iOS 26'ya güncellenmeyen iPhone'lar için iOS 18.7.2 yayınlandı

Bazı kullanıcılar iOS veya iPadOS’in yeni sürümünü bir süre yüklememeyi tercih ediyor veya henüz BT tarafından yönetilen cihazlara sahipler. Bu tür kullanıcılar için Apple, önceki işletim sistemi sürümü için kritik güvenlik yaması içeren yazılım güncellemeleri sunuyor. Yakın zamanda yayınlanan iOS 18.7.2 güncellemesi de, iOS 26.1'de bulunan birçok güvenlik iyileştirmesini iOS 18 kullanıcılarına getiren küçük bir güncelleme.
iOS 18.7.2 güncellemesi, güvenlik açıklarını kapatıyor
Apple'ın sürüm notlarına göre iOS 18.7.2 sürümü, App Store, Kamera, Bul, Notlar, Safari ve WebKit gibi temel bileşenlerdeki sorunları gideriyor. Bu yamalar, uygulamaların veya saldırganların özel verilere erişmesine, kullanıcıların parmak izini almasına veya sistemi çökertmesine olanak tanıyabilecek olası güvenlik açıklarını engelliyor.
Güncelleme, uygulamaların hassas kullanıcı verilerini okumasına veya izinsiz olarak etkinlikleri izlemesine olanak tanıyan güvenlik açıklarını gideriyor. Örneğin; Kamera için güvenlik yaması, uygulamaların kamera erişimi elde etmeden önce canlı görüntü bilgilerine erişememesini sağlayarak gizliliği artırıyor. Ses bileşenindeki bir diğer düzeltme ise hassas verilerin açığa çıkmasını önlemek için günlük kaydı uygulamalarını iyileştiriyor. Mail uygulaması da uzak içeriği yükle ayarı kapalıyken resimlerin yüklenmesini durduran bir düzeltme aldı.
Apple, en yeni işletim sistemi sürümlerine güncellenemeyen cihazlar için genellikle donanım desteğinin sona ermesinden sonra bile sık sık güncellemeler yayınlıyor. Güncelleme aslında iPhone XR, iPhone XS ve iPad 7'yi hedefliyor. Bu güncellemeler genellikle yeni özellikler içermiyor ancak kritik güvenlik açıklarını kapatıyor ve yeni Apple donanımlarıyla uyumluluk desteği ekliyor.