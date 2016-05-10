ZTE'den ARGE çalışmalarını büyük yatırım

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Operasyonel gelirlerini %4,09, net kârını ise %15,97 oranında artıran ZTE, aynı döneme ait bütçesinin %13,96’sını Ar-Ge çalışmalarına ayırarak inovasyona verdiği önemi ortaya koydu. Kendi tarihinde bir rekor olan bu oranı Ar-Ge çalışmaları için kullanan ZTE, 22.000’den fazla başvuruyla tüm dünyada en çok patent başvurusu yapan ilk üç şirket arasında yer alıyor.

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticileri arasında yer alan dev teknoloji şirketi ZTE, 2016’nın birinci çeyreğine ait finansal sonuçlarını açıkladı. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre operasyonel gelirlerini %4,09 oranında artırıp 21,859 milyar yuana ulaşan ZTE, net kârını ise %15,97 oranında yükselterek 950 milyon yuan kâr elde etti.

Dünyanın dört bir yanındaki 19 Ar-Ge merkezinde, 26.000’den fazla Ar-Ge mühendisi ile çalışmalarıını yürüten ZTE, 2016’nın ilk çeyreğinde Ar-Ge çalışmalarına ayırdığı bütçe oranını da tarihinin en yüksek oranı olan %13,96’ya çıkardı. ZTE, yaptığı toplam 22.000 başvuru ile son 6 yılda WIPO’ya (Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü) en çok patent başvurusu yapan ilk 3 şirketten biri olma unvanına sahip.

Telekomünikasyon alanında çok geniş yelpazedeki ürünleriyle dünyanın en büyük teknoloji şirketleri arasında yer alan ZTE, AXON ve Blade serileri ile akıllı telefon pazarına da odaklanmaya devam ediyor. Ar-Ge çalışmalarını stratejisinin temeline alan ZTE, önümüzdeki dönemde yeni üst düzey akıllı telefon modellerini tüm dünyada kullanıcıların beğenisine sunacak.

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