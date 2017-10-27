Yunuslarda Alzheimer belirtisi saptandı

Alzheimer hastalığı beyindeki çeşitli dejenerasyonlara bağlanan ve özellikle de belli bir yaştan sonra görülen bir rahatsızlık olarak tanımlanmakta temel olarak. Peki hayvanlar da Alzheimer’a tutuluyor olabilir mi? Son gelen haberlerde yunuslarla ilgili keşfedilen yeni bilgilere yer verildi.
Yunus beyninde Alzheimer izleri
Geçtiğimiz günlerde İspanya kıyılarına vuran yunuslarda yapılan incelemelerde hayvanların beyninde Alzheimer semptomlarına rastlandı. Bilim adamlarının bu kanıya ulaşmasını sağlayan belirtiler ise Beta Amiloid plaklarının oluşumu ve normalde işlevi nöronlardaki mikrotübüllerin kararlı hale getirmek olan Tau proteininin yumaklarının meydana gelmesi olmuş.
İncelemeyi yapan ekibe göre durum insülin kontrol mekanizmasıyla da ilgili olabilir. İnsülin sinyalizasyon devresinde meydana gelen bozukluklarında normalde diyabette görülmekte ki daha önce fareler üzerinde yapılan kalori kısıtlama deneylerinde canlıların ömrü uzarken Alzheimer’a olan yatkınlıkları ise artmıştı.
Buna karşın şu ana dek farelerin genetiği amaca uygun şekilde değiştirilse bile şu ana dek canlıların beyninde herhangi bir Alzheimer bulgusu saptanamamıştı. Bununla birlikte yalnızca beyinde bir kaç bozukluk meydana gelmişti.
Beta amiloid plaklar, nöritik cisim vs bu tarz şeyler tomografi ile değil, patolojik incelemeyle bulunur. Tomografide gyrus ların zayıfladığını, sulcusların genişlediğini falan görürsünüz. Her zaman ortaya çıkmayan birkaç bulgu daha tomografi yoluyla tanıya yardımcı olabilir.
Konu hakkında bilgi sahibi olmadan, saldırgan bir üslüpla cevap yazmışsınız. Ölü beynin çalışacağı gibi bir ifade kullanmadığım gibi, tomografiye de hiç değinmemiştim. Kaldı ki tomografi sadece canlı dokularda çalışır diye bir kaide de yok