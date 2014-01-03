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YouTube, düşük bant genişliklerinde 4K video oynatma teknolojisini CES 2014'te duyuracak

5 yıl
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Ekrem71
Haber Editörü
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YouTube, düşük bant genişliklerinde 4K video oynatma teknolojisini CES 2014'te duyuracak

 HD, Full HD ve 2K çözünürlükler derken artık 3840 x 2160 piksel çözünürlüğe denk gelen 4K çözünürlükler yavaş yavaş piyasada boy göstermeye başladı. 4K uyumlu televizyonlar, kameralar, medya oynatıcılar, akıllı telefon kameraları gibi pek çok sistem içerik üretmeye ve oynatmaya başladı. 

Çözünürlük ve boyut nedeniyle daha fazla bant genişliğine ihtiyaç duyan 4K içerikler bu nedenle gelişmiş ve hızlı altyapılara ihtiyaç duyuyor. İnternetin en büyük video portalı YouTube, daha az bant genişliği gerektiren 4K video oynatma teknolojisini CES 2014 fuarında sergileyecek. 

YouTube yeni teknolojide VP9 kodek sistemini kullanıyor ve bu sistem içeriklere göre yer yer yüzde 50'ye varan oranlarda veri trafiğini azaltıyor. VP9 kodeğinin herhangi bir lisans bedeli olmadığı için de diğer firmaların kullanımına açık.

Ancak standart halen geliştirme aşamasında. YouTube yeni standardın yıl bitmeden masaüstü ve mobil cihazlara geleceğini umut ediyor. 

http://gigaom.com/2014/01/02/youtube-4k-streaming-vp9/ Yorum Yaz
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mehmetoguzderin 5 yıl
4K standart olacak dedin dedim inanmadınız :D
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FlyingUnderpants 5 yıl
2K dan 4K ya bir yılda mı geçtik şimdi? Bizi hiç uğraştırmasınlar direk 150K yı bassınlar piyasaya.
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