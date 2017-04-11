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ZTE uygun fiyatlı Android Wear saatini tanıttı

Google’ın Android Wear 2.0 sürümünü resmi olarak kullanıma sunmasının ardından üreticiler de ilk modelleri piyasaya sürmeye başladı. Çinli ZTE de bunlardan birisi.
2 yıl
3,2b
1
16
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bugüne kadar giyilebilir cihaz pazarına çok fazla hamle yapmak istemeyen ZTE, Android Wear 2.0 platformu ile birlikte iddialı bir ürünü görücüye çıkardı. ZTE Quartz akıllı saati fiyatı ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Fiyat-performans ürünü

1.8 inçlik bir ekrana sahip olan ZTE Quartz için son dönemin popüler dairesel tasarımı tercih edilmiş. Paslanmaz çelik gövde IP67 sertifikası ile 1 metreye kadar su altında çalışabiliyor. Kayışlar ise değiştirilebilir yapıda.

1.1GHz saat hızında çalışan Qualcomm Snapdragon Wear 2100 yonga setinin güç verdiği akıllı saate 768MB RAM eşlik ediyor. 4GB depolama kapasitesi Google Play Music listelerini kaydetmek için yeterli. Ayrıca dahili bir hoparlör de mevcut. Akıllı telefondan bağımsız olarak 3G üzerinden saatinizi kullanabiliyorsunuz.

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Saatin sağ kısmında sadece tek bir tuş kullanılmış ve dokunmatik ekrana yardımcı olacağı düşünülmüş. Barometre ve GPS yongası modelin artıları arasında. Ayrıca 500mAh kapasiteli batarya ile 36 saate kadar standart bir kullanım süresi sunabiliyor.

Fiyatı 199$ olarak açıklanan akıllı saatin çeşitli operatörlerde 10$-15$ civarında indirimle satılacağı da ifade ediliyor. Bu bakımdan en ucuz Android Wear 2.0 akıllı saatlerinden biri olarak görülebilir. Satışlar ABD’de ay sonunda başlayacak. 

 

http://www.androidcentral.com/zte-quartz Yorum Yaz
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Guest-F8946C419 2 yıl en beğenilen
Donanımı G6'dan iyi.

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V4LKyR 2 yıl
5 cm x 5 cm boyutlarında (takribi) uyduruk bir kol saati 768 MB RAM, 1.1GHz işlemci, 4GB kapasite barındırıyor. Kol saati.
İlk bilgisayarımda 33MHz Pentium 486, 8 MB edo-ram, 1.2 GB quantum hard disk vardı.
Daha sonra Pentium 200MMX, 40 MB RAM, 2.1 GB harddisk ve 4MB pixel view ekran kartına geçiş yapmıştım.
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guguk 2 yıl V4LKyR
Yanlış mantıkla bakıyorsun. Cep telefonları ve saatlerdeki işlemciler bilgisayar ile karşılaştırmak yanlış o işlemciler cep telefonları ve saatlere özel olarak yapılıyor senin bes para etmez ilk bilgisayarımın işlemcisi ile aynı dediğin saatin işlrmcisi i5 veya i7 ye denk gelebilir mesela
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gurkanse 2 yıl
199$=736TL vergisiz hali buna vergi de eklersek yaklaşık 1000tl olur zaten.bu fiyata gelince bize göre ekonomik falan olmuyor çünkü samsung gear s2 s3 neyse apple watch sıfır yada temiz ikinci el yani bulunur bişeyler.garantisiz bir saate 1000tl vereceğinize garantili 2.el alın daha iyi bence
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faniseyler 2 yıl
36 saat yani sadece 1.5 gün sarjı gidiyor çok az.
Sonynin çıkardığı akıllı saati 2 -3 gün kullanıyordum, o bile sıktı sinir oldum. Sonra xiomi miband 2 aldım ve 20 gün sarjı gidiyor. Ha öyle mail okunmuyor resimlere bakılmıyor arama yapılmıyor ama sonynin saatinden de bunları ufacık ekranlarda yapmış ve hiç hoşlanmamıştım söyliyim
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Ryan Gosling 2 yıl

duvar kağıdı seçimi yanlış olmuş.
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daytone1 2 yıl
Çok uygunmuş,
Bir düzine sipariş geçtim,
Mahalledeki çocuklara bayramda şeker niyetine bu saatlerden dağıtırız.
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kadirirdem 2 yıl
Burada o saat neredeyse bin tl .O paraya o saat ÇÖP.
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Ussuz 2 yıl
Çocuk saati mi bu
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tavernac1 2 yıl
Ekran koruyucu resim de uygun fiyatlıymış...
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likeablex 2 yıl
İOS desteklese düşünebilir aslında. Başlangıç ve deneyim için olabilir.
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guguk 2 yıl
Bende neden küçük ekranlı akıllı saatler çıkıyor neden büyük çıkartmıyorlar diye düşünürken bu çıktı 1.8
tam bana göre
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