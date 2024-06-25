Video boyutu küçültme nasıl yapılır? İşte 6 basit yöntem

Kameralar güçlendikçe kaçınılmaz olarak video dosyalarının da boyutu arttı. Günümüzde ortalama bir video birkaç gigabyte boyutunda. Dolayısıyla videolarınızı WhatsApp, YouTube gibi sosyal platformlarda paylaşmak veya e-postalara eklemek istiyorsanız boyutunu küçültmeniz gerekir. Peki, büyük dosyalar nasıl küçültülür? Video sıkıştırma dahil olmak üzere video kalitesini kaybetmeden boyutunu küçültmenin birkaç yolu var. Programsız video boyutunu küçültme yönteminden Windows ve Mac için en iyi video sıkıştırma programları listesine kadar video MB düşürme yolları burada.

Video edit için en iyi video düzenleme programları 11 ay önce eklendi

Büyük boyutlu videoların internet, e-posta, sosyal ağlar üzerinden aktarılması ve paylaşılması zor olur. Bu gibi durumlarda bazı kolay yollarla (online video boyutu küçültme siteleri gibi) veya profesyonel araçlarla video boyutunu küçültmeniz gerekir. Video boyutunu azaltmak için kullanılan en iyi siteler, programlar ve ücretsiz yöntemleri burada bulabilirsiniz.

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Video boyutu küçültme nasıl yapılır? Video sıkıştırma yöntemleri