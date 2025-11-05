Giriş
    Apple, ilk betayı yayınladı: İşte iOS 26.2 ile gelecek yenilikler

    iOS 26.1 güncellemesinin yayınlanmasının ardından Apple, iOS 26.2'nin ilk geliştirici betasını indirmeye açtı. Yeni sürüm, birçok değişiklik ve iyileştirme getiriyor.

    iOS 26.2 developer (geliştirici) betası yenilikler Tam Boyutta Gör
    Apple, iOS 26.1 güncellemesinin ardından beklendiği üzere iOS 26.2’nin ilk betasını yayınladı. İlk olarak geliştiricilere sunulan iOS 26.2 beta 1, şaşırtıcı sayıda değişiklik ve iyileştirme içeriyor. İşte tüm yenilikler:

    Uyku Skoru aralığı değişti

    iOS 26.2 uyku puanı Tam Boyutta Gör
    Apple, watchOS 26.2'nin ilk beta sürümünün yayınlanmasıyla birlikte Uyku Skoru sınıflandırma seviyesinde çeşitli değişiklikler yaptı. En yüksek sınıflandırma seviyesi artık mükemmel değil, çok yüksek olacak. watchOS 26.2'den itibaren yeni Uyku Puanı seviyeleri şunlar olacak:
    • Çok Düşük: 0-40 puan (önceden 0-29)
    • Düşük: 41-60 puan (önceden 30-49)
    • Orta: 61-80 puan (önceden 50-69)
    • Yüksek: 81-95 puan (önceden 70-89)
    • Çok Yüksek: 96-100 puan (önceden 90-100)

    Apple, her kademe için kriterleri artırdı. Örneğin; 100 üzerinden 70 uyku puanı artık "Yüksek" kategorisine girmeyecek. Bu eşik 81/100'e yükseltildi.

    Apple, çok yüksek teriminin mükemmelden daha objektif bir terim olduğunu ve kullanıcıların belirli bir gündeki Uyku Skoru hissettikleriyle uyuşmadığında kafa karışıklığını önlemeye yardımcı olacağını söylüyor.

    Uyku Skoru, uyku kalitesini temsil eden bir gecelik puan atamak için uyku süresini, yatma vaktini ve kesintileri dikkate alıyor. Süre 50 puan, yatma vakti 30 puan ve kesintiler (gece uyanma süreleri) 20 puan değerinde.

    Kilit ekranında yeni Liquid Glass ayarı

    iOS 26.2 kilit ekranı Liquid Glass ayarı Tam Boyutta Gör
    iOS 26.1, Liquid Glass'a sistem genelinde daha renkli görünüm kazandırmak için yeni Ayarlar düğmesi getirmişti. iOS 26.2, kilit ekranındaki saati Liquid Glass efektiyle özelleştirme imkanı veriyor. Kilit Ekranı'nızdaki saatin eskisinden daha şeffaf görünmesini sağlamak için duvar kağıdı düzenleme ekranına gelip saate dokunuyorsunuz. Şeffaf ve hafif renkli seçeneği yerine kaydırıcıyla saate dilediğiniz görünümü verebiliyorsunuz.

    Anımsatıcılar için alarm ve zamanlayıcı

    iOS 26.2 anımsatıcı alarm kurma Tam Boyutta Gör
    iOS 26.2’de Anımsatıcılar uygulamasında, hatırlatma zamanı geldiğinde alarm çalmasını sağlayan yeni bir seçenek mevcut. Hatırlatıcı oluştururken "Acil" seçeneğini açarak alarm kurabiliyorsunuz. Anımsatıcı alarmı etkinleştirildiğinde, erteleme veya durdurmak için kaydırma seçeneği gösteriliyor. Alarmı ertelediğinizde, Kilit Ekranı'nda hatırlatıcıyı tamamlama veya yeniden planlama seçeneği içeren bir geri sayım çıkıyor. Apple, Anımsatıcı alarmlarını standart alarmlardan mavi renkle ayırıyor.

    Yeni AirDrop özelliği

    AirDrop PIN kodu 30 gün Tam Boyutta Gör
    iOS 26.2 geliştirici beta 1 sürümüyle birlikte Apple, gönderenin bilinen bir kişi olup olmadığına bakılmaksızın, kullanıcılara AirDrop aracılığıyla kimlerin dosya gönderebileceği konusunda daha fazla kontrol sağlamak için çalışıyor gibi görünüyor. iOS 26.2, PIN kodu aracılığıyla iki cihazın AirDrop için senkronize olmasını sağlayacak yeni bir özellik getiriyor. PIN kodu karşılıklı olarak girildikten sonra, 30 gün boyunca iki cihaz uygun mesafeye geldiğinde AirDrop’ta birbirlerini bulabilecek. AirDrop, rehberinizde olmayan kişiler için 10 dakikayla sınırlı olduğundan, bu ayar bu süreyi uzatabilir.

    AirPods Canlı Çeviri özelliği AB’ye geliyor

    AirPods Canlı Çeviri Avrupa Birliği Tam Boyutta Gör
    iOS 26.2, AirPods Canlı Çeviri özelliğini Avrupa Birliği'ne getiriyor. Apple, Dijital Piyasalar Yasası gerekliliklerini karşılamak için gereken mühendislik çalışmalarını tamamlamak üzere özelliği AB'de ertelemek zorunda kalmıştı. AirPods Canlı Çeviri, ANC özellikli AirPods 4, AirPods Pro 3 ve AirPods Pro 2 ile çalışıyor. Şu anda İngilizce, Fransızca, Almanca, Portekizce, İspanyolca, İtalyanca, Çince, Japonca ve Korece dillerinde kullanılabiliyor.

    Diğer yenilikler

    Ayarlar uygulamasının Bildirimler bölümünde, deprem ve diğer tehlikelerin uyarılarını yönetmek ve uyarıların güvenilirliğini artırmak için konum bilgisini kullanan gelişmiş uyarı iletimi özelliğini etkinleştiren Gelişmiş Güvenlik Uyarıları bölümü bulunuyor. Parolalar uygulamasının Ayarlar bölümünde, oturum açarken şifrelerin kaydedilmediği web sitelerini yönetme seçeneği mevcut. Hava Durumu uygulaması, artık yağmur veya diğer olumsuz hava koşullarıyla ilgili olarak gün bazlı uyarılar (Gelecek Cuma yağmur bekleniyor gibi) gönderecek.

    iOS 26.2 ne zaman çıkacak?

    iOS 26.2, ilk olarak geliştiriciler için sunuldu ancak genel beta sürümünün bu hafta içinde yayınlanması bekleniyor. Apple'ın iOS 26.2 güncellemesini Aralık ayında (9-16 Aralık arası) yayınlaması bekleniyor.

