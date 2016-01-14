YouTube ünlüsü PewDiePie, kendi içerik ağını kuruyor





YouTube üzerinde yayınladığı içeriklerle şöhret olan ve yılda 12 milyon dolar gelir elde eden PewDiePie veya gerçek adıyla Felix Kjellberg, nihayet kendi içerik ağını kurmaya karar verdi. PewDiePie ile birlikte tanınmış pek çok YouTuber da bu yeni stüdyoda yerini alacak. Stüdyonun adı Revelmode olacak.





PewDiePie sadece kendisinin olduğu bir ağdan ziyade, diğer içerik üreticilerini de bir çatı altında toplayacağı geniş kapsamlı bir platform planlıyor. Böylece sürekli içerik üretme konusunda büyük bir avantaj elde edilecek. Ayrıca üreticilerin kendi YouTube kanalları üzerinden çok daha fazla izlenme rakamlarına ulaşılabilecek.





PewDiePie, yeni ağında en büyük desteği, aynı zamanda sponsoru olan Disney Maker Studios'dan alacak. Ağ içerisinde orijinal diziler, animasyonlar ve diğer web içerikleri üretilecek. Daha sonra da müzik, moda, hayırseverlik konularında da özel içerikler, izleyici ile buluşacak. Ayrıca oyun geliştirme konusunda daha büyük yatırımlar da söz konusu.





İçerik ağında PewDiePie ile birlikte CinnamonToastKen (Ken Morrison), CutiePieMarzia (Marzia Bisognin), Dodger (Brooke Lawson), EmmaBlackery (Emma Blackery), JackSepticEye (Sean McLoughlin), Jelly (Jelle van Vucht), Kwebbelkop (Jordi van den Bussche) ve Markiplier (Mark Fischbach) gibi pek çok ünlü isim yer alacak. Zamanla kadro daha da genişleyecek. Revelmode için bir web sitesi hayata geçmiş durumda. Ayrıca sosyal ağ hesapları da mevcut. PewDiePie ayrıca Scare PewDiePie adıyla bir diziyi de yıl içerisinde YouTube Red üzerinde yayına başlayacak.

http://www.revelmode.com/