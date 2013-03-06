YouTube yıl sonuna doğru abonelik tabanlı müzik servisi başlatmayı planlıyor

İnternetin en büyük video portalı haline gelen YouTube'un bu kez bir çevrimiçi müzik hizmeti devreye alacağı dile getiriliyor.





Sayıları giderek artan aylık abonelik gerektiren Spotify, Deezer gibi servislerin arasında yerini alacak olan YouTube, kullanıcılara çevrimiçi müzik dinleme imkanı verecekken, reklam gösterimi de yapmayacak.





YouTube ise yorum yapmazken, bazı içerik üreticilerinin müzik akışlarından gelirilerde etme fikirlerinin olduğunu belirtmekle yetiniyor.





Google da benzer bir hizmeti geçen yıl devreye sokmuşken, pek çok plak şirketiyle anlaşmalar yapmıştı. Bu bakımdan YouTube'un avantajlı olabileceği belirtiliyor.