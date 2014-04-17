Yılın ilk çeyreğinde App Store kar dağıtımı Google Play'den yüzde 84 daha fazla

Haber Editörü
Google Play uygulama mağazası sayı bakımından App Store'u geride bıraksa da gelir açısından halen geride kaldığı bir gerçek. Son rakamlar da bunu doğruluyor.
App Annie tarafından yapılan yeni bir analize göre yılın ilk üç ayında indirme sayısı açısından Google Play mağazası App Store'dan yüzde 45 daha fazla bir rakama imza attı. Bir önceki çeyrekte ise bu rakam yüzde 35'di.
Ancak geliştiriciye kar dağıtımı sözkonusu olduğunda App Store'un ezici bir üstünlüğü mevcut. App Store yılın ilk çeyreğinde Google Play'den yüzde 85 daha fazla kar payı dağıttı. Bu makas ABD ve İngiltere'de daha az.
Mağazalarda oyun kategorisi en fazla indirilen yapımlara sahne oluyor. App Store'da indirilen her 4 uygulamadan üçü oyun. Play Store'da ise bu rakam 10'a bir. Bu dönemde Android tarafında en çok kazandıran uygulamalar büyüyen güvenlik endişeleri nedeniyle anti virüs uygulamaları olarak Araçlar kategorisinde yer aldı.
http://www.phonearena.com/news/Apples-App-Store-generated-85-more-revenue-than-Google-Play-in-Q1-2014_id55240 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Sanki çipler isteyerek geç çıkartılıyor yeni telefonlar satabilmek için
örneğin sesli sözlük ios'da 2014 güncellemesini almışken Androide baktığımda hala 2013 başları gözüküyor.
Aynı olay iphone içinde geçerli fakat iphone kullanıcısı pek tenezzül etmez kul hakkı var sonuçda bu analizdende apple kullanıcısı dürüsttür diyebiliriz
giriş seviyesi için 720p artık standart olmalı.orta ve üst seviyede sırasıyla 1080p ve 2k olursa geliştiriciler için de daha kolay olacağına inanmaktayım.