Yerli otomobil, Turkcell mağazalarında da olacak

Turkcell değişen mağazacılık anlayışı kapsamında hem mağazaları hem de çalışanları için yaptığı yatırımları anlattı. Turkcell'den Murat Erkan, yerli otomobilin satışıyla ilgili de açıklama yaptı.

Yerli otomobil çalışmalarını yürüten ortak girişimin 5 üyesinden biri olarak Turkcell, yapay zeka ve robotik gibi alanlarda aracın teknoloji tarafındaki çalışmalarını yürütecek. Turkcell kanadından Murat Erkan, yerli otomobilin Turkcell mağazalarında da olacağını açıkladı.

Turkcell'in satıştan sorumlu genel müdür yardımcısı Murat Erkan, mağazacılık anlayışını değiştirdiklerini ve hem mağaza çalışanlarına hem de mağazaların yeni neslin beklentilerini karşılayabilmesi adına ciddi yatırım yaptıklarını söyledi. Detaylar videomuzda.