Yılın ilk çeyreğinde App Store kar dağıtımı Google Play'den yüzde 84 daha fazla





Google Play uygulama mağazası sayı bakımından App Store'u geride bıraksa da gelir açısından halen geride kaldığı bir gerçek. Son rakamlar da bunu doğruluyor.





App Annie tarafından yapılan yeni bir analize göre yılın ilk üç ayında indirme sayısı açısından Google Play mağazası App Store'dan yüzde 45 daha fazla bir rakama imza attı. Bir önceki çeyrekte ise bu rakam yüzde 35'di.





Ancak geliştiriciye kar dağıtımı sözkonusu olduğunda App Store'un ezici bir üstünlüğü mevcut. App Store yılın ilk çeyreğinde Google Play'den yüzde 85 daha fazla kar payı dağıttı. Bu makas ABD ve İngiltere'de daha az.





Mağazalarda oyun kategorisi en fazla indirilen yapımlara sahne oluyor. App Store'da indirilen her 4 uygulamadan üçü oyun. Play Store'da ise bu rakam 10'a bir. Bu dönemde Android tarafında en çok kazandıran uygulamalar büyüyen güvenlik endişeleri nedeniyle anti virüs uygulamaları olarak Araçlar kategorisinde yer aldı.

http://www.phonearena.com/news/Apples-App-Store-generated-85-more-revenue-than-Google-Play-in-Q1-2014_id55240