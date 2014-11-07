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Zalman iflasa sürükleniyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Soğutucular / Fanlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Zalman iflasa sürükleniyor

Soğutucu, kasa ve güç kaynağı gibi bileşenlerle PC dünyasının en çok tanınan isimlerinden birisi olan Güney Koreli Zalman, iflas etme durumuyla karşı karşıya kaldı. Firma Seul Bölge Mahkemesi'ne bu hafta iflas koruma başvurusunda bulundu. Aslında Zalman'ın iflas sebebi oldukça farklı. 

Asıl olarak yuvarlak hatlı bakır işlemci soğutucuları ile popülaritesini artıran ve pek çok işlemcide yer verilen Zalman, 2011 yılında yüzde 60 hissesini robotik süpürge üreticisi Moneual'e satmıştı. 

Ancak Moneual firması yaklaşık 5 yıldır yanlış gelir raporları ve naylon faturalarla şişirilmiş ihracat raporları ile yetkili makamları yanıltıyor ve toplamda 2.9 milyar doları vergilerden kaçırmaya çalışıyordu. Zalman'ı satın aldıktan sonra da buradan gelen gelirleri maliyetleri idare edebilmek için kullandı. 

Firma geçen yıl 1.16 milyar dolar gelir ve 100 milyon dolar faaliyet karı elde etmiş ve istikrarlı büyüme görüntüsü olan bir firma olarak kabul edilmişti. Moneual'ın bu faaliyetleri ise geçen ay Güney Kore Endüstri Bankası'na ödenmesi gereken 458 milyon dolarlık borcu ödeyememesi ve tasfiye kararı istemesi ile ortaya çıktı. 

Gelen bilgilere göre şirketin patronu ve iki başkan yardımcısı uzun süredir bu dolandırıcılık sistemini yönetiyordu ve aslında 3-4 yıl içerisinde sadece 916 milyon dolar gelir elde edilebildi. Masraflar ise bankalardan alınan 614 milyon dolarlık kredi ile ödendi. Bu dönemde zimmete para geçirme olayları tavan yaptı. 

Bu naylon fatura olaylarından haberi olan çalışanların bir kısmı istifa ederek ayrıldı. Diğerleri ise denetime girmeme ve okul ödemeleri gibi rüşvetlerle sessiz kalmayı tercih etti. Olay açığa çıktığında ise firmanın patronu ve iki yönetici tutuklanırken, 13 orta seviye yönetici hakkında da soruşturma başlatıldı.

Güney Kore gümrük komisyonu ile finansal denetim komisyonu Moneual ve Zalman firmalarını incelemeye başladı. Dolandırıcılık dışında başka yönetmeliklerin ihlal edip edilmediği araştırılıyor. Ayrıca yanlış gelir raporlarına dayanarak bankaların neden bu kadar yüklü kredi verdikleri de araştırılıyor. Olayın Güney Kore tarihindeki en büyük şirket dolandırıcılıklarından birisi olduğu ifade ediliyor. Zalman'ın durumunun ne olacağı ise bilinmiyor.  

http://www.electronista.com/articles/14/11/06/company.known.for.cooling.solutions.halts.stock.trading.seeks.bankruptcy.protection/ Yorum Yaz
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Gömceli 5 yıl
Haberi okur ken güzel buldum iyi günler
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N0YAN 5 yıl
yazık olmuş, fanlarını pek severdik eski patronumla
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acbold 5 yıl
Zalman markasına hiç ısınamamış birisi olarak üzüldüm. Umarım sorunları çözerler piyasa da bu alanda çalışan firma sayısı gittikçe azalıyor. Zalman'ın bu durumu çalışan işçisinden son kullanıcıya kadar herkesi derinden etkiler.
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pcserver 5 yıl
Başlıkta belirtiyor sürükleniyor diye...
Okumadan yorum yazanlar bilirim diyenler çoğalmış.Bunların Zalman hakkında 1 gr bilgisi olduğuna inanmak zor. Bunlar sanki naylon yazıyorlar naylon fatura....
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fds14 5 yıl ekrem71
İki satırlık haberi okumadan yorum yapan o kadar çok insan var ki ...


Habere göre bundan sonra Zalman kullanmam notebook soğutucuları 2008 de aldıklarım halen taş gibi de olsa şirket değişmiş o yüzden buraya kadar.
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mardina 5 yıl
Bir de borsada işlem görüyorsa şirket hisse sahipleri de batmıştır.Teknoloji ilerledikçe soğutma ihtiyacı azaldı bilgisayarların onlar da hile yolunu tercih etmiş.Ne şirketler battı IBM bile çinlilere satıldı.Yakında Seagate-WD gibi hdd ciler de batar.
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gcb1903 5 yıl
Bence hem soğutma hem kasa ürünleri olsun çok iyi f/p ürünleri var.
z3 plus, z11 vs kasalar muhteşem ve ekmek peynir gibi gidiyor tabiri caizse.
Yazık olur böyle bir markanın yok olmasına üzülürüm.
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tahir40 5 yıl
Vay be, güney koreliler de üçkağıt yapıyormuş demek :) Bu arada ürünleri gerçekten kalitedir. Z11 kullanıcısı olarak üzüldüm.
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crazy585858 5 yıl
yapma be özellikle fanları çok iyi.. bide zalman z11 plus kasam var yazik olur ürünlerini özlerim cidden...daha almak istedigim urünleri var ama para yok aman cikmasinlar piyasasan :/
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Infinitum 5 yıl
Kasalarının tipini sevmiyorum ama genelde F/P ürünleri var.
Biri satın alır muhtemelen ama, rekabetin azalacak olması aleyhimize olur.
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CoreXXX 5 yıl
zalman kaliteli ürünler üretir. umarım kurtarır devleti
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