Yerli otomobil, Turkcell mağazalarında da olacak

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Turkcell değişen mağazacılık anlayışı kapsamında hem mağazaları hem de çalışanları için yaptığı yatırımları anlattı. Turkcell'den Murat Erkan, yerli otomobilin satışıyla ilgili de açıklama yaptı.
Yerli otomobil çalışmalarını yürüten ortak girişimin 5 üyesinden biri olarak Turkcell, yapay zeka ve robotik gibi alanlarda aracın teknoloji tarafındaki çalışmalarını yürütecek. Turkcell kanadından Murat Erkan, yerli otomobilin Turkcell mağazalarında da olacağını açıkladı.
Turkcell'in satıştan sorumlu genel müdür yardımcısı Murat Erkan, mağazacılık anlayışını değiştirdiklerini ve hem mağaza çalışanlarına hem de mağazaların yeni neslin beklentilerini karşılayabilmesi adına ciddi yatırım yaptıklarını söyledi. Detaylar videomuzda.
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Turkcell den dev kampanya 100bin liralık yerli otomobil tarifeye ek alınırsa 250bin liralık taahhütle ayda 20bin lira taksitle tim mağazalarında. İLK 3 TAKSİTTE turkcellden!!!! Anlayana...
1- Yerli olarak lansman yaptıkları herşey'in altyapısı yabancı menşei çıktı: BİP, Yaani v.b.
2- Bu en uyuz olduğum özellikleridir kendilerinin: telefonuna ekranına pat diye bi uyarı geliyor ve bilmem kaç tl karşılığında 1 hafta yada 1 ay müzik abonesi, goller cepte abonesi olmamız karşılığında bilmem ne veriyorlar, onaylarsan TMM'a istemiyorsan hayır'a basıyorsun. Bunu bizim gibi gençler hayır'a basark bertaraf ediyoruz ancak annemiz babamız yada çok telefondan anlamayan herkes tamam deyip geçiyor ve anında abone yapıyorlar milleti. Aylar sonra anlıyor insanlar abone olduklarını tabi bulana kadar cepleri boşaltıyorlar, bu vicdansızlıktır...
3- Numara taşıma ile yada yeni hat ile aldığın 25 lik tarife taahhüt bittiği an en ucuz 35 TL oluyor. Mevcut müşterisini hiç iplemeyen bi şirket