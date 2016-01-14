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YouTube ünlüsü PewDiePie, kendi içerik ağını kuruyor

Son dönemin en çok konuşulan içerik üreticilerinden PewDiePie, artık kendi stüdyosunu kuruyor. Revelmode adındaki stüdyo çeşitli kategorilerde içerik üretecek.
3 yıl
5,8b
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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YouTube ünlüsü PewDiePie, kendi içerik ağını kuruyor


YouTube üzerinde yayınladığı içeriklerle şöhret olan ve yılda 12 milyon dolar gelir elde eden PewDiePie veya gerçek adıyla Felix Kjellberg, nihayet kendi içerik ağını kurmaya karar verdi. PewDiePie ile birlikte tanınmış pek çok YouTuber da bu yeni stüdyoda yerini alacak. Stüdyonun adı Revelmode olacak. 

PewDiePie sadece kendisinin olduğu bir ağdan ziyade, diğer içerik üreticilerini de bir çatı altında toplayacağı geniş kapsamlı bir platform planlıyor. Böylece sürekli içerik üretme konusunda büyük bir avantaj elde edilecek. Ayrıca üreticilerin kendi YouTube kanalları üzerinden çok daha fazla izlenme rakamlarına ulaşılabilecek. 

PewDiePie, yeni ağında en büyük desteği, aynı zamanda sponsoru olan Disney Maker Studios'dan alacak. Ağ içerisinde orijinal diziler, animasyonlar ve diğer web içerikleri üretilecek. Daha sonra da müzik, moda, hayırseverlik konularında da özel içerikler, izleyici ile buluşacak. Ayrıca oyun geliştirme konusunda daha büyük yatırımlar da söz konusu.

İçerik ağında PewDiePie ile birlikte CinnamonToastKen (Ken Morrison), CutiePieMarzia (Marzia Bisognin), Dodger (Brooke Lawson), EmmaBlackery (Emma Blackery), JackSepticEye (Sean McLoughlin), Jelly (Jelle van Vucht), Kwebbelkop (Jordi van den Bussche) ve Markiplier (Mark Fischbach) gibi pek çok ünlü isim yer alacak. Zamanla kadro daha da genişleyecek. Revelmode için bir web sitesi hayata geçmiş durumda. Ayrıca sosyal ağ hesapları da mevcut. PewDiePie ayrıca Scare PewDiePie adıyla bir diziyi de yıl içerisinde YouTube Red üzerinde yayına başlayacak.  

http://www.revelmode.com/ Yorum Yaz
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cHaftanın Hitleri Adolf 3 yıl
Aynen krdş
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senersongur 3 yıl
BoÅŸbeleÅŸ biri daha.
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YüzüğüKayıpFrodo 3 yıl
Bu arkadaşı 500 binlerde takipçisi varken izliyordum. Gayette başarlıydı. Sonraları kız arkadaşı edindi, çok bozdu takipçiye oynadı, bıraktım.
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gs09gs09 3 yıl
:D ya ben bu adamın videolarına baktım yemin olsun bizde ne youtuberlar var adamlar sırf dil+kişisel bakımdan kaybediolar :D şimdi köylü mehmet ağayı koysak okadar izlenmez tabi :D
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wolf silver 3 yıl
Ülkemizde belki bazı Arkadaşlar bundan daha fazla emek veriyolardir. Ama izlenme sayısı çeyreği bile değildir. ADAM TİP OLARAK ZATEN HAYATA 1 ADIM ÖNDE BAŞLAMIŞ.İNGİLİZCE DİLİ DE OLMASI BUDA ETKEN.(BİZE GÖRE) ÜLKEMİZDEKİ YOUTUBERLERİN ÇOĞU TÜRKÇE YAPIYORLAR. İZLENME SAYISI BELLİ.
Ayrıca ülkemizde de en çok izlenen youtube videosunun balıkesirin çılgın eşekleri olmasıda ayrı bir ironi... EN BÜYÜK YOUTUBER İMİZ BUYDU GALİBA
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alemburda34 3 yıl
Dolar 3 TL olmusken pehh diyorum bu yazi uzar gider... Neyse kendim ve sizin yaranizi desmeyeyim :(
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Das Boot 3 yıl
İçeriğin konusu ne ki bu kanalın? İlk defa duyuyorum.
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Bilgisayar Bağımlısı 3 yıl Das Boot
Schiffsführer

İçeriğin konusu ne ki bu kanalın? İlk defa duyuyorum.

Vaktinizi nasıl gereksiz şekilde harcarsınızı anlatıyor kanalın sahibi.Ve en gereksiz vakti harcarken nasıl paraya para demezsiniz onun temsili örneği.
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Umutcan 3 yıl
Adamın şansı doğuştan tipinin iyi olması ve Amerika'da yaşaması.
Türkiyede de benzer şekilde youtube kanalları var ama en iyisinin bile izlenme sayısı az. Yani aynı emeği verseniz de o seviyeye çıkamazsınız.
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The Balance 3 yıl Umutcan
Umutcan
Adamın şansı doğuştan tipinin iyi olması ve Amerika'da yaşaması.
Türkiyede de benzer şekilde youtube kanalları var ama en iyisinin bile izlenme sayısı az. Yani aynı emeği verseniz de o seviyeye çıkamazsınız.

İsveçli değil mi Pewdiepie
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Bilgisayar Bağımlısı 3 yıl
Kazandığı paraya bak ya biz hala boş boş vakit geçirelim bilgisayar başında

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