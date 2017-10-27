Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

Yunuslarda Alzheimer belirtisi saptandı

Geçtiğimiz günlerde kıyıya vuran yunusların beyninde saptanan bulgular bilim adamları tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Elde edilen bilgiler oldukça faydalı olacağa benziyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
1,2b
1
11
Diğer Bilim ve Teknoloji
Metehan Göktaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Alzheimer hastalığı beyindeki çeşitli dejenerasyonlara bağlanan ve özellikle de belli bir yaştan sonra görülen bir rahatsızlık olarak tanımlanmakta temel olarak. Peki hayvanlar da Alzheimer’a tutuluyor olabilir mi? Son gelen haberlerde yunuslarla ilgili keşfedilen yeni bilgilere yer verildi.

Yunus beyninde Alzheimer izleri

Geçtiğimiz günlerde İspanya kıyılarına vuran yunuslarda yapılan incelemelerde hayvanların beyninde Alzheimer semptomlarına rastlandı. Bilim adamlarının bu kanıya ulaşmasını sağlayan belirtiler ise Beta Amiloid plaklarının oluşumu ve normalde işlevi nöronlardaki mikrotübüllerin kararlı hale getirmek olan Tau proteininin yumaklarının meydana gelmesi olmuş.
İncelemeyi yapan ekibe göre durum insülin kontrol mekanizmasıyla da ilgili olabilir. İnsülin sinyalizasyon devresinde meydana gelen bozukluklarında normalde diyabette görülmekte ki daha önce fareler üzerinde yapılan kalori kısıtlama deneylerinde canlıların ömrü uzarken Alzheimer’a olan yatkınlıkları ise artmıştı.
Buna karşın şu ana dek farelerin genetiği amaca uygun şekilde değiştirilse bile şu ana dek canlıların beyninde herhangi bir Alzheimer bulgusu saptanamamıştı. Bununla birlikte yalnızca beyinde bir kaç bozukluk meydana gelmişti.

Yeni tedavi yöntemlerine kapı aralayabilir

Son olarak bilim adamlarının oldukça tuhaf olarak nitelendirdikleri yunusların beynindeki gözlemlenen durum sayesinde eğer insülin sinyalizasyon mekanizması ile Alzheimer arasındaki ilişki eğer doğru şekilde kurulabilirse ve yunuslardaki bozukluk farelere uygun şekilde aktarılabilirse Alzheimer tedavisi için yeni bir yol geliştirilebileceğe benziyor.
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-5013517/Scientists-discover-Alzheimer-s-disease-DOLPHINS.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
ma95 2 yıl en beğenilen tobepeople
tobepeople

ma95
Orijinalden alıntı: tobepeople

Şu sevimli hayvanları bari kobay yapmayın, yazık!

Ölmüşünü alıp incelemişler, etik kurallara daha uygun olamazdı bence. Hem merak etmeyin isteselerde yunusları kobay yapamazlar. Kobay hayvanlar akredite lablarda (hava sirkülasyonu, kafes genişliği,kapı aralığı, beslenme koşulları ve daha zibilyon şartın sağlandığı tesisler) min 6 ay denenmedikçe bilimsel deneyin Faz 0 aşaması geçerli kabul edilmiyor. Yunusu bu standartlara yaşatıp teste almaya havadan bir para gelmedikçe kimse kalkışmaz diye düşünüyorum

Ölü canlının beyni çalışmaz kardeş az aklını kullan ölü hücre oluyor. Ölü birine beyin tomografisi çekildiğini sanmıyorum ayrıca hayvanı suda da kontrol edemezler sudan çıkartıp susuz ortamda tomografi esnasında işkence görüyor da denebilir.

Beta amiloid plaklar, nöritik cisim vs bu tarz şeyler tomografi ile değil, patolojik incelemeyle bulunur. Tomografide gyrus ların zayıfladığını, sulcusların genişlediğini falan görürsünüz. Her zaman ortaya çıkmayan birkaç bulgu daha tomografi yoluyla tanıya yardımcı olabilir.
Konu hakkında bilgi sahibi olmadan, saldırgan bir üslüpla cevap yazmışsınız. Ölü beynin çalışacağı gibi bir ifade kullanmadığım gibi, tomografiye de hiç değinmemiştim. Kaldı ki tomografi sadece canlı dokularda çalışır diye bir kaide de yok
tobepeoplema95Orijinalden alıntı: tobepeopleŞu sevimli hayvanları bari kobay yapmayın, yazık!
Devamını Gör
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
eric13 2 yıl
'Fareler uzerinde yapılan kalori kısıtlama deneylerinde canlıların ömrü uzarken Alzheimer’a olan yatkınlıkları ise artmıştı. Bu sebeple de insülin direncinin Alzheimer riskini arttırdığı düşünülmekteydi.'
Kalori kisitlanmasi insulin direncini dusurur artirmaz. Ters bilgiler var haberde
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
northwood 2 yıl eric13
eric13
'Fareler uzerinde yapılan kalori kısıtlama deneylerinde canlıların ömrü uzarken Alzheimer’a olan yatkınlıkları ise artmıştı. Bu sebeple de insülin direncinin Alzheimer riskini arttırdığı düşünülmekteydi.'
Kalori kisitlanmasi insulin direncini dusurur artirmaz. Ters bilgiler var haberde

Sağolun hocam gerekli düzeltmeyi yaptım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 2 yıl
Bu hayvanı çok seviyorum ya ,süper sevimli duruyor. :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 2 yıl
"Yeni tedavi yöntemlerine kapı aralayabilir"
Bu ne demek yani. Yunuslar kobay olacak demek.
@sniper23
İnsanlar kobay olurken, insanlara para teklif ediyorlar. Zaten tedavi olmak isteyen insanlar da en azından para karşılığında tedavi olma şansı elde etmiş oluyorlar ve en önemlisi ise bunu kendi rızaları dahilinde yapıyorlar.
Yunuslarda tedavi denemeden önce yunusların bunu kabul edip etmeyeceklerini veya isteyip istemeyeceklerini soracaklarını sanıyor musun???
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Exterminio 2 yıl
Haberi kim yazdıysa artık... Ne biçim haber bu yarısı anlaşılmıyor!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SeKSandDoRT 2 yıl

o kadar pislik kimyasal nereye gidiyor zannediliyor ki, toprağa, havaya ve tabi ki sulara, yeni tedavi yöntemleri geliştirileceğine, çevreyi daha az kirletmenin yolları araştırılsa ne olur, ilaç sanayii mi batar [8\|]
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tobepeople 2 yıl
Şu sevimli hayvanları bari kobay yapmayın, yazık!
2 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ma95 2 yıl tobepeople
Orijinalden alıntı: tobepeople

Şu sevimli hayvanları bari kobay yapmayın, yazık!

Ölmüşünü alıp incelemişler, etik kurallara daha uygun olamazdı bence. Hem merak etmeyin isteselerde yunusları kobay yapamazlar. Kobay hayvanlar akredite lablarda (hava sirkülasyonu, kafes genişliği,kapı aralığı, beslenme koşulları ve daha zibilyon şartın sağlandığı tesisler) min 6 ay denenmedikçe bilimsel deneyin Faz 0 aşaması geçerli kabul edilmiyor. Yunusu bu standartlara yaşatıp teste almaya havadan bir para gelmedikçe kimse kalkışmaz diye düşünüyorum
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sniper23 2 yıl tobepeople
tobepeople

Şu sevimli hayvanları bari kobay yapmayın, yazık!

O zaman "sevimli hayvanlar" olan insanlar kobay olacak?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +215 Bloodin +181 BlackLead +177 madmahmutd +149 theozy +148 Mugetsuga +137 Domatore +116 celik44 +116 Galatas4ray +112 Murat.Ak +112
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1207 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
beyin, yunus ve
8 etiket daha şeker hastalığı diyabet alzheimer tau proteini beta amiloid plakları Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Metehan Göktaş
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl SpaceX, patlamadan sonra ilk kez SLC-40 fırlatma rampasını kullanacak 2 yıl Nissan'dan tam otonom araçlar için hedef 2020 2 yıl Google'ın metin inceleme API'si ayrımcılık yapıyor 2 yıl Gen düzenlemede robotlar devreye giriyor 2 yıl Orta segmente yönelik Xperia R1 ve Xperia R1 Plus tanıtıldı 2 yıl Twitter kâra geçmeye çok yakın 2 yıl Netflix’ten yerelleşme konusunda ders: Saadettin Teksoy’lu Stranger Things fragmanı 2 yıl iPhone X alacaklara ekran değişim ücreti piyangosu: 1180TL 2 yıl Rusya ''Şeytan'' kod adlı nükleer füzesini test etti 2 yıl Adınıza şirket kurulup kurulmadığını interneten görebilirsiniz 2 yıl Suudi Arabistan'dan uzay şirketlerine 1 milyar dolarlık yatırım 2 yıl Teknotel Kurumsal 2 yıl Şeffaf güneş paneli ile enerji devrimi yaşanabilir 2 yıl Twitter, Rusya destekli iki haber kuruluşunun reklamlarını engelledi 2 yıl Lexus, 2020'den sonra otonom sürüşü araçlarında sunacak 2 yıl Vestel’den Güney Koreli bir şirkete satın alma teklifi 2 yıl AMD'den mobil Ryzen işlemciler: Dizüstünde dengeler değişiyor 2 yıl OnePlus 5T'nin prototipine ait görüntüler ortaya çıktı 2 yıl Google geliştiricisi: "Kamera erişim iznine sahip iPhone uygulamaları casusluk yapabilir" 2 yıl LG Mobile yine kayıplarda 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Yunuslarda Alzheimer belirtisi saptandı Sonraki Instagram, Superzoom ile yeni bir akım başlatıyor 2 yıl Facebook Workplace büyüyor ve gelişiyor 2 yıl Cooler Master yeni işlemci soğutucularını duyurdu 2 yıl FDA kök hücre yönteminin kronik yaralarda kullanılmasını onayladı 2 yıl Android 8.1 geliştirici sürümü yayınlandı: İşte yeni özellikler 2 yıl Marvel dizisi Runaways'in uzun fragmanı yayınlandı 2 yıl Steam Cadılar Bayramı İndirimi başladı! 2 yıl Mitsubishi'den akıllı elektrikli spor araç: e-Evolution 2 yıl Microsoft Kinect tarihe karıştı 2 yıl AOC'dan şık tasarımlı taşınabilir 16 inç USB-C monitör 2 yıl Mesut Çevik ile Canlı | Konuk: Tamer Yeşildağ Cuma 20:00'da sizlerle 2 yıl Yapay zeka 30 yıl içinde insan zekasını 100'e katlayacak 2 yıl Nvidia, GeForce GTX 1070 Ti silahını çekti 2 yıl Gearbest'te 10 Xiaomi ürününde Donanımhaber'e özel indirim! 2 yıl AMD Raven Ridge APU ailesi karşınızda 2 yıl Windows 10 Fall Creators Update bazı bilgisayarlara yüklenemiyor 2 yıl Hem uçan hem de yüzebilen robot arı 2 yıl Bitcoinde yeni çatallanma iddiası: Şimdi de Bitcoin Silver geliyor 2 yıl Nokia 3, 5 ve 6 kullanıcıları da Android 8.0 Oreo'yu test edebilecek 2 yıl Razer'ın en iyi klavyesi testte "Blackwidow V2 inceleme" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim