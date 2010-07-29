ZAGG'den iPhone 4'ün sinyal kaybı sorununa özel koruyucu

Akıllı telefonlar için ürettiği ekran ve kasa koruyucu sistemleriyle tanınan ZAGG, Invisible Shield serisi ürünlerine iPhone 4 modellerini de ekledi. iPhone 4'ün piyasaya sunulmasından bu yana gündemden düşmeyen sinyal kaybı sorununu temel alan firma, cihazın sadece anten kısımlarında kullanılmak üzere ürettiği koruyucu ürününü satışa sundu. 9,99$'lık fiyat etiketiyle satışa sunulan ürünün anten ile cilt arasındaki teması keserek sinyal kaybı sorununu çözeceği iddia ediliyor.

Üretici firması tarafından 9.99$'a satılan bu ürün Best Buy tarafından iPhone 4 ile hediye edilecek. Best Buy, kendilerinden iPhone 4 satın alan müşterilere bu ürünü iPhone 4'e yapıştırıp gönderiyor. iPhone 4'ün sinyal kaybı için hazırlanan alternatif ürünlerin arasında, görünmez denilebilecek yapısı ve dayanıklılığı ile invisible shield, en mantıklı çözüm olarak görünüyor.