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Yüksek çözünürlüğe sahip kara delik simülasyonu üretildi

Uluslararası astrofizikçilerden oluşan bir araştırma ekibi şu ana kadarki en yüksek çözünürlüklü kara delik simülasyonunu üretmeyi başardı.Araştırma ekibi gizemli Bardeen-Petterson etkisini kanıtladı.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Tuğrul Güven Erturun
Haber Editörü
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Bilim insanları yaklaşık 2 ay önce kara deliklerin gerçek görüntüsünü yayınlamıştı lakin astronomlar yüz yıldan uzun bir süredir garip ve anlaşılması zor olguları incelemeyi sürdürüyorlar. Araştırmacılar kara deliklerin görünmeyen detaylarını görmemizi sağlayan yeni bir bilgisayar simülasyonu geliştirdi.

Uluslararası astrofizikçilerden oluşan bir araştırma ekibi şimdiye kadar üretilen kara delik simülasyonlarından çok daha yüksek çözünürlüklü bir kara delik simülasyonu üretti ve bu simülasyonları 1975 yılından beri bilim insanlarının kafasını kurcalayan bazı gizemli olguları aydınlatmak için kullandı.

44 yıllık gizemli Bardeen-Petterson etkisi kanıtlandı.


Bu gizem Bardeen-Petterson etkisi olarak biliniyor. Bu gizem; dönen bir kara deliğin eğik toplama halkasının ( bir kara deliğin olay ufkunun etrafında dönen maddesel halka) iç bölgesinin; kara deliğin ekvatoru ile aynı hizada olması gerektiğini söylüyor ve astronomlar 1975 yılından bu yana bu etkinin doğruluğunu araştırıyorlar.

İki farklı ana konu bu gizem için engel oluşturuyor. Birinci sorun toplama halkalarının kara deliğe çok yakın olmaları nedeniyle kara deliğe akan çarpık uzay-zaman eğrileri içinde hareket etmeleri sonucu oluşuyor. Bu sebeple bu etkileri hesaba katmak için Albert Einstein'ın genel görelilik yasasının hesaba katılması gerekiyor.

İkinci sorun ise bilim insanlarının manyetik türbülansı veya toplama halkalarının içindeki karışma adlı kuvveti hesaba katacak hesaplama gücüne sahip olmamaları sonucu oluşuyor. Bu karışma kuvveti halkanın içindeki parçacıkların dairesel bir şekilde bir arada tutulmasına ve gazların kara deliğin içine düşmesine neden olan kuvvet olarak tanımlanıyor.

Bilim insanları simülasyonlar üzerinde çalışıyor


Bilim insanları bu etkileri gerçek koşullarda hesaplayamadıkları için ürettikleri simülasyonlarda araştırıyorlar.

Ekip toplama halkasını; yapılan simülasyonlarda incelterek ve halkanın genişlemesine neden olan mıknatıslanmış türbülansı da göz önünde bulundurarak Bardeen-Petterson etkisini kanıtladı. Yeni araştırma the journal Monthly Notices of the Royal Astronomical Society dergisinde yayımlandı.


https://futurism.com/the-byte/precise-black-hole-simulations Yorum Yaz
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crimsonica 1 gün en beğenilen
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crimsonica 1 gün en beğenilen
Eski Media player efectlerini kopyalamislar
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nefendim 1 gün

Lavabodaki su çekilirken, dipde kalan girdab, karadelik benzeridir.
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