Zalman'dan 200 mm fanlı dizüstü bilgisayar soğutucusu: ZM-NC3

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Özellikle yaz aylarında dizüstü bilgisayarının aşırı ısınmasından memnun kalmayanlar için pek çok firma, birbirinden farklı soğutucu çözümlerini tüketicilerle buluşturuyor. Bu firmalardan birisi de Zalman. Zalman, yeni modeli ZM-NC3'ü satışa sundu.
308 mm x 380 mm x 42 mm boyutlarında ve 900 gram ağırlığında tasarlanan ZM-NC3, bünyesinde 200 mm'lik bir fan barındırıyor. Büyük fanla sessiz olduğu kadar etkin soğutma amaçlanmış. 575 devir / dakika hızında çalışan fan, çalışma esnasında 20 dB ses üretiyor.
Zalman, ZM-NC3'ün fiyatını 20$ olarak belirlemiş.
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ne dizin pişsin, nede filmler soğusun !
hoohohohh :D +1 :)
Tam tersi dostum..Bende büyük fan daha iyi soğutur diye almıştım ama tam anlamıyla rezaletti..Değiştirip NC-2000
Kesin olarak büyük küçük kıyaslaması yapılamaz ama modeller arasında kıyaslama yapılabilir. Çünkü hava emiş yapısı soğutucudan soğutucuya değişir.
Bu modeli ele alırsak 20 dolar fiyat koymuşlar ve çok iyi yapmışlar. Bu marka bu fiyata kapış kapış gider. Kullanılan fan 200mm ve 20db ile az ses çıkartıyor. Eğer daha fazla verim almak isterseniz kendiniz hibrit bir soğutucu yaratabilirsiniz. Soğutucuya dışardan fan alıp takabilirsiniz
Gerçi geldiğinde de fiyatı böyle olmayacak nasıl olsa.