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    Yapay zeka sistemleriyle akıllı, boyutuyla çevik, TB2 ile daha güçlü: Mini seyir füzesi Kemankeş!

    Bayraktar TB2 ve tüm İHA modellerine entegre edilebilecek şekilde tasarlanan, SİHA'ların riskli bölgelere girmeden düşman unsurlarını tespit ve imhasını hedefleyen Kemankeş'i Teknofest'te görüntüledik

    Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar Kemankeş seyir füzesini ilk kez sergilendiği Teknofest'te görüntüledik, Baykar'dan Burak Özbek'ten dinledik. Kemankeş, adını Osmanlı İmparatorluğu döneminde attığı okla hedefi tam isabetle vuran okçulardan alıyor.

    Mini akıllı seyir füzesi Kemankeş, jet motoru ile uçacak ve hedefi imha yeteneğine, 200 kilometrenin üzerinde menzile ve 1 saat havada kalma süresine sahip olacak. 0,7 mach dalış süratine ve 30 kg ağırlığa sahip olacağı açıklandı. Gece ve gündüz şartlarında görev yapabilen Bayraktar Kemankeş, barındırdığı anti-jamming teknolojisi sayesinde elektronik karıştırmalardan etkilenmeyecek.

    Kemankeş’te kullanılan jet motoru, stabilize kamera sistemi, yapay zeka yazılımı gibi sistemler belli olmak üzere özgün bir proje olarak geliştirildi. Kemankeş, Bayraktar TB2 ve tüm insansız hava aracı modellerine entegre edilebilecek. Kemankeş sayesinde Bayraktar TB2’nin taarruz kabiliyeti artacak. Bayraktar TB2, riskli bölgelere girmeden Kemankeş’i bölgeye göndererek düşman unsurlarına imha edecek.

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