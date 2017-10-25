Yerli insansız su altı gözlem aracını inceledik

ODTÜ Teknokent şirketi olan Desistek tarafından geliştirilen yerli insansız su altı gözlem aracı SAGA'yı inceledik, sistem hakkında merak edilenleri sizler için sorduk.
Desistek tarafından geliştirilen SAGA, mini ROV sınıfında yerli imkanlarla üretilen bir sistem olarak ön plana çıkıyor. Tasarımı ve üretimi tamamen yerli imkanlarla gerçekleştirilen ürün özellikle arama kurtarma dalgıçlarının yardımcısı olacak.
Su altı jeolojik araştırmalar, hidrografik araştırmalar, arkeolojik araştırmalar, petrol–doğal gaz araştırmaları, gemi–liman güvenliği gibi su altında yapılan tüm faaliyetlerde kullanılabilen araç, gözlem, anlık yüksek çözünürlükte video ve fotoğraf çekimi, veri toplama, su veya katı nesnelerden örnek alma, su altı haritalandırma gibi işleri hızlı ve ekonomik şekilde yapabiliyor.
Boğulma vakalarında dalgıçların akıntılı sularda arama kurtarma yaparken hem kendi hayatlarını tehlikeye atmaları hem de su altında kısa süre kalabildikleri için şahsı bulmakta zorlanmaları nedeniyle bu aracın kullanılması büyük önem arz ediyor. İnsan faktörünü ortadan kaldıran sistem, su altında istenilen sürede araştırma yapabiliyor ve nesneleri yukarıya çekebiliyor. Kolayca olay yerine taşınabilecek olan sistem kolay bir şekilde kurulabiliyor.
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Al hoşaf destekli araçlarımızdan biri. Ama EŞEK hoş laftan ne anlar.Unutma devlet vermese bile ALLAH çalışana verir.Sen gayret et yeter .http://baykarmakina.com/
Sozde yerli ama neden Pardus ile yapmamislar da Microsoft Windows isletim sistemi ile kullaniyorlar ?
Windows XP kullanmislar oteki de Windows 7 tema ozelligi kapatilmis arayuzu .
Bence bunlar sozde yerli uretimli ! Turkiye de montaj yapmislar malesef ...
desistek.com.tr/...
Bu şirketlerin belirli sorunlara verebilecekleri 30 yıllık cevapları var. Ülkemizde bu alanda neredeyse hiç araştırma yapılmadığından öncelikle bu sorulara verebilecek cevapları bulmak gerekiyor. Örneğin nötr yüzerlikli kablo gibi, suda yüzebilen kablo hiçbir yerli üreticide yoktu mesela ilk başlanıldığında ve kimse üretmeye istekli değildi. Bu tarz sorunlar milli bir işletim sistemi üzerinde çalışan bir yazılımdan ziyade çözülmesi gereken öncelikli problemlerdir. Mühendislik sorunlarında öncelikle nasıl yapacağınızı bilmediğiniz şeylere odaklanırsınız.
Yazılım hususu basitçe bir platformdan diğerine aktarılabilir, özellikle bunun gibi sadece görüntüleme amacı güdülüyorsa. Gömülü yazılım daha önceliklidir mesela bu cihazda.
Bu sebeplerle, lütfen bu cihaz yerli değildir demektense, ki temin ederim sizleri devre kartından gövdesine, gövdesinin metalinden, yazılımına motoruna kadar Türkiye'den yerli olarak tedarik edilebilen herşey bu cihazda yerlidir.
Lütfen eleştirilerinizi tek birşeye bakarak bu yerli değil demektense olumlu yapıcı eleştirilerle yapınız. Her zaman daha teşvik edici olacaktır.
Ayrıca bu cihazın yalnızca 5 mühendis tarafından hayata geçirildiğini belirtmem lazım. Yukarda bahsettiğim Eca şirketinde bu konuda çalışan 2000 mühendis mevcut, 80 yıllık şirket. Onlar bile kendi iticilerini üretmezken(Amerika'lı bir şirketten alıyorlar) Desistek üretiyor.
Donanim bilesenleri hangi ulkelerden toplanmis acaba ?
Kisacasi % kac yerli uretim ?
Yerli montaj mi yoksa ?
Bildigim kadariyla neredeyse tamami onemli bilesenleri ithal yabanci uretimliler.
Bu parcalari tedarik edilen ulkeler asil bu tur urunler ile gurur duymaktalardir . Parcalarimizi Turkiye ye satiyoruz diye . Kriz olsa o parca tedarik edilen ulkelerde eminim bu parca ithalatlari da etkilenmez yani o derecede imaj olusmus