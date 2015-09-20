ZTE'nin CEO'su ile konuştuk: Türkiye için hazırlıkları ve gelecek planları

Yakında ülkemiz pazarına girmeye hazırlanan ZTE'nin bir numaralı ismi ile ülkemiz pazarına giriş yönündeki hazırlıklarını ve bu yöndeki gelecek planlarını konuştuk, detaylar videomuzda.

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