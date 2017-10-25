Yerli insansız su altı gözlem aracını inceledik

ODTÜ Teknokent şirketi olan Desistek tarafından geliştirilen yerli insansız su altı gözlem aracı SAGA'yı inceledik, sistem hakkında merak edilenleri sizler için sorduk.

Desistek tarafından geliştirilen SAGA, mini ROV sınıfında yerli imkanlarla üretilen bir sistem olarak ön plana çıkıyor. Tasarımı ve üretimi tamamen yerli imkanlarla gerçekleştirilen ürün özellikle arama kurtarma dalgıçlarının yardımcısı olacak.

Su altı jeolojik araştırmalar, hidrografik araştırmalar, arkeolojik araştırmalar, petrol–doğal gaz araştırmaları, gemi–liman güvenliği gibi su altında yapılan tüm faaliyetlerde kullanılabilen araç, gözlem, anlık yüksek çözünürlükte video ve fotoğraf çekimi, veri toplama, su veya katı nesnelerden örnek alma, su altı haritalandırma gibi işleri hızlı ve ekonomik şekilde yapabiliyor.

Boğulma vakalarında dalgıçların akıntılı sularda arama kurtarma yaparken hem kendi hayatlarını tehlikeye atmaları hem de su altında kısa süre kalabildikleri için şahsı bulmakta zorlanmaları nedeniyle bu aracın kullanılması büyük önem arz ediyor. İnsan faktörünü ortadan kaldıran sistem, su altında istenilen sürede araştırma yapabiliyor ve nesneleri yukarıya çekebiliyor. Kolayca olay yerine taşınabilecek olan sistem kolay bir şekilde kurulabiliyor.