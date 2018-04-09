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Yerli otomobil, Turkcell mağazalarında da olacak

1 yıl
6,4b
1
Otomobil Teknolojileri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Turkcell değişen mağazacılık anlayışı kapsamında hem mağazaları hem de çalışanları için yaptığı yatırımları anlattı. Turkcell'den Murat Erkan, yerli otomobilin satışıyla ilgili de açıklama yaptı.
Yerli otomobil çalışmalarını yürüten ortak girişimin 5 üyesinden biri olarak Turkcell, yapay zeka ve robotik gibi alanlarda aracın teknoloji tarafındaki çalışmalarını yürütecek. Turkcell kanadından Murat Erkan, yerli otomobilin Turkcell mağazalarında da olacağını açıkladı. 
Turkcell'in satıştan sorumlu genel müdür yardımcısı Murat Erkan, mağazacılık anlayışını değiştirdiklerini ve hem mağaza çalışanlarına hem de mağazaların yeni neslin beklentilerini karşılayabilmesi adına ciddi yatırım yaptıklarını söyledi. Detaylar videomuzda. 

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HakanG22 1 yıl en beğenilen
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classf2re 1 yıl
Turkcell şimdiye kadar kendisi ne geliştirmiş ki arabaya teknoloji geliştirecek. Reklam yap kazık, fiyat koy tamam...
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owermars 1 yıl
Körler sağırlar birbirlerini ağırlar.
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1 Avatar
DH Misafiri 1 yıl
Türkcell in ticaretine kaldıysa o araç tamamdır...
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StaatSanWalt 1 yıl
Ayhan Tarakçının füzyon reaktörleriyle ilgili videosunda diyordu, "Bizim zenginimizde tembeldir, vizyonsuzdur kolay para nereden gelecek oraya yatırım yapar" diye hakikaten o kadar doğru bir laf ki.
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Tengrist 1 yıl
Dünyanın en büyük ikinci F16 Mekanik ve Malzeme üretim ve tedarikçisiyiz Dünyanın en büyük Çelik tedarikçisiyiz Boıng inden jumbosuna kadar bizden alıyorlar en kalıte çeliği Ford un Yeryüzünde yüzde 50 hissesine sahip tek ülke ve Firmasına sahibiz direksiyon kılıfından vidasına kadar Türkiye de üretiliyor Dünyanın en süper gemi tersane üretimi Türklerde tutturmuşlar yerli oto yerli oto yazılımcı üret Donanımcı üret beyin üretttttttt Çip üret hangi çağda yaşıyoruz ufuklara bakın yeter ya İran da yerli otomobil üretiyor Kime satabiliyor ?
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WarSaw 1 yıl
bu adam halflife daki güvensiz bir tip vardı ona benzemiyormu
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sendomi 1 yıl
valla adamın tipi konuşması falso,at hırsızı gibi yemin ediyorum,turkcell dedin mi kaçarım zaten
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gurkanse 1 yıl
bu araba işi 2019 seçimlerden sonra balon gibi patlarsa hiç ama hiç şaşırmayın
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wolfestein 1 yıl
Bu yerli araba balonu patlayacak.
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Rezn0v.dll 1 yıl
Olacakları özetliyorum ;
Turkcell den dev kampanya 100bin liralık yerli otomobil tarifeye ek alınırsa 250bin liralık taahhütle ayda 20bin lira taksitle tim mağazalarında. İLK 3 TAKSİTTE turkcellden!!!! Anlayana...
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gece görüşü 1 yıl
Ziyaaaaaaa!!
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Karargaht 1 yıl
Turkcell'i yıllarca kaliteli diye destekledim ancak bazı şeyleri birleştirince gerçekten de fos bi şirket olarak aklıma yerleşti artık.
1- Yerli olarak lansman yaptıkları herşey'in altyapısı yabancı menşei çıktı: BİP, Yaani v.b.
2- Bu en uyuz olduğum özellikleridir kendilerinin: telefonuna ekranına pat diye bi uyarı geliyor ve bilmem kaç tl karşılığında 1 hafta yada 1 ay müzik abonesi, goller cepte abonesi olmamız karşılığında bilmem ne veriyorlar, onaylarsan TMM'a istemiyorsan hayır'a basıyorsun. Bunu bizim gibi gençler hayır'a basark bertaraf ediyoruz ancak annemiz babamız yada çok telefondan anlamayan herkes tamam deyip geçiyor ve anında abone yapıyorlar milleti. Aylar sonra anlıyor insanlar abone olduklarını tabi bulana kadar cepleri boşaltıyorlar, bu vicdansızlıktır...
3- Numara taşıma ile yada yeni hat ile aldığın 25 lik tarife taahhüt bittiği an en ucuz 35 TL oluyor. Mevcut müşterisini hiç iplemeyen bi şirket
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