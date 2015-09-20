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ZTE'nin CEO'su ile konuştuk: Türkiye için hazırlıkları ve gelecek planları

4 yıl
19,4b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yakında ülkemiz pazarına girmeye hazırlanan ZTE'nin bir numaralı ismi ile ülkemiz pazarına giriş yönündeki hazırlıklarını ve bu yöndeki gelecek planlarını konuştuk, detaylar videomuzda.
 

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WoLWeX 4 yıl en beğenilen
dayı bizim yerlilerin yapamadığını 7dkda anlatmış helal olsun
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Adoring 4 yıl
Hiç lafı gevelemeden nokta cevaplar verdi.Tebrik ediyorum.Bizdeki malum yöneticilere 50 dk konuşmasına izin versen bile 1 tane net cevap bulamazsın.Lafı döndürdükçe döndürüyorlar.
Hiç lafı gevelemeden nokta cevaplar verdi.Tebrik ediyorum.Bizdeki malum yöneticilere 50 dk konuşmasına izin versen bile 1 tane net cevap bulamazsın.Lafı döndürd...
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Glitz 4 yıl
30 saniyede bir Turkey dedi abimiz helal olsun, bir yerli üreticiyle yaptığınız röportajda CEO'ları pek bilgili degildi. Koca ZTE'nin ceosu bizim ufak pazarımız hakkında bülbül gibi şakıyor.
30 saniyede bir Turkey dedi abimiz helal olsun, bir yerli üreticiyle yaptığınız röportajda CEO'ları pek bilgili degildi. Koca ZTE'nin ceosu bizim ufak pazarımız...
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1 Avatar
paker 4 yıl
Nubia kullanan bir kullanıcı olarak söylüyorum gerçekten ürünleri kaliteli ve iyi bir firma ZTE'nin tek sorunu piyasada görebileceğiniz en kötü yazılım desteğini sunan firma kolay kolay cihazlarına güncelleme vermiyor mesela elimdeki cihaz Snapdragon 800 işlemci 2Gb ram,32 GB dahili hafıza ve 4K video kaydı yapabilen bir cihaz ve hala Android 4.4.2 kullanıyoruz yazılım desteği sıfır desem yeridir.
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ulan64ude 4 yıl
zte ülkemizde iş yapar, helal olsun
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DH Misafiri 4 yıl
Hkan'a kanım ısındı
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DH Misafiri 4 yıl
Hkan'a kanım ısındı
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gkon 4 yıl
Bu adamın hatrına bi cihaz alırım.
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kadirirdem 4 yıl
kısa öz ve net olmuş bizim ceolarda konuşuyoda konuşuyo 1 tane net bi kelime yok....
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DemirAtlı 4 yıl
pek birşey beklemiyorum fıs çıkarsa hiç şaşırmam üzülmem beklentim sıfır
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eedbs 4 yıl
izlemesi keyifliydi :=)
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Adoring 4 yıl
Hiç lafı gevelemeden nokta cevaplar verdi.Tebrik ediyorum.Bizdeki malum yöneticilere 50 dk konuşmasına izin versen bile 1 tane net cevap bulamazsın.Lafı döndürdükçe döndürüyorlar.
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Ray Kurzweil 4 yıl
CEO dediğin böyle olur cevaplar açık ve net. Bir vestel genel müdürüne bak bir de bu adama.
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nobu 4 yıl
sadece blade serisiyle gelmesinler bence sınırlı stokda olsa şuan güncel olan telefonlarınıda sunsunlar hem piyasanın göstereceği tepkiyide ölçerler sonradan 1-2 yıl önce çıkarılmış telefonu getirirlerse kimse ilgilenmez öyle bir kaç firma yaptı ve halende yapmaya devam ediyor hallerini görüyoruz
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