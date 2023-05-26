Yurtdışına satılan ilk milli hava aracı Bayraktar Mini İHA'daki son geliştirmeler sergilendi

Tarihimizde ihraç edilen ilk milli hava aracı olarak bilinen ve yüz binden fazla operasyonel uçuş sortisi ile etkinliğini kanıtlayan Bayraktar Mini İHA'yla ilgili son gelişmeleri Teknofest'te dinledik

Baykar Makine tarafından üretilen Bayraktar Mini İHA, Türk Savunma Sanayii adına önemli kilometre taşlarından biri. TSK envanterine giren ilk milli ve özgün mini sınıf insansız hava aracı olan araç, 2012 yılında Katar’a da satılmış ve Cumhuriyet tarihindeki ilk yurt dışına satılan milli hava aracı olarak tarihe geçmişti.

2007 yılından bu yana TSK envanterine olan mini sınıf İHA’nın üçüncü nesli de TSK envanterine girdi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Özel Kuvvetler, Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Havacılık tarafından aktif olarak kullanılan Mini İHA ile ilgili güncel bilgileri Teknofest'te aldık.

Yüksek Çözünürlüklü Kamera, 12.000 Feet İrtifa, 2 Saat üzerinde uçuş süresi, Gece Uçuş Özelliği, Elektronik Karıştırma Altında Uçuş, 30 Km üzerinde Haberleşme Menzili, Full HD Dijital Veri Link Sistemi, 10X Optik / 32x Dijital Zoom, -20°C ile +55°C Arası Uçuş kabiliyetine sahip Mini İHA halen TSK envanterinde 100,000 üzerinde operasyonel uçuş sortisi ile güvenilir ve etkin bir sistem olarak gösteriliyor.

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