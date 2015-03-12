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YouTube'a 360 derece video desteği geliyor

4 yıl
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Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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YouTube'a 360 derece video desteği geliyor
 
Google'ın 2006 yılında satın aldığından beri kar edebilmek adına ciddi çalışmalar yaptığı YouTube, içerik üretecilere yapılan ödemeler ve özellikle sunucu masrafları nedeniyle aylık bir milyar izleyiciye ulaşmasına rağmen halen kar edebilmiş değil. Google bu duruma rağmen dünyanın en büyük video servisine destek vermeye devam ediyor ve gelen bilgiler doğru çıkarsa kısa süre içerisinde YouTube'a 360 derece video desteği getiriyor.
Bu sayede detaylarına burada yer verdiğimiz Ricoh Theta gibi 360 derece çekim yapabilen kameralar ile kaydedilen videolar YouTube'da aktif bir şekilde oynatılabilecek. Böylelikle izlenilen videonun tamamına hakimiyet sunmayı hedefleyen servis, ayrıca 360 derece video oynatabilen sanal gerçeklik gözlükleri için de harika bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. Hepsinde jiroskop ve ivmeölçer birimleri yer alan Android işletim sistemli tablet ya da telefonlarla yapılan fiziksel harekete göre video içerisinde dolaşma imkanı da sunabileceği söylenen 360 derece video desteğinin, farklı sitelere embed koduyla gömülmesiyle de fare ile kontrol sürecinin sağlanabileceği belirtiliyor.
Tam olarak kullanıma sunulma tarihi hakkında bilgi verilmeyen video desteğinin, iOS cihazlara da hızlı şekilde geleceği yapılan tahminler arasında yer alıyor.

http://www.ubergizmo.com/2015/03/youtube-360-degree-videos-are-coming-soon/?utm_source=mainrss&utm_reader=feedly Yorum Yaz
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alperenxx 4 yıl
ad-blok kullandığımızdan kar edemiyorlardır.
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Masquerade89 4 yıl
kar edememesi ilginç geliyor
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Virinom 4 yıl Masquerade89
Bildiğim kadarıyla Youtube dünyadaki internet trafiğinin yüzde 40 ını oluşturuyor. Böyle bir altyapı kurmak bile devasa bir iş ayrıca her dakika 10larca saatlik hd video upload ediliyor. Depolama alanını sen düşün.
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