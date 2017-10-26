Yapay zeka 30 yıl içinde insan zekasını 100'e katlayacak

Yapay zekanın gelecekte neler yapabileceği ile ilgili olarak pek çok teknoloji liderinin tahminlerini paylaşmasına şahit olmuştuk. Örneğin Alibaba CEO'su Jack Ma, gelecekte iş dünyasının en başarılı isminin veya çok satılan bir kitabın yazarının bir yapay zeka olacağını kaydederken Elon Musk ise yapay zekanın kıyamet senaryolarını gerçeğe dönüştüreceğinden endişe duyduğunu belirtmişti. Japon teknoloji devi SoftBank'ın CEO'su ve Japonya'nın en zengin insanı olan Masayoshi Son ise günümüzde yeterince zeki olmayan yapay zekaya sahip robotların 30 yıl içinde insanlardan çok daha zeki varlıklar haline geleceğini düşünüyor.
Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde gerçekleştirilen bir etkinlikte konuşan Masayoshi Son, 2047 yılına kadar yapay zekanın IQ'sunun 10.000'e ulaşacağını dile getirdi. Bu sayıyı insanların IQ değerleriyle karşılaştıran Son, normal bir insanın IQ değerinin 100, dahi olarak nitelendirilen kişilerin ise 200 olduğunu açıkladı. 130 ve üzerinde IQ değerine sahip olan kişilerin yüksek IQ'ya sahip kişiler olduğunu belirten Son, böylece gelecekte yapay zekanın ortalama bir insandan 100 kat daha zeki olabileceğini düşünüyor. Son ayrıca bu durumun gerçekleşmesiyle birlikte ''teknolojik tekillik'' düşüncesinin de gerçeğe dönüşeceğini söyledi.
Çok Daha Zeki Ama Sevimli Robotlar Olacak
Yapay zekanın insan zekasının ötesine geçmesi anlamına gelen teknolojik tekilliğin bu yüzyılda gerçekleşeceği konusunda herhangi bir şüphesi olmadığını açıklayan 60 yaşındaki milyarder, yapay zekanın bütün endüstrileri önemli ölçüde değiştireceğine inanıyor. Günümüzde SoftBank'ın insansı robotu Pepper gibi robotların insanları önemli ölçüde etkilediğini vurgulayan Son, gelecekte bu tip robotlara güleceğimizi düşünüyor. Son ayrıca gelecekte süper zeki robotların da insanlara benzer şekilde güleceğini düşünüyor ancak robotlar gelişen zekalarına rağmen Pepper gibi sevimli kalmayı sürdürecekler.
Günümüzde halihazırda bazı robotların görev yaptıkları alanlarda insanlardan daha iyi işler çıkarabiliyor. Son, 30 yıl sonra ise bütün alanlarda robotların daha zeki ve becerikli olacağına inanıyor. Son'a göre robotların insanoğluna kıyasla çok daha gelişmiş bir zekaya sahip olmalarına rağmen insanlardan geri kalacağı tek bir alan var: hayal gücü. ''10 veya 30 yıl sonra bazı insanlar, robotlardan daha iyi hayal gücüne sahip olacak.'' diyen Son insanların robotlara karşı üstünlük kurabileceği hayal gücü ve duygular gibi alanlarda kendilerini geliştirmesini bekliyor.
Sadece Tahmin Değil
Tabi Masayoshi Son'un yaptığı açıklamaların sadece tahmin olduğunu söylemek biraz eksik olacak zira Son, halihazırda yapay zekaya yönelik dev yatırımlar yapan bir şirketin yöneticiliğini yapıyor. Bu açıdan bakıldığında Son'un tahminlerinin gerçekleşmesi halinde hem SoftBank'ın hem de Son'un bu durumdan karlı çıkacağını söyleyebiliriz. Bununla birlikte daha önce yapılan bazı araştırmalarda da yapay zeka dünyasında önde gelen isimler yapay zekanın ve robotların iş gücünün büyük bir kısmını üsteleneceğini ve pek çok alanda insanlardan daha başarılı olacağını belirtmişti.
https://www.cnbc.com/2017/10/25/masayoshi-son-ceo-of-softbank-robots-will-have-an-iq-of-10000.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Nihayetinde bütün programlar insan beyni tarafından yazılmış olan adımların peşpeşe işletilmesi sürecidir ve programlar sadece iki sayıyı aritmetiksel olarak karşılaştırarak karar alırlar.
yazdiklarimi bir okuyun isterseniz. bahsettiginiz programlama tipi eski klasik yazilim anlayisi. yeni gelistirilen deep learning yapay zeka teknikleri cok farkli. neural network sistemlerinde yazilima ne yapilacagi pes pese direktiflerle if else olarak girilmiyor. biraz evrimdeki dogal seleksiyon gibi calisiyor. program surekli farkli seyler deniyor, dogruyu buldugunda bunu yazilimina katiyor, bu sekilde her denemede dogruya daha cok yaklasarak cozumu kendi uretiyor. basit bir baslangic noktasindan cok karmasik cozumler uretebiliyor ve cozumler o yazilima has oluyor. ayni yazilimin farkli iterasyonlari cok farkli cozumler uretebiliyor. acikcasi icinde ne oldugu hatta tam anlamiyla nasil cozum buldugunu onu programliyan yazilimcilar bile bilmiyorlar, anlamiyorlar. daha yeni yeni arka planda neler oldugu anlasilmaya baslandi. deep learning insan beyninin bilgi isleme yontemi taklit edilerek ortaya konmus bir yontem.
Robotlardan en büyük farkımız karar verme yetenegimiz.
en yüksek ihtimale göre en doğru terciği yapabilmektir !
bu açıdan şu an ki yapay zeka excel hesap tablosunun ötesinde
başka bir şey değil !
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