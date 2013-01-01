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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yeni yılınız kutlu olsun; Hoş geldin 2013!

6 yıl
2,3b
1
122
Operatörler - Kurumsal Haberler
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Donanimhaber.com ekibi olarak tüm üye ve okuyucularımızın yeni yılını kutlar, 2013'ün herkese sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diler. Başarılarla dolu bir yıl sizinle olsun...

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Krone 6 yıl en beğenilen
Hoşbulduk nice mutlu çökük forumlara
1 Yanıt Yanıtla +52
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Th3mpo 6 yıl
Haci bi dur zaten ortalik karisik.
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2 Avatar Avatar
Tsumugi Shirogane 6 yıl
Herkese mutlu,foruma bol çöküşlü bir yıl dilerim. Yıl nasıl başlarsa öyle gidermiş,f baştan çökerttik iyicene sıvadık.
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cengoo34 6 yıl
o kadar diyoduk uğurlu numaram 13 diye bakalım tutacak mı
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El_domingo 6 yıl
maksat muhabbet..:D
Fark:1
Noel Baba çocukları beleşçiliğe alıştırır.
Nasrettin Hoca çocukları çalışmaya ve karşılığını vererek almaya çağırır. “Parasını veren düdüğü çalar” der.
Fark:2
Noel Baba yeşili sevmez ve çam ağaçlarının düşmanıdır.
Nasrettin Hoca ağacın önemine işaret eder ve “bindiğin dalı kesme” der.
Fark:3
Noel Baba hayalcidir. Havada uçan bir geyik ve onun çektiği bir araba çocukları hayalciliğe çağırır.
Nasrettin Hoca gerçekçidir. Elle tutulur ve gözle görülür bir eşeği vardır.
Fark:4
Noel Baba maddiyatçıdır. Çocukları ıvır zıvır ve yalnızca maddi değeri olan oyuncaklarla kandırmaya çalışır.
Nasrettin Hoca maneviyatçıdır. Paraya çevrilmeyecek zenginliklerin peşindedir.
Fark:5
Noel Baba karaktersizdir. Kapıdan kovsanız bacadan girer.
Nasrettin Hoca şahsiyet sahibidir. Kendisine itibar gösterilmeyen yerde yemeği kürküne yedirir.
Fark:6
Noel Baba milliyetsizdir. Avrupa ile Amerika arasında havada uçar gezer.
Nasrettin Hoca öz be öz Türk ve Müslümandır.
Fark:7
Noel Baba kapitalist tüketim çılgınlığının bir sömürü aracıdır.
Nasrettin Hoca insanı düşünmeye çağıran bir tefekkür insanıdır ve güldürürken bile düşündürür.
Fark:8
Noel Baba yılda bir ortaya çıkan bir figür ya da yılda bir kez şişirilen balondur.
Nasrettin Hoca aramızda dolaşan bir yıldızdır ve büyük bir değerdir.
Fark:9
Noel Baba kış günleri ve karanlık gecelerde ortaya çıkar. Bu hâliyle insanda hep soğukluğu ve karanlığı çağrıştırır. Noel Baba insana bir karabasan gibi çöker ve kasavet verir.
Nasrettin Hoca ise kırlarda, ovalarda, camilerde, evlerde, şehirlerde ve apaydınlık huzurlu yerlerde karşımıza çıkar. Nasrettin Hoca bu hâliyle insana huzur ve ferahlık verir.
Fark:10
Noel Baba babalığını görmediğimiz, sorumluluğu olmayan bir Şam Babasıdır.
Nasrettin Hoca ise topluma önder konumundaki Değerli bir Hocadır.
Fark:11
Noel Baba uydurma bir figürdür. Yani “yok”tur.
Nasreddin Hoca Akşehir’de yaşamıştır. Kâlbimizde hâlâ yaşamaktadır. Yani “var”dır.
2 Yanıt Yanıtla +3
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TIRAZLI 6 yıl El_domingo
El_domingo

maksat muhabbet..:D

Fark:1
Noel Baba çocukları beleşçiliğe alıştırır.
Nasrettin Hoca çocukları çalışmaya ve karşılığını vererek almaya çağırır. “Parasını veren düdüğü çalar” der.
Fark:2
Noel Baba yeşili sevmez ve çam ağaçlarının düşmanıdır.
Nasrettin Hoca ağacın önemine işaret eder ve “bindiğin dalı kesme” der.
Fark:3
Noel Baba hayalcidir. Havada uçan bir geyik ve onun çektiği bir araba çocukları hayalciliğe çağırır.
Nasrettin Hoca gerçekçidir. Elle tutulur ve gözle görülür bir eşeği vardır.
Fark:4
Noel Baba maddiyatçıdır. Çocukları ıvır zıvır ve yalnızca maddi değeri olan oyuncaklarla kandırmaya çalışır.
Nasrettin Hoca maneviyatçıdır. Paraya çevrilmeyecek zenginliklerin peşindedir.
Fark:5
Noel Baba karaktersizdir. Kapıdan kovsanız bacadan girer.
Nasrettin Hoca şahsiyet sahibidir. Kendisine itibar gösterilmeyen yerde yemeği kürküne yedirir.
Fark:6
Noel Baba milliyetsizdir. Avrupa ile Amerika arasında havada uçar gezer.
Nasrettin Hoca öz be öz Türk ve Müslümandır.
Fark:7
Noel Baba kapitalist tüketim çılgınlığının bir sömürü aracıdır.
Nasrettin Hoca insanı düşünmeye çağıran bir tefekkür insanıdır ve güldürürken bile düşündürür.
Fark:8
Noel Baba yılda bir ortaya çıkan bir figür ya da yılda bir kez şişirilen balondur.
Nasrettin Hoca aramızda dolaşan bir yıldızdır ve büyük bir değerdir.
Fark:9
Noel Baba kış günleri ve karanlık gecelerde ortaya çıkar. Bu hâliyle insanda hep soğukluğu ve karanlığı çağrıştırır. Noel Baba insana bir karabasan gibi çöker ve kasavet verir.
Nasrettin Hoca ise kırlarda, ovalarda, camilerde, evlerde, şehirlerde ve apaydınlık huzurlu yerlerde karşımıza çıkar. Nasrettin Hoca bu hâliyle insana huzur ve ferahlık verir.
Fark:10
Noel Baba babalığını görmediğimiz, sorumluluğu olmayan bir Şam Babasıdır.
Nasrettin Hoca ise topluma önder konumundaki Değerli bir Hocadır.
Fark:11
Noel Baba uydurma bir figürdür. Yani “yok”tur.
Nasreddin Hoca Akşehir’de yaşamıştır. Kâlbimizde hâlâ yaşamaktadır. Yani “var”dır.

helal olsun ya nereden uldunuz bunu
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hasar. 6 yıl El_domingo
El_domingo

maksat muhabbet..:D

Fark:1
Noel Baba çocukları beleşçiliğe alıştırır.
Nasrettin Hoca çocukları çalışmaya ve karşılığını vererek almaya çağırır. “Parasını veren düdüğü çalar” der.
Fark:2
Noel Baba yeşili sevmez ve çam ağaçlarının düşmanıdır.
Nasrettin Hoca ağacın önemine işaret eder ve “bindiğin dalı kesme” der.
Fark:3
Noel Baba hayalcidir. Havada uçan bir geyik ve onun çektiği bir araba çocukları hayalciliğe çağırır.
Nasrettin Hoca gerçekçidir. Elle tutulur ve gözle görülür bir eşeği vardır.
Fark:4
Noel Baba maddiyatçıdır. Çocukları ıvır zıvır ve yalnızca maddi değeri olan oyuncaklarla kandırmaya çalışır.
Nasrettin Hoca maneviyatçıdır. Paraya çevrilmeyecek zenginliklerin peşindedir.
Fark:5
Noel Baba karaktersizdir. Kapıdan kovsanız bacadan girer.
Nasrettin Hoca şahsiyet sahibidir. Kendisine itibar gösterilmeyen yerde yemeği kürküne yedirir.
Fark:6
Noel Baba milliyetsizdir. Avrupa ile Amerika arasında havada uçar gezer.
Nasrettin Hoca öz be öz Türk ve Müslümandır.
Fark:7
Noel Baba kapitalist tüketim çılgınlığının bir sömürü aracıdır.
Nasrettin Hoca insanı düşünmeye çağıran bir tefekkür insanıdır ve güldürürken bile düşündürür.
Fark:8
Noel Baba yılda bir ortaya çıkan bir figür ya da yılda bir kez şişirilen balondur.
Nasrettin Hoca aramızda dolaşan bir yıldızdır ve büyük bir değerdir.
Fark:9
Noel Baba kış günleri ve karanlık gecelerde ortaya çıkar. Bu hâliyle insanda hep soğukluğu ve karanlığı çağrıştırır. Noel Baba insana bir karabasan gibi çöker ve kasavet verir.
Nasrettin Hoca ise kırlarda, ovalarda, camilerde, evlerde, şehirlerde ve apaydınlık huzurlu yerlerde karşımıza çıkar. Nasrettin Hoca bu hâliyle insana huzur ve ferahlık verir.
Fark:10
Noel Baba babalığını görmediğimiz, sorumluluğu olmayan bir Şam Babasıdır.
Nasrettin Hoca ise topluma önder konumundaki Değerli bir Hocadır.
Fark:11
Noel Baba uydurma bir figürdür. Yani “yok”tur.
Nasreddin Hoca Akşehir’de yaşamıştır. Kâlbimizde hâlâ yaşamaktadır. Yani “var”dır.

iyimiş :D
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demo22 6 yıl
Yeni yıl hiç de kutlu olmadı çünkü herşeye zam geldi mesela internet tarifem 64 tl den 68 tl ye yükseldi ve üstüne üstlük kota da bir değişiklik olmadı eee neyin nesi bu zam!!!!! bu sadece b,r örnek di dahasını yaşayın görürsünüz!.
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12 Angry Men 6 yıl
Normandia_06
saylia
Normandia_06
12 Angry Men
gokhanbey
12 Angry Men
gokhanbey
12 Angry Men
furkanakgulyeni senenin bataryası bol akııı telefonlar getirmesi dileğiyle.. MEKKENİN FETHİ MÜBAREK OLSUN.
31 aralık mekkenin fethi ama birtane medyada bununla ilgili haber yapılmamış.
yapılsa ne olacak? bunu söylemenin ve sitem etmenin yeri burası mı? bize ne?
Peki sanane? Yapılsa ne olucak mış? tarihinden bir haber olurdun.
ben arap değilim, benim tarihim türk tarihi, isterseniz burada tartışmayalım.
Türkler 1000 sene islamiyeti dünyaya yaydılar. Daha tarihinden bir ahbersin gelip bana burda artislik yapma islamiyetin arapla türkle ne alakası var islam dini uluslar arasıdır. İslam araplara gelmedi ondan önce birçok kavimlere geldi.Senin çok ciddi tarih ve dinini öğrenmek gerek.Bu ön yargıyla sana birşey öğretemem.
Dinler varsayımdır kanıtı,delili olmayan dede korkut hikayeleridir gelmişin burda yok hocalar şöyle dedi yok böyle dedi yeni yılı kutlamayın demeye geldiysen alırsın havanı tüm ülke çatır çatır kutladı :D Absolut votka da ne gidiyor Bf3 oynarken :D
inanmak zorunda degilsin, ama sunu bil ki öbür tarafta dedeni de seni de korkuturlar. cahil velet seni 2013 e böyle girmek istemezdim ama, yaptigin söyledigin düpedüz dangalaklik. defol git ait oldugun ülkelere (erm, isr, abd) yoksa ic zikkimini sonrada aslina dönüp sütünü ic yat. ah erdi bey aah, saygi ve özgürlük adi altinda, milleti böyle salarsiniz sonra da dünyada baris dersiniz.
Evet ben İsrail vatandaşıyım yahudiyim
sana ve tüm nesline öğrettiğimiz dayattığımız gibi ibadetini yapmaya devam et biz seni ve senin gibileri toplumdan ayırdık ki siz olup bitenin farkına varmayın gelişmeyin diye
Senin gibiler olmassa biz nasıl zengin olup silah satarız .. 2013 de aynı performansı bekliyorum senden din fanatikliği yap böyle ki bizim işimize yarasın

Sen ciddi ciddi cahil bir arkadaşımızsın. Yahudiler Tek allaha inanıyorlar zaten git herhangi bir yahudiye sor allaha inanıyorlar. Onlar peygamberimizi inkar ediyorlar o kadar. Bizim yahudilerle problemimiz yok israil yönetimiyle problemimiz var.
Hahamlar bile israil yönetimine karşı sen çok cahil ve boş konuşuyorsun sana yazmamam gerekiyor.
Yanıtla +2
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12 Angry Men 6 yıl
Normandia_06
12 Angry Men
gokhanbey
12 Angry Men
gokhanbey
12 Angry Men
furkanakgulyeni senenin bataryası bol akııı telefonlar getirmesi dileğiyle.. MEKKENİN FETHİ MÜBAREK OLSUN.
31 aralık mekkenin fethi ama birtane medyada bununla ilgili haber yapılmamış.
yapılsa ne olacak? bunu söylemenin ve sitem etmenin yeri burası mı? bize ne?
Peki sanane? Yapılsa ne olucak mış? tarihinden bir haber olurdun.
ben arap değilim, benim tarihim türk tarihi, isterseniz burada tartışmayalım.
Türkler 1000 sene islamiyeti dünyaya yaydılar. Daha tarihinden bir ahbersin gelip bana burda artislik yapma islamiyetin arapla türkle ne alakası var islam dini uluslar arasıdır. İslam araplara gelmedi ondan önce birçok kavimlere geldi.Senin çok ciddi tarih ve dinini öğrenmek gerek.Bu ön yargıyla sana birşey öğretemem.
Dinler varsayımdır kanıtı,delili olmayan dede korkut hikayeleridir gelmişin burda yok hocalar şöyle dedi yok böyle dedi yeni yılı kutlamayın demeye geldiysen alırsın havanı tüm ülke çatır çatır kutladı :D Absolut votka da ne gidiyor Bf3 oynarken :D

Kanıtı belli değilmiş ? dinler? Tek din vardır tüm peyhgamberler tek allahın dinini dünyaya yaymak için gelmiştir sana Allahın varlığını kanıtlamak bana düşmez
Ömrünün sonuna geldiğinde neyin ne olduğunu görüceksin ama geç olucak.
Ben birşey kaybetmem ama ya varsa sen ne kaybediceksin onu düşündünmü
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mawoix 6 yıl
geçtiğimiz senelerde dh neden doğum günlerimizi kutlamıyor dediğimizde dinimize uymuyor o yüzden doğum gününüzü kutlamıyoruz diyen yönetimin yılbaşını kutlaması??
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Guest-25CF1EFB4 6 yıl
Her yıl başında topluma verdiğimiz bir mesaj vardır... O da şudur;
"Bilmem şu yılın herkese sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini dilerim."
Bu mesajı hangi yıl söylesek o yılı hep sağlıksız, mutsuz, huzursuz hatta savaşlı geçiririz:) Önümüzdeki yeni yılda bu mesajın yerine "Hakkımızda hayırlısı olsun" desek daha mı güzel geçer o yılımız acaba?
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-OD- 6 yıl
Hosbulduk bacim.
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Miyamoto Musashi 6 yıl
biggame
şuur boşalması yapanlar yarın nasıl hesap verecekler yazık cehenneme gideceklere üstelik müslümanım diyorlarda kafirlerin adetlerini bırakmıyorlar

oy veremedim , hakkını helal et. Güzel yazmış ve güzel alıntılamışsın...
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