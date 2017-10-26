Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

Yapay zeka 30 yıl içinde insan zekasını 100'e katlayacak

SoftBank'ın CEO'su Masayoshi Son, yapay zekanın 2047 yılına kadar ortalama insan IQ'sunun 100 katına ulaşacağını düşünüyor. Son'a göre robotların IQ'su 10.000 değerine kadar yükselecek.
1 yıl
3,2b
1
31
Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Yapay zekanın gelecekte neler yapabileceği ile ilgili olarak pek çok teknoloji liderinin tahminlerini paylaşmasına şahit olmuştuk. Örneğin Alibaba CEO'su Jack Ma, gelecekte iş dünyasının en başarılı isminin veya çok satılan bir kitabın yazarının bir yapay zeka olacağını kaydederken Elon Musk ise yapay zekanın kıyamet senaryolarını gerçeğe dönüştüreceğinden endişe duyduğunu belirtmişti. Japon teknoloji devi SoftBank'ın CEO'su ve Japonya'nın en zengin insanı olan Masayoshi Son ise günümüzde yeterince zeki olmayan yapay zekaya sahip robotların 30 yıl içinde insanlardan çok daha zeki varlıklar haline geleceğini düşünüyor. 


 

Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde gerçekleştirilen bir etkinlikte konuşan Masayoshi Son, 2047 yılına kadar yapay zekanın IQ'sunun 10.000'e ulaşacağını dile getirdi. Bu sayıyı insanların IQ değerleriyle karşılaştıran Son, normal bir insanın IQ değerinin 100, dahi olarak nitelendirilen kişilerin ise 200 olduğunu açıkladı. 130 ve üzerinde IQ değerine sahip olan kişilerin yüksek IQ'ya sahip kişiler olduğunu belirten Son, böylece gelecekte yapay zekanın ortalama bir insandan 100 kat daha zeki olabileceğini düşünüyor. Son ayrıca bu durumun gerçekleşmesiyle birlikte ''teknolojik tekillik'' düşüncesinin de gerçeğe dönüşeceğini söyledi.


Çok Daha Zeki Ama Sevimli Robotlar Olacak 

Yapay zekanın insan zekasının ötesine geçmesi anlamına gelen teknolojik tekilliğin bu yüzyılda gerçekleşeceği konusunda herhangi bir şüphesi olmadığını açıklayan 60 yaşındaki milyarder, yapay zekanın bütün endüstrileri önemli ölçüde değiştireceğine inanıyor. Günümüzde SoftBank'ın insansı robotu Pepper gibi robotların insanları önemli ölçüde etkilediğini vurgulayan Son, gelecekte bu tip robotlara güleceğimizi düşünüyor. Son ayrıca gelecekte süper zeki robotların da insanlara benzer şekilde güleceğini düşünüyor ancak robotlar gelişen zekalarına rağmen Pepper gibi sevimli kalmayı sürdürecekler. 


Günümüzde halihazırda bazı robotların görev yaptıkları alanlarda insanlardan daha iyi işler çıkarabiliyor. Son, 30 yıl sonra ise bütün alanlarda robotların daha zeki ve becerikli olacağına inanıyor. Son'a göre robotların insanoğluna kıyasla çok daha gelişmiş bir zekaya sahip olmalarına rağmen insanlardan geri kalacağı tek bir alan var: hayal gücü. ''10 veya 30 yıl sonra bazı insanlar, robotlardan daha iyi hayal gücüne sahip olacak.'' diyen Son insanların robotlara karşı üstünlük kurabileceği hayal gücü ve duygular gibi alanlarda kendilerini geliştirmesini bekliyor.


Sadece Tahmin Değil 

Tabi Masayoshi Son'un yaptığı açıklamaların sadece tahmin olduğunu söylemek biraz eksik olacak zira Son, halihazırda yapay zekaya yönelik dev yatırımlar yapan bir şirketin yöneticiliğini yapıyor. Bu açıdan bakıldığında Son'un tahminlerinin gerçekleşmesi halinde hem SoftBank'ın hem de Son'un bu durumdan karlı çıkacağını söyleyebiliriz. Bununla birlikte daha önce yapılan bazı araştırmalarda da yapay zeka dünyasında önde gelen isimler yapay zekanın ve robotların iş gücünün büyük bir kısmını üsteleneceğini ve pek çok alanda insanlardan daha başarılı olacağını belirtmişti. 


https://www.cnbc.com/2017/10/25/masayoshi-son-ceo-of-softbank-robots-will-have-an-iq-of-10000.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
nightdrive 1 yıl en beğenilen
Bir makinenin yapay zekası ancak matematiksel olarak gelişebilir.Bir insanın zekası ile karşılaştırmak mümkün olmaz çünkü insanın zekasına düşünce yapısına etki eden gizemi hala çözülememiş hormonsal aktiviteler ve milyonlarca yıllık evrimin dna'ya işlenmiş verileri var.
Bir makinenin yapay zekası ancak matematiksel olarak gelişebilir.Bir insanın zekası ile karşılaştırmak mümkün olmaz çünkü insanın zekasına düşünce yapısına etki...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kadirirdem 1 yıl
Eyvah! Terminatörler çıkıp bize savaş açabilir!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HesapsızKitapsız 1 yıl
Gelin şuna 100 yıl içinde 30 kat diyelim anlaşalım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirTemel 1 yıl
Ölelim o zaman
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-BF8E9B238 1 yıl
Yapay zekaya fazla anlam yüklüyorsun gibi geldi. Yapay zekanın bir muhasebe programından farkı sadece daha karmaşık olmasıdır.
Nihayetinde bütün programlar insan beyni tarafından yazılmış olan adımların peşpeşe işletilmesi sürecidir ve programlar sadece iki sayıyı aritmetiksel olarak karşılaştırarak karar alırlar.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 1 yıl Guest-BF8E9B238
elektro_gadget
Yapay zekaya fazla anlam yüklüyorsun gibi geldi. Yapay zekanın bir muhasebe programından farkı sadece daha karmaşık olmasıdır.
Nihayetinde bütün programlar insan beyni tarafından yazılmış olan adımların peşpeşe işletilmesi sürecidir ve programlar sadece iki sayıyı aritmetiksel olarak karşılaştırarak karar alırlar.

yazdiklarimi bir okuyun isterseniz. bahsettiginiz programlama tipi eski klasik yazilim anlayisi. yeni gelistirilen deep learning yapay zeka teknikleri cok farkli. neural network sistemlerinde yazilima ne yapilacagi pes pese direktiflerle if else olarak girilmiyor. biraz evrimdeki dogal seleksiyon gibi calisiyor. program surekli farkli seyler deniyor, dogruyu buldugunda bunu yazilimina katiyor, bu sekilde her denemede dogruya daha cok yaklasarak cozumu kendi uretiyor. basit bir baslangic noktasindan cok karmasik cozumler uretebiliyor ve cozumler o yazilima has oluyor. ayni yazilimin farkli iterasyonlari cok farkli cozumler uretebiliyor. acikcasi icinde ne oldugu hatta tam anlamiyla nasil cozum buldugunu onu programliyan yazilimcilar bile bilmiyorlar, anlamiyorlar. daha yeni yeni arka planda neler oldugu anlasilmaya baslandi. deep learning insan beyninin bilgi isleme yontemi taklit edilerek ortaya konmus bir yontem.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EyeCoral 1 yıl
Yapay zeka işi biraz tırt gibi geliyor bana...benim düşüncem
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-BF8E9B238 1 yıl
İnsan beyni analog, işlemciler dijital. Karşılaştırma yapılamaz.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MustafaC53 1 yıl
İnsan Eşrefi Mahlukattır. Yani yaratılmışların en üstünü. İnsan ilk yaratıldığından beri en mükemmel beyine sahiptir. Evrim vs saçmalıklarla ilgili bi gelişim söz konusu degildir.
Robotlardan en büyük farkımız karar verme yetenegimiz.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mcebi001 1 yıl
Black runner daki gibi mantıksız sorular sorup androidin apışıp kalmasını sağlayacağız degilmi...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 1 yıl
yapay zeka dediğiniz olasılık %sine göre
en yüksek ihtimale göre en doğru terciği yapabilmektir !
bu açıdan şu an ki yapay zeka excel hesap tablosunun ötesinde
başka bir şey değil !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
khytr89 1 yıl
Matematiksel zekasini anlarim ama duygusal olarak kesinlikle gecemez :) karsi cins robot tarafindan reddedildigi gun orhan baba dinleyip icen ve huzunlenen robot yapsinlar tamam zaten o gun insanlik bitmistir :)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3223 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
iq, masayoshi son ve
5 etiket daha softbank yapay zeka Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Furkan Babur
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Şeffaf güneş paneli ile enerji devrimi yaşanabilir 1 yıl Twitter, Rusya destekli iki haber kuruluşunun reklamlarını engelledi 1 yıl Lexus, 2020'den sonra otonom sürüşü araçlarında sunacak 1 yıl Vestel’den Güney Koreli bir şirkete satın alma teklifi 1 yıl AMD'den mobil Ryzen işlemciler: Dizüstünde dengeler değişiyor 1 yıl OnePlus 5T'nin prototipine ait görüntüler ortaya çıktı 1 yıl Google geliştiricisi: "Kamera erişim iznine sahip iPhone uygulamaları casusluk yapabilir" 1 yıl LG Mobile yine kayıplarda 1 yıl Yunuslarda Alzheimer belirtisi saptandı 1 yıl Instagram, Superzoom ile yeni bir akım başlatıyor 1 yıl Facebook Workplace büyüyor ve gelişiyor 1 yıl Cooler Master yeni işlemci soğutucularını duyurdu 1 yıl FDA kök hücre yönteminin kronik yaralarda kullanılmasını onayladı 1 yıl Android 8.1 geliştirici sürümü yayınlandı: İşte yeni özellikler 1 yıl Marvel dizisi Runaways'in uzun fragmanı yayınlandı 1 yıl Steam Cadılar Bayramı İndirimi başladı! 1 yıl Mitsubishi'den akıllı elektrikli spor araç: e-Evolution 1 yıl Microsoft Kinect tarihe karıştı 1 yıl AOC'dan şık tasarımlı taşınabilir 16 inç USB-C monitör 1 yıl Mesut Çevik ile Canlı | Konuk: Tamer Yeşildağ Cuma 20:00'da sizlerle 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Yapay zeka 30 yıl içinde insan zekasını 100'e katlayacak Sonraki Nvidia, GeForce GTX 1070 Ti silahını çekti 1 yıl Gearbest'te 10 Xiaomi ürününde Donanımhaber'e özel indirim! 1 yıl AMD Raven Ridge APU ailesi karşınızda 1 yıl Windows 10 Fall Creators Update bazı bilgisayarlara yüklenemiyor 1 yıl Hem uçan hem de yüzebilen robot arı 1 yıl Bitcoinde yeni çatallanma iddiası: Şimdi de Bitcoin Silver geliyor 1 yıl Nokia 3, 5 ve 6 kullanıcıları da Android 8.0 Oreo'yu test edebilecek 1 yıl Razer'ın en iyi klavyesi testte "Blackwidow V2 inceleme" 1 yıl Nissan elektrikli crossover konsteptini ortaya çıkardı 1 yıl Slack'e interaktif ekran paylaşım özelliği geliyor 1 yıl Video Hakem Uygulaması bu hafta Süper Lig'de test edilecek 1 yıl Türkiye’nin yeni uyduları Airbus işbirliği ile yapılacak 1 yıl DARPA drone-robot ordusu için fikir arıyor 1 yıl Bazı Galaxy S8 modelleri için Oreo Beta güncellemesi haftaya yayınlanacak 1 yıl Google ve Cisco, Kubernetes odaklı bulut altyapısı kuruyor 1 yıl Parrot çiftçilere ve itfaiyecilere yönelik Drone geliştirdi 1 yıl Samsung’un yeni nesil NVMe SSD kartları görünmeye başladı 1 yıl AMD’den madencilere sevindirici haber: 12 karta kadar destek geldi 1 yıl Ameliyatlarda robot kullanımı ameliyatın sonucunu etkilemiyor 1 yıl 10 soruda Turkcell'in yeni arama motoru Yaani hakkında merak edilenler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Crash Team Racing Nitro-Fueled Adventure
Bölüm Sonu Canavarı
MANSUR YAVAŞ Tek Bir İhalede 812 Milyon
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim