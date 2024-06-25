Video boyutu küçültme nasıl yapılır? İşte 6 basit yöntem

- Video boyutu küçültme yöntemleri 📂
- 1️⃣ Online video boyutu küçültme sitelerini kullanın
- 2️⃣ Video boyutu küçültme programı kullanın
- 3️⃣ Videoyu sıkıştırın
- 4️⃣ Video formatını dönüştürün
- 5️⃣ Videoyu kırpın
- 6️⃣ Video çözünürlüğünü düşürün
- Yorumlar
Kameralar güçlendikçe kaçınılmaz olarak video dosyalarının da boyutu arttı. Günümüzde ortalama bir video birkaç gigabyte boyutunda. Dolayısıyla videolarınızı WhatsApp, YouTube gibi sosyal platformlarda paylaşmak veya e-postalara eklemek istiyorsanız boyutunu küçültmeniz gerekir. Peki, büyük dosyalar nasıl küçültülür? Video sıkıştırma dahil olmak üzere video kalitesini kaybetmeden boyutunu küçültmenin birkaç yolu var. Programsız video boyutunu küçültme yönteminden Windows ve Mac için en iyi video sıkıştırma programları listesine kadar video MB düşürme yolları burada.
Video boyutu küçültme yöntemleri 📂
1️⃣ Online video boyutu küçültme sitelerini kullanın
- FreeConvert sitesine girin.
- Sıkıştırmak istediğiniz video dosyasını seçin.
- Video codec H265 seçin.
- Sıkıştırma yöntemi olarak dosya boyutunu seçin.
- MB cinsinden video dosya boyutunu girin.
- Altyazı varsa ekleyin.
- Değişiklikleri kaydedin.
- Compress Now butonuna tıklayarak sıkıştırmayı başlatın.
- Video boyutu küçülecektir.
2️⃣ Video boyutu küçültme programı kullanın
- VLC
- Freemake Video Converter
- Movavi Video Converter
- VideoProc Converter AI
- HandBrake
3️⃣ Videoyu sıkıştırın
Mac’te video sıkıştırma adımları
- Finder’da sıkıştırmak istediğiniz video dosyasını bulun.
- Dosyaya sağ tıklayın.
- Sıkıştır “dosya adı” seçeneğine tıklayın.
- Orijinal dosyayla aynı yerde zip dosyası oluşturulacaktır.
Windows’ta video sıkıştırma adımları
- Dosya Gezgini’nde video dosyasını bulun.
- Dosyaya sağ tıklayın.
- Gönder seçeneğinin üzerine gelin.
- Sıkıştırılmış klasörü seçin.
- Videoyla aynı dizinde zip dosyası oluşturulacaktır.
4️⃣ Video formatını dönüştürün
- Bilgisayarınızda sıkıştırmak istediğiniz videoyu bulun.
- Video dosyasını video düzenleme programına aktarın.
- Yeni bir format ve codec bileşeni seçin.
- Videoyu dışa aktarın.
- Yeni sıkıştırılmış videoyu bilgisayarınıza kaydedin.
- Video boyutunun küçüldüğünü göreceksiniz.
5️⃣ Videoyu kırpın
- Video dosyasını video düzenleme uygulamasına aktarın.
- Kesme veya kırpma aracını kullanarak videonun başını, sonunu veya gereksiz kısımları kısaltın.
- Dışa aktar, paylaş veya oluştur seçeneğine tıklayın.
6️⃣ Video çözünürlüğünü düşürün
- Videonun izleneceği platformu belirleyin.
- Video düzenleme yazılımını açın.
- Çözünürlük ayarlarını bulun.
- Çözünürlüğü 1080p’ye düşürün.
- Dışa aktarın ve kaydedin.
Büyük boyutlu videoların internet, e-posta, sosyal ağlar üzerinden aktarılması ve paylaşılması zor olur. Bu gibi durumlarda bazı kolay yollarla (online video boyutu küçültme siteleri gibi) veya profesyonel araçlarla video boyutunu küçültmeniz gerekir. Video boyutunu azaltmak için kullanılan en iyi siteler, programlar ve ücretsiz yöntemleri burada bulabilirsiniz.
Video Boyutu Küçültme & Sıkıştırma Oylama 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 25064Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.