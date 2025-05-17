Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Alzheimer teşhisinde devrim: FDA ilk kan testini onayladı

    FDA, Alzheimer hastalığı için ilk kan testi Lumipulse'u onayladı. İşte tıp dünyasında heyecan yaratan Invaziv PET taraması ve spinal musluğa alternatif testin detayları:

    Alzheimer teşhisinde devrim: FDA ilk kan testini onayladı Tam Boyutta Gör
    Alzheimer hastalığının teşhisinde önemli bir gelişme yaşandı. FDA (Gıda ve İlaç Dairesi) geçtiğimiz günlerde Alzheimer hastalığını teşhis etmeye yönelik ilk kan testini resmen onayladı. Fujirebio Diagnostics tarafından geliştirilen Lumipulse isimli bu test, Alzheimer hastalığı ile ilişkili iki önemli proteinin kandaki oranını ölçerek hastalığın varlığını tespit ediyor. Bu gelişme, daha önce Alzheimer teşhisi için zorunlu olan PET taraması veya spinal musluğu (lomber ponksiyon) gibi invaziv ve hasta konforu açısından zorlayıcı prosedürlere alternatif sunarak tıp dünyasında heyecan yarattı.

    İşte invaziv prosedürlere alternatif olarak geliştirilen yeni teşhis yöntemi:

    Lumipulse testi, özellikle bilişsel gerileme belirtileri gösteren hastalar için klinik ortamlarda kullanılmak üzere tasarlandı. Test, şu aşamada genel nüfusun rutin tarama amacıyla talep edebileceği standart bir işlem olarak değil, belirli semptomları gösteren kişilerde kullanılmak üzere onaylandı. Bu yenilikçi kan testi, hastalığın erken teşhisine olanak sağlayarak tedavi sürecinin daha erken başlatılabilmesine imkan tanıyor.

    Testin çalışma prensibi, kandaki pTau217 ve β-amiloid 1-42 adı verilen iki proteinin ölçümüne dayanıyor. Bu proteinlerin oranları, beyinde Alzheimer hastalığının karakteristik özelliği olan amiloid plaklarının birikimini gösteriyor. Alzheimer hastalarında tipik olarak pTau217 seviyesi yükselirken, β-amiloid 1-42 seviyesi düşüş gösteriyor. Bu değişimler, kan testinin hastalığın varlığını tespit etmesine yardımcı oluyor.

    Alzheimer teşhisinde devrim: FDA ilk kan testini onayladı Tam Boyutta Gör
    Yapılan klinik çalışmalar, Lumipulse testinin özellikle negatif sonuçlar açısından yüksek doğruluk oranına sahip olduğunu gösterdi. Testin negatif sonuçlarının yüzde 97'den fazlası, PET taraması veya beyin omurilik sıvısı (BOS) testi sonuçlarıyla uyumlu çıktı. Bu durum, testin Alzheimer hastalığını dışlamada oldukça güvenilir olduğunu ortaya koyuyor. Pozitif sonuçlar için ise korelasyon biraz daha düşük olarak yüzde 91,7 seviyesinde tespit edildi. Bu nedenle, testte pozitif sonuç alan hastaların daha ileri tanı yöntemleriyle doğrulama yapması gerekecek.

    Uzmanlar, bu yeni teşhis yönteminin Alzheimer araştırmalarını da hızlandıracağını öngörüyor. Daha kolay ve yaygın tarama imkanı, klinik araştırmaların kapsamını genişleterek hastalıkla ilgili yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine katkı sağlayabilir. Ayrıca Alzheimer hastalığının erken teşhisi, hastaların ve ailelerinin gelecek planlaması yapmalarına ve hastalığın ilerlemesini yavaşlatabilecek müdahalelere daha erken erişmelerine olanak tanımakta.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Optimus'tan etkileyici dans gösterisi

    Profil resmi
    Evren7 1 gün önce

    biz de taharet nasıl alınır onu konuşuyoruz

    Profil resmi
    goro1982 2 gün önce

    yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    b segmenti araçlar youtube mobil otomatik çeviri türkçe yok değişken değerlikli metaller viking dizileri çok incesin ne demek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 16
    Apple iPhone 16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    ACER AG15-51P-51XY
    ACER AG15-51P-51XY
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum