Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından mobil uygulama: Dijital Aile

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yeni bir mobil uygulama yayınladı. “Dijital Aile” ismindeki mobil uygulama sayesinde kullanıcılar çocuk, kadın, aile, sosyal yardımlar, sosyal hizmetler, sosyal politikalar gibi birçok kategoride yer alan dergi, kitap, broşür, rehber, bülten gibi onlarca içeriğe telefonları veya tabletlerinden kolaylıkla erişebiliyor.

Mobil cihazlardan kitap, dergi, broşür, rehber ve bülten okumaya yarayan Dijital Aile’deki içerikler aile yapısını geliştirmek için özenle seçilmiş. Uygulamada ayrıca sesli okuma özelliği de bulunuyor. Bu sayede görme çocuklar, engelli bireyler ve sesli kitap okumayı sevenler Dijital Aile’yi kullanabilecek.

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Uygulamada kullanıcılar istedikleri materyalleri indirerek internet bağlantısı olmadan da erişmelerine imkanı elde ediyor. Bu özellik, seyahat sırasında veya internet erişiminin kısıtlı olduğu durumlarda kullanıcıların içeriklere erişmesini sağlıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayınlanan Dijital Aile uygulamasını App Store ve Google Play’den ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

https://apps.apple.com/tr/app/dijital-aile/id6503250862?l=tr

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ailemedergi

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