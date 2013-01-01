Yeni yılınız kutlu olsun; Hoş geldin 2013!

Donanimhaber.com ekibi olarak tüm üye ve okuyucularımızın yeni yılını kutlar, 2013'ün herkese sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diler. Başarılarla dolu bir yıl sizinle olsun...

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