Yunuslarda Alzheimer belirtisi saptandı

Yunus beyninde Alzheimer izleri

Yeni tedavi yöntemlerine kapı aralayabilir

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-5013517/Scientists-discover-Alzheimer-s-disease-DOLPHINS.html

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beyindeki çeşitli dejenerasyonlara bağlanan ve özellikle de belli bir yaştan sonra görülen bir rahatsızlık olarak tanımlanmakta temel olarak. Peki hayvanlar datutuluyor olabilir mi? Son gelen haberlerde yunuslarla ilgili keşfedilen yeni bilgilere yer verildi.Geçtiğimiz günlerdeyunuslarda yapılan incelemelerde hayvanların beyninderastlandı. Bilim adamlarının bu kanıya ulaşmasını sağlayan belirtiler iseoluşumu ve normalde işlevi nöronlardaki mikrotübüllerin kararlı hale getirmek olanyumaklarının meydana gelmesi olmuş.İncelemeyi yapan ekibe göre durum insülin kontrol mekanizmasıyla da ilgili olabilir.devresinde meydana gelen bozukluklarında normalde diyabette görülmekte ki daha önceüzerinde yapılan kalori kısıtlama deneylerinde canlıların ömrü uzarkenolan yatkınlıkları ise artmıştı.Buna karşın şu ana dek farelerinamaca uygun şekildeşu ana dek canlıların beyninde herhangi birsaptanamamıştı. Bununla birlikte yalnızca beyindemeydana gelmişti.Son olarak bilim adamlarının oldukça tuhaf olarak nitelendirdiklerigözlemlenen durum sayesinde eğer insülin sinyalizasyon mekanizması ilearasındaki ilişki eğer doğru şekildeve yunuslardaki bozukluk farelere uygun şekildeiçin yeni bir yol geliştirilebileceğe benziyor.