ZTE'nin CEO'su ile konuştuk: Türkiye için hazırlıkları ve gelecek planları

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
|dayı bizim yerlilerin yapamadığını 7dkda anlatmış helal olsun
|Hiç lafı gevelemeden nokta cevaplar verdi.Tebrik ediyorum.Bizdeki malum yöneticilere 50 dk konuşmasına izin versen bile 1 tane net cevap bulamazsın.Lafı döndürdükçe döndürüyorlar.
|Hiç lafı gevelemeden nokta cevaplar verdi.Tebrik ediyorum.Bizdeki malum yöneticilere 50 dk konuşmasına izin versen bile 1 tane net cevap bulamazsın.Lafı döndürd...
|30 saniyede bir Turkey dedi abimiz helal olsun, bir yerli üreticiyle yaptığınız röportajda CEO'ları pek bilgili degildi. Koca ZTE'nin ceosu bizim ufak pazarımız hakkında bülbül gibi şakıyor.
|30 saniyede bir Turkey dedi abimiz helal olsun, bir yerli üreticiyle yaptığınız röportajda CEO'ları pek bilgili degildi. Koca ZTE'nin ceosu bizim ufak pazarımız...
|Nubia kullanan bir kullanıcı olarak söylüyorum gerçekten ürünleri kaliteli ve iyi bir firma ZTE'nin tek sorunu piyasada görebileceğiniz en kötü yazılım desteğini sunan firma kolay kolay cihazlarına güncelleme vermiyor mesela elimdeki cihaz Snapdragon 800 işlemci 2Gb ram,32 GB dahili hafıza ve 4K video kaydı yapabilen bir cihaz ve hala Android 4.4.2 kullanıyoruz yazılım desteği sıfır desem yeridir.
|zte ülkemizde iş yapar, helal olsun
|Hkan'a kanım ısındı
|Hkan'a kanım ısındı
|Bu adamın hatrına bi cihaz alırım.
|kısa öz ve net olmuş bizim ceolarda konuşuyoda konuşuyo 1 tane net bi kelime yok....
|pek birşey beklemiyorum fıs çıkarsa hiç şaşırmam üzülmem beklentim sıfır
|izlemesi keyifliydi :=)
|Hiç lafı gevelemeden nokta cevaplar verdi.Tebrik ediyorum.Bizdeki malum yöneticilere 50 dk konuşmasına izin versen bile 1 tane net cevap bulamazsın.Lafı döndürdükçe döndürüyorlar.
|CEO dediğin böyle olur cevaplar açık ve net. Bir vestel genel müdürüne bak bir de bu adama.
|sadece blade serisiyle gelmesinler bence sınırlı stokda olsa şuan güncel olan telefonlarınıda sunsunlar hem piyasanın göstereceği tepkiyide ölçerler sonradan 1-2 yıl önce çıkarılmış telefonu getirirlerse kimse ilgilenmez öyle bir kaç firma yaptı ve halende yapmaya devam ediyor hallerini görüyoruz