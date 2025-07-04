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Tam Boyutta Gör Pixel 10 ailesine ait tüm modellerin renk ve depolama seçenekleri lansmandan aylar önce sızdırıldı. Güvenilir bir kaynaktan gelen göre, Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL ve katlanabilir Pixel 10 Pro Fold modelleri birbirinden farklı kombinasyonlarla kullanıcı karşısına çıkacak. İşte detaylar...

Pixel 10 serisinin tüm renk ve depolama seçenekleri sızdırıldı

Paylaşılan sızıntıya göre Pixel 10 serisinin giriş modeli olan Pixel 10, 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki depolama seçeneğiyle gelecek. Renk tarafında ise Obsidian, Frost, Lemongrass ve Indigo tonları sunulacak. Google, baz modelde önceki nesillerin çizgisini büyük ölçüde koruyor. Pixel 10 Pro için depolama tarafında ciddi bir çeşitlilik söz konusu.

128 GB'den başlayan seçenekler 256 GB, 512 GB ve 1 TB’a kadar uzanıyor. Renk alternatifleri ise Obsidian, Porcelain, Moonstone ve Jade olarak sıralanıyor. Daha büyük ekran ve batarya ile gelen Pixel 10 Pro XL, giriş seviyesi olarak 256 GB depolamayla başlayacak. Ayrıca 512 GB ve 1 TB varyantları da bulunacak. Bu modelin renk seçenekleri Pro modeliyle birebir aynı.

Pixel 10 tanıtım tarihi ve özellikleri netleşti 1 hf. önce eklendi

Katlanabilir ekranlı Pixel 10 Pro Fold modeli ise sadece Moonstone ve Jade renklerinde sunulacak. 256 GB, 512 GB ve 1 TB depolama kapasiteleriyle satışa çıkması beklenen cihazda bu yıl siyah ya da beyaz renk seçeneği bulunmuyor.

Pixel 10 serisi ne zaman çıkacak?

Google, yeni amiral gemilerini genellikle Ekim ayında tanıtıyor olsa da, Pixel 10 serisinin 20 Ağustos’ta tanıtılması ve 28 Ağustos’ta satışa çıkması planlanıyor. Buna rağmen, sızdırılan varyant detaylarının lansmana kadar değişme ihtimalinin bulunduğunu söyleyelim. Google, yeni amiral gemisi Pixel 10’un tanıtım tarihini 20 Ağustos olarak açıkladı. Cihazın piyasaya çıkış tarihi ise 28 Ağustos olarak belirlenmiş durumda.

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Pixel 10 serisinin tüm renk ve depolama seçenekleri sızdırıldı

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