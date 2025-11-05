Apple, ilk betayı yayınladı: İşte iOS 26.2 ile gelecek yenilikler

Apple, her kademe için kriterleri artırdı. Örneğin; 100 üzerinden 70 uyku puanı artık "Yüksek" kategorisine girmeyecek. Bu eşik 81/100'e yükseltildi.
Apple, çok yüksek teriminin mükemmelden daha objektif bir terim olduğunu ve kullanıcıların belirli bir gündeki Uyku Skoru hissettikleriyle uyuşmadığında kafa karışıklığını önlemeye yardımcı olacağını söylüyor.
Uyku Skoru, uyku kalitesini temsil eden bir gecelik puan atamak için uyku süresini, yatma vaktini ve kesintileri dikkate alıyor. Süre 50 puan, yatma vakti 30 puan ve kesintiler (gece uyanma süreleri) 20 puan değerinde.
Kilit ekranında yeni Liquid Glass ayarı
Anımsatıcılar için alarm ve zamanlayıcı
Yeni AirDrop özelliği
AirPods Canlı Çeviri özelliği AB’ye geliyor
Diğer yenilikler
Ayarlar uygulamasının Bildirimler bölümünde, deprem ve diğer tehlikelerin uyarılarını yönetmek ve uyarıların güvenilirliğini artırmak için konum bilgisini kullanan gelişmiş uyarı iletimi özelliğini etkinleştiren Gelişmiş Güvenlik Uyarıları bölümü bulunuyor. Parolalar uygulamasının Ayarlar bölümünde, oturum açarken şifrelerin kaydedilmediği web sitelerini yönetme seçeneği mevcut. Hava Durumu uygulaması, artık yağmur veya diğer olumsuz hava koşullarıyla ilgili olarak gün bazlı uyarılar (Gelecek Cuma yağmur bekleniyor gibi) gönderecek.
iOS 26.2 ne zaman çıkacak?
iOS 26.2, ilk olarak geliştiriciler için sunuldu ancak genel beta sürümünün bu hafta içinde yayınlanması bekleniyor. Apple'ın iOS 26.2 güncellemesini Aralık ayında (9-16 Aralık arası) yayınlaması bekleniyor.