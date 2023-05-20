Dijital birliklerin robot askeri, otonom insansız kara aracı: Barkan

Otonom olarak savaş sahasında birliklere destek verebilen, haberleşme cihazlarıyla uzaktan kontrol geniş bir görüş imkanı sunan Barkan'ı Teknofest'te görüntüledik

Teknofest'te Havelsan'ın dikkat çeken projelerinden birisi de Barkan oldu. Savunma sanayimiz insansız hava araçlarının yanı sıra insansız kara araçları tarafında de ilerleme kaydediyor. İlk insansız kara aracı Barkan'ı, geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirdiği mini füze sistemi Mete'nin ilk atışını başarıyla gerçekleştirmesinden de anımsayabilirsiniz. Lazer güdümlü füzesini ateşleyip ve hedefi başarıyla vuran otonom insansız kara aracı Barkan, gerek uzaktan yönetilerek gerekse sensör sistemleri sayesinde çevreyi algılayarak gerekli keşif, gözetleme ve mühimmat taşıma gibi temel görevleri dijital savaş alanlarının gereksinimleri kapsamında insansız olarak yerine getirmesi ile modern teknolojiyi askeri birliklere entegre edebiliyor.

Havelsan tarafından geliştirilen Barkan, operasyon başarısının arttırılması, kayıpların önlenmesi ve operasyon maliyetlerinin düşürülmesi başta olmak bir dizi önemli alanda saha personeline yardımcı olacak. Özellikle Barkan’ın modüler tasarımı onu çok farklı faydalı yük ile donatılmasını sağlıyor. Havelsan'dan Eray Gül Barkan'la ilgili detayları Donanım Haber'den Cem Sünbül'e aktardı.