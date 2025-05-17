Alzheimer teşhisinde devrim: FDA ilk kan testini onayladı

Tam Boyutta Gör Alzheimer hastalığının teşhisinde önemli bir gelişme yaşandı. FDA (Gıda ve İlaç Dairesi) geçtiğimiz günlerde Alzheimer hastalığını teşhis etmeye yönelik ilk kan testini resmen onayladı. Fujirebio Diagnostics tarafından geliştirilen Lumipulse isimli bu test, Alzheimer hastalığı ile ilişkili iki önemli proteinin kandaki oranını ölçerek hastalığın varlığını tespit ediyor. Bu gelişme, daha önce Alzheimer teşhisi için zorunlu olan PET taraması veya spinal musluğu (lomber ponksiyon) gibi invaziv ve hasta konforu açısından zorlayıcı prosedürlere alternatif sunarak tıp dünyasında heyecan yarattı.

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İşte invaziv prosedürlere alternatif olarak geliştirilen yeni teşhis yöntemi:

Lumipulse testi, özellikle bilişsel gerileme belirtileri gösteren hastalar için klinik ortamlarda kullanılmak üzere tasarlandı. Test, şu aşamada genel nüfusun rutin tarama amacıyla talep edebileceği standart bir işlem olarak değil, belirli semptomları gösteren kişilerde kullanılmak üzere onaylandı. Bu yenilikçi kan testi, hastalığın erken teşhisine olanak sağlayarak tedavi sürecinin daha erken başlatılabilmesine imkan tanıyor.

Testin çalışma prensibi, kandaki pTau217 ve β-amiloid 1-42 adı verilen iki proteinin ölçümüne dayanıyor. Bu proteinlerin oranları, beyinde Alzheimer hastalığının karakteristik özelliği olan amiloid plaklarının birikimini gösteriyor. Alzheimer hastalarında tipik olarak pTau217 seviyesi yükselirken, β-amiloid 1-42 seviyesi düşüş gösteriyor. Bu değişimler, kan testinin hastalığın varlığını tespit etmesine yardımcı oluyor.

Tam Boyutta Gör Yapılan klinik çalışmalar, Lumipulse testinin özellikle negatif sonuçlar açısından yüksek doğruluk oranına sahip olduğunu gösterdi. Testin negatif sonuçlarının yüzde 97'den fazlası, PET taraması veya beyin omurilik sıvısı (BOS) testi sonuçlarıyla uyumlu çıktı. Bu durum, testin Alzheimer hastalığını dışlamada oldukça güvenilir olduğunu ortaya koyuyor. Pozitif sonuçlar için ise korelasyon biraz daha düşük olarak yüzde 91,7 seviyesinde tespit edildi. Bu nedenle, testte pozitif sonuç alan hastaların daha ileri tanı yöntemleriyle doğrulama yapması gerekecek.

Uzmanlar, bu yeni teşhis yönteminin Alzheimer araştırmalarını da hızlandıracağını öngörüyor. Daha kolay ve yaygın tarama imkanı, klinik araştırmaların kapsamını genişleterek hastalıkla ilgili yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine katkı sağlayabilir. Ayrıca Alzheimer hastalığının erken teşhisi, hastaların ve ailelerinin gelecek planlaması yapmalarına ve hastalığın ilerlemesini yavaşlatabilecek müdahalelere daha erken erişmelerine olanak tanımakta.

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Alzheimer teşhisinde devrim: FDA ilk kan testini onayladı