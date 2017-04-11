ZTE uygun fiyatlı Android Wear saatini tanıttı

Bugüne kadar giyilebilir cihaz pazarına çok fazla hamle yapmak istemeyen ZTE, Android Wear 2.0 platformu ile birlikte iddialı bir ürünü görücüye çıkardı. ZTE Quartz akıllı saati fiyatı ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Fiyat-performans ürünü

1.8 inçlik bir ekrana sahip olan ZTE Quartz için son dönemin popüler dairesel tasarımı tercih edilmiş. Paslanmaz çelik gövde IP67 sertifikası ile 1 metreye kadar su altında çalışabiliyor. Kayışlar ise değiştirilebilir yapıda.

1.1GHz saat hızında çalışan Qualcomm Snapdragon Wear 2100 yonga setinin güç verdiği akıllı saate 768MB RAM eşlik ediyor. 4GB depolama kapasitesi Google Play Music listelerini kaydetmek için yeterli. Ayrıca dahili bir hoparlör de mevcut. Akıllı telefondan bağımsız olarak 3G üzerinden saatinizi kullanabiliyorsunuz.

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Saatin sağ kısmında sadece tek bir tuş kullanılmış ve dokunmatik ekrana yardımcı olacağı düşünülmüş. Barometre ve GPS yongası modelin artıları arasında. Ayrıca 500mAh kapasiteli batarya ile 36 saate kadar standart bir kullanım süresi sunabiliyor.

Fiyatı 199$ olarak açıklanan akıllı saatin çeşitli operatörlerde 10$-15$ civarında indirimle satılacağı da ifade ediliyor. Bu bakımdan en ucuz Android Wear 2.0 akıllı saatlerinden biri olarak görülebilir. Satışlar ABD’de ay sonunda başlayacak.