futurism.com/the-byte/precise-black-hole-simulations

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu gizemetkisi olarak biliniyor.İki farklıbuiçinoluşturuyor. Birinci sorunkara deliğe çok yakın olmaları nedeniyle kara deliğe akaneğrileri içinde hareket etmeleri sonucu oluşuyor. Bu sebeple bu etkileri hesaba katmak içinİkinci sorun ise bilim insanlarınınveyaiçindekiadlı kuvveti hesaba katacaksonucu oluşuyor.