Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Video boyutu küçültme nasıl yapılır? İşte 6 basit yöntem

    Kalite kaybı olmadan video boyutunu küçültme nasıl yapılır merak edenler buraya! Video MB düşürmek için kullanabileceğiniz 6 kolay video sıkıştırma yöntemi:     

    Kameralar güçlendikçe kaçınılmaz olarak video dosyalarının da boyutu arttı. Günümüzde ortalama bir video birkaç gigabyte boyutunda. Dolayısıyla videolarınızı WhatsApp, YouTube gibi sosyal platformlarda paylaşmak veya e-postalara eklemek istiyorsanız boyutunu küçültmeniz gerekir. Peki, büyük dosyalar nasıl küçültülür? Video sıkıştırma dahil olmak üzere video kalitesini kaybetmeden boyutunu küçültmenin birkaç yolu var. Programsız video boyutunu küçültme yönteminden Windows ve Mac için en iyi video sıkıştırma programları listesine kadar video MB düşürme yolları burada.

    Video boyutu küçültme yöntemleri 📂

    mp4 video boyut küçültme yolları Tam Boyutta Gör
    Günümüzde dijitalleşme, video kaydetmeyi ve paylaşmayı her zamankinden daha kolay hale getirdi ancak mükemmel kalitede videolar sosyal medyalara kolayca yüklenemeyecek, paylaşılamayacak veya oynatılamayacak kadar büyük boyutlu oluyor. Bu nedenle, yalnızca video dosyalarının nasıl sıkıştırılacağını değil, aynı zamanda kaliteyi kaybetmeden bunu nasıl yapacağınızı da bilmeniz önemli. İşte video boyutunu küçültmek için kullanabileceğiniz yöntemler ⬇️

    1️⃣ Online video boyutu küçültme sitelerini kullanın

    programsız video boyutu küçültme Tam Boyutta Gör
    Video boyutunu azaltmak için pek çok site vardır. En popüler 5 online video boyutu küçültme sitesi; FreeConvert, Clipchamp, VideoSmaller, CloudConvert ve Clideo olarak sıralanabilir. Hepsinde süreç çok benzerdir. Videoyu yüklerseniz, daha sonra formatı seçersiniz, bir tıkla video sıkıştırma işlemini başlatırsınız. Sıkıştırılmış videoyu indirmeniz için seçenek sunulur. Peki, programsız video boyutu küçültme nasıl yapılır?
    • FreeConvert sitesine girin.
    • Sıkıştırmak istediğiniz video dosyasını seçin.
    • Video codec H265 seçin.
    • Sıkıştırma yöntemi olarak dosya boyutunu seçin.
    • MB cinsinden video dosya boyutunu girin.
    • Altyazı varsa ekleyin.
    • Değişiklikleri kaydedin.
    • Compress Now butonuna tıklayarak sıkıştırmayı başlatın.
    • Video boyutu küçülecektir.

    2️⃣ Video boyutu küçültme programı kullanın

    video boyutu küçültme programları Tam Boyutta Gör
    Videolar birçok farklı formatta gelir ancak en yaygın format MP4’tür. Ayrıca videolar farklı boyutlardadır ve videonuzu indirirken veya oynatırken sorun yaşarsanız bir video sıkıştırıcıya veya video dönüştürücüye ihtiyacınız olabilir. Video sıkıştırma programı, verilerdeki ayrıntıları kaldırarak video dosyası boyutunu küçültür, böylece videoların indirilmesi ve herhangi bir cihazda oynatılması daha kolay olur. İşte en iyi 5 video boyutu küçültme programı ⬇️
    1. VLC
    2. Freemake Video Converter
    3. Movavi Video Converter
    4. VideoProc Converter AI
    5. HandBrake

    3️⃣ Videoyu sıkıştırın

    video sıkıştırma ile boyut düşürme windows & mac Tam Boyutta Gör
    Video sıkıştırma, video boyutunu küçültmenin en kolay yoludur. Windows ve Mac’te bir videoyu sıkıştırmak için aşağıdaki adımları izleyin:

    Mac’te video sıkıştırma adımları

    • Finder’da sıkıştırmak istediğiniz video dosyasını bulun.
    • Dosyaya sağ tıklayın.
    • Sıkıştır “dosya adı” seçeneğine tıklayın.
    • Orijinal dosyayla aynı yerde zip dosyası oluşturulacaktır.

    Windows’ta video sıkıştırma adımları

    • Dosya Gezgini’nde video dosyasını bulun.
    • Dosyaya sağ tıklayın.
    • Gönder seçeneğinin üzerine gelin.
    • Sıkıştırılmış klasörü seçin.
    • Videoyla aynı dizinde zip dosyası oluşturulacaktır.

    4️⃣ Video formatını dönüştürün

    video dönüştürme ile video boyutunu azaltma Tam Boyutta Gör
    Videonun boyutunu düşürmenin bir başka yolu videoyu başka bir formata dönüştürmektir. En çok kullanılan format, yüksek sıkıştırma oranı, iyi video kalitesi ve uyumluluğu sağlayan MP4’tür. Video dönüştürmek için bir video düzenleme programı kullanabilirsiniz. Video formatını dönüştürme adımları ise şöyle:
    • Bilgisayarınızda sıkıştırmak istediğiniz videoyu bulun.
    • Video dosyasını video düzenleme programına aktarın.
    • Yeni bir format ve codec bileşeni seçin.
    • Videoyu dışa aktarın.
    • Yeni sıkıştırılmış videoyu bilgisayarınıza kaydedin.
    • Video boyutunun küçüldüğünü göreceksiniz.

    5️⃣ Videoyu kırpın

    videoyu kırparak boyutunu düşürme Tam Boyutta Gör
    Videonuzun başında veya sonunda fazladan süre, ortalarında gereksiz bölümler olabilir. Bu gereksiz bölümleri kesmek videonun süresini kısalttığı gibi, video dosyasının boyutunu da küçültecektir. Bunu herhangi bir video düzenleme programıyla (iMovie, Adobe Premiere gibi) yapabilirsiniz. Video kırparak video boyutunu küçültmek için aşağıdaki adımları izleyin ⬇️
    • Video dosyasını video düzenleme uygulamasına aktarın.
    • Kesme veya kırpma aracını kullanarak videonun başını, sonunu veya gereksiz kısımları kısaltın.
    • Dışa aktar, paylaş veya oluştur seçeneğine tıklayın.

    6️⃣ Video çözünürlüğünü düşürün

    video çözünürlüğünü düşürerek video mb düşürme Tam Boyutta Gör
    Videoyu YouTube’a yüklemeyi düşünüyorsanız ve orijinal dosyanın çözünürlüğü 1080p’den büyükse, çözünürlüğü 1920x1080 piksele düşürerek video boyutunu büyük ölçüde küçültebilirsiniz. Ancak sosyal medyaya veya mobil cihazlarda izlenecek bir platforma video yüklüyorsanız çözünürlüğü daha da düşürebilirsiniz. Çoğu mobil cihaz çok yüksek çözünürlüklü görüntüleri ve videoları gösterebiliyor olsa da, ekranlar hala oldukça küçük; dolayısıyla düşük çözünürlüklü videonun düşük kalitesi göze çok batmayacaktır. Peki, videonun çözünürlüğü düşürülerek video boyutu nasıl küçültülür?
    • Videonun izleneceği platformu belirleyin.
    • Video düzenleme yazılımını açın.
    • Çözünürlük ayarlarını bulun.
    • Çözünürlüğü 1080p’ye düşürün.
    • Dışa aktarın ve kaydedin.

    Büyük boyutlu videoların internet, e-posta, sosyal ağlar üzerinden aktarılması ve paylaşılması zor olur. Bu gibi durumlarda bazı kolay yollarla (online video boyutu küçültme siteleri gibi) veya profesyonel araçlarla video boyutunu küçültmeniz gerekir. Video boyutunu azaltmak için kullanılan en iyi siteler, programlar ve ücretsiz yöntemleri burada bulabilirsiniz.

    Video Boyutu Küçültme & Sıkıştırma Oylama 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 25064

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    goodram ssd alınır mı seat arona yorumlar dune spice wars türkçe yama sayısal 380 puan kaç bin kaçak olmayan araçta akü neden biter

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8.000-10.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Spark 20 Pro
    Tecno Spark 20 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    Asus Notebook Laptop, X1502ZA-EJ830W
    Asus Notebook Laptop, X1502ZA-EJ830W
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız