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ZAGG'den iPhone 4'ün sinyal kaybı sorununa özel koruyucu

Akıllı telefonlar için hazırladığı koruyucu jelatin çözümleriyle tanınan ZAGG, iPhone 4'ün sinyal kaybı sorunu için hazırladığı koruyucu ürününü satışa sundu
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
15,9b
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21
iPhone
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Akıllı telefonlar için ürettiği ekran ve kasa koruyucu sistemleriyle tanınan ZAGG, Invisible Shield serisi ürünlerine iPhone 4 modellerini de ekledi. iPhone 4'ün piyasaya sunulmasından bu yana gündemden düşmeyen sinyal kaybı sorununu temel alan firma, cihazın sadece anten kısımlarında kullanılmak üzere ürettiği koruyucu ürününü satışa sundu. 9,99$'lık fiyat etiketiyle satışa sunulan ürünün anten ile cilt arasındaki teması keserek sinyal kaybı sorununu çözeceği iddia ediliyor.

Üretici firması tarafından 9.99$'a satılan bu ürün Best Buy tarafından iPhone 4 ile hediye edilecek. Best Buy, kendilerinden iPhone 4 satın alan müşterilere bu ürünü iPhone 4'e yapıştırıp gönderiyor. iPhone 4'ün sinyal kaybı için hazırlanan alternatif ürünlerin arasında, görünmez denilebilecek yapısı ve dayanıklılığı ile invisible shield, en mantıklı çözüm olarak görünüyor.


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séquestre 9 yıl
Güzel düşünce..
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mehmetgirgin 9 yıl
akıllıca
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78erhan78 9 yıl
Guzel olmus
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laguns 9 yıl
hahaha kesın cozum takacaksan antenı oalcak bıtecek
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lk1973 9 yıl
Ya ben anlamadim simdi. Iphone 4 deki sinyal sorunu bu kadar ciddi mi? turkiye de kullanan arkadaslar sorunsuz diye ozellikle belirtiyorlar. Heryerden de boyle haberler geliyor. Bir de bukadar probleme ragmen nasil olur da hala tum dunya genelinde olaganustu ragbet gorur? Milyonlarca satiyor, ingiltereden direkt alamadik haftalar sonraya randevu veriyorlar. Hayret dogrusu. Ben siparis ettim 2 hafta once hala mail gelmedi. Gelin alin diye . Saygilar.
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***CoNDoR*** 9 yıl
Benim dükkanımda da full koruma olanı var ilgilenen arkadaşlar bakabilir
Uygulamakta zor değil, ben alışık olduğum için kolay yaptım ve çok çok iyi oluyor. Sinyal sorunu yaşamadığım için ona katkısını söyleyemem
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kngbld 9 yıl
ben aldım bile isteyen varsa satabilirim. full koruma 70TL
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ayaz1987 9 yıl

kngbld

ben aldım bile isteyen varsa satabilirim. full koruma 70TL


hepsiburada.com/...
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The Catalyst 9 yıl
Guzel kilif olmus
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Carnadormania 9 yıl
Iyi pazarliyor adamlar sinyal sorunundan bile ekmek yiyrn firms cok
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The Force 9 yıl
Resime bakılırsa özellikle ses açma kapama tarafındaki çok sayıda ve ufak parça invisible shieldda olduğu gibi, yine kullanıcıların sabrını zorlayacak.
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sinuhe.s 9 yıl
Güzel
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trineux 9 yıl
Bakalim iPhone 5 de tasarim degisecek mi?
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