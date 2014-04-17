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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yılın ilk çeyreğinde App Store kar dağıtımı Google Play'den yüzde 84 daha fazla

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Ekrem71
Haber Editörü
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Yılın ilk çeyreğinde App Store kar dağıtımı Google Play'den yüzde 84 daha fazla

Google Play uygulama mağazası sayı bakımından App Store'u geride bıraksa da gelir açısından halen geride kaldığı bir gerçek. Son rakamlar da bunu doğruluyor.

App Annie tarafından yapılan yeni bir analize göre yılın ilk üç ayında indirme sayısı açısından Google Play mağazası App Store'dan yüzde 45 daha fazla bir rakama imza attı. Bir önceki çeyrekte ise bu rakam yüzde 35'di. 

Ancak geliştiriciye kar dağıtımı sözkonusu olduğunda App Store'un ezici bir üstünlüğü mevcut. App Store yılın ilk çeyreğinde Google Play'den yüzde 85 daha fazla kar payı dağıttı. Bu makas ABD ve İngiltere'de daha az.  

Mağazalarda oyun kategorisi en fazla indirilen yapımlara sahne oluyor. App Store'da indirilen her 4 uygulamadan üçü oyun. Play Store'da ise bu rakam 10'a bir. Bu dönemde Android tarafında en çok kazandıran uygulamalar büyüyen güvenlik endişeleri nedeniyle anti virüs uygulamaları olarak Araçlar kategorisinde yer aldı.  

http://www.phonearena.com/news/Apples-App-Store-generated-85-more-revenue-than-Google-Play-in-Q1-2014_id55240 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
akare+bkare=ckare 5 yıl
Google da tek bir telefona yönlendirseydi. Stabiliteyi yakalasaydı o da iyi sonuçlar alabilirdi. Ama gel gör ki ortalık android telefon bolluğuyla çalkalanıyor.
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Illustrious. 5 yıl
Aha Retrica Play Storeye gelmiş. Kezbanlar tek başına kalkındırır artık Androidi merak etmeyin

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clopin 5 yıl
Android hiç olmasa apple birgün dünyayı satın alacak paraya sahip olurdu işin gerçegi
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DH Misafiri 5 yıl
internette izlediğim snapdragon 805 prototipinin 2k çözünürlüğü muadili snapdragon 800 ün 1080p performansından daha iyi olduğunu gördüm
Sanki çipler isteyerek geç çıkartılıyor yeni telefonlar satabilmek için
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DH Misafiri 5 yıl
Google Play Storenin artık uygulama sayısından çok, kaliteli ve iyi senkronize edilmiş uygulamalara önem vermesi gerekiyor.Ve geliştiricileri, uygulamalarını belirli aralıklarla güncellemeye zorlaması gerekiyor marketin kalitesi açısından.
örneğin sesli sözlük ios'da 2014 güncellemesini almışken Androide baktığımda hala 2013 başları gözüküyor.
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Guhong01 5 yıl
Bence bu analizin asil sebebi apk unsuru. Androidde ücretli bir uygulamayi kolayca korsan yollarla cihaza kurabiliyorsunuz ama ios ta öyle değil. Bence durumun tek açiklamasi bu
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clopin 5 yıl Guhong01
Guhong01
Bence bu analizin asil sebebi apk unsuru. Androidde ücretli bir uygulamayi kolayca korsan yollarla cihaza kurabiliyorsunuz ama ios ta öyle değil. Bence durumun tek açiklamasi bu

Aynı olay iphone içinde geçerli fakat iphone kullanıcısı pek tenezzül etmez kul hakkı var sonuçda bu analizdende apple kullanıcısı dürüsttür diyebiliriz
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doctor5945 5 yıl
Android satış grafiğinde %70 leri geçmiş ama geliştiricine para kazanma noktasında ve internet veri trafiğinde iOS tur bindirmiş keza uygulamaların cihazdaki stabilitesi güncelleme önceliği ve kalitesindede aynı durumlar sözkonusu insanların iPhone a neden bu kadar Sadık olup Apple ın neden hala en prestijli firma olduğu bu detaylarda gizli.
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feerrroooo 5 yıl
Androidin bi çözünürlük standardı getirmesi gerekiyor artık işlemciler 2k yı destekliyebilecek kapasiteye geldi ve daha da güçlenecekler.
giriş seviyesi için 720p artık standart olmalı.orta ve üst seviyede sırasıyla 1080p ve 2k olursa geliştiriciler için de daha kolay olacağına inanmaktayım.
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modifix06 5 yıl
3,5 Yıl Android kullandım Google Play'e 1 kuruş bile harcamadım çünkü stabilite hissi yoktu binlerce çözünürlük binlerce donanım kombinesi var androidde ve genelde oyun yorumlarında şu cihazda açmadı bu cihazda açmadı diye yorumlar bulmak son derece olası. Ama 2 aydır apple kullanıyorum ve parasının hakkını verdigini düşündügüm için ücretini ödeyerek kullanıyorum uygulamaları gönül rahatlıgıyla.
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