    iPhone 18 Pro'nun tasarımı ortaya çıktı: Delikli ekran ve dahası

    Apple'ın 2026’da tanıtacağı iPhone 18 Pro serisiyle büyük bir tasarım değişikliği planlıyor. Yeni modeller, delikli ekran tasarımı ve yarı şeffaf arka yüzeyle gelecek.

    iPhone 18 Pro'nun tasarımı ortaya çıktı: Delikli ekran ve dahası Tam Boyutta Gör
    Apple, iPhone 18 Pro serisiyle tasarım tarafında radikal bir dönüşüm hazırlığında. 2026'nın üçüncü çeyreğinde tanıtılması beklenen yeni Pro modelleri, bugüne kadar hiçbir iPhone'da görülmemiş yeniliklerle geliyor. İşte iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max modellerinde beklenen değişiklikler...

    Şeffaf gövde, delikli ekran ve dahası

    Sızdırılan bilgilere göre Apple, ön kamera için "HIAA" olarak adlandırılan özel bir delik açma çözümünü test ediyor. Bu değişiklik, uzun süredir iPhone'larda gördüğümüz Dynamic Island'ın geleceğini etkileyebilir. Bazı kaynaklar Apple'ın bu sistemden tamamen vazgeçebileceğini, bazıları ise delikli ekranla birlikte TrueDepth kamera sisteminin ekran altına taşınacağını söylüyor.

    iPhone 18 Pro'nun tasarımı ortaya çıktı: Delikli ekran ve dahası Tam Boyutta Gör
    Değişiklikler yalnızca ekranla sınırlı değil. Apple, yarı şeffaf arka kapağa sahip yeni bir yapı üzerinde çalışıyor. Bu tasarım, cihazın iç bileşenlerinin kısmen görünmesine olanak tanıyacak ve Nothing Phone benzeri bir görsel estetik sunacak. Kamera modülü ise büyük yatay bir yapıya sahip olmaya devam edecek.

    Kamera tarafında da önemli değişiklikler mevcut. iPhone 18 Pro ve Pro Max’in 48 MP telefoto sensör ve değişken diyafram sistemine sahip olması bekleniyor. Ayrıca Apple, kamera modülünde üç katmanlı bir görüntü sensörü yapısına geçiş hazırlığında. Ayrıca pil bölümünde de çelik kasalı batarya'ya geçilmesi bekleniyor. Bu da enerji yoğunluğunu artırırken ısınma problemlerini en aza indirecek.

    Bu bilgilere bakarak, iPhone 18 Pro ve Pro Max'in Apple'ın 20. yıl dönümüne denk gelen iPhone 20'ye zemin hazırlayacağını söylemek yanlış olmaz. Şirketin uzun vadeli hedefi, ekran altı kamera sistemi ve yekpare cam tasarıma sahip, tamamen pürüzsüz bir iPhone tasarımına geçiş yapmak. Ancak tüm detaylar için bir süre daha beklememiz gerekiyor.

