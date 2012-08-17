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Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Zalman'dan 200 mm fanlı dizüstü bilgisayar soğutucusu: ZM-NC3

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
25,9b
1
19
Soğutucular / Fanlar
knight
Haber Editörü
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Özellikle yaz aylarında dizüstü bilgisayarının aşırı ısınmasından memnun kalmayanlar için pek çok firma, birbirinden farklı soğutucu çözümlerini tüketicilerle buluşturuyor. Bu firmalardan birisi de Zalman. Zalman, yeni modeli ZM-NC3'ü satışa sundu.
308 mm x 380 mm x 42 mm boyutlarında ve 900 gram ağırlığında tasarlanan ZM-NC3, bünyesinde 200 mm'lik bir fan barındırıyor. Büyük fanla sessiz olduğu kadar etkin soğutma amaçlanmış. 575 devir / dakika hızında çalışan fan, çalışma esnasında 20 dB ses üretiyor.
Zalman, ZM-NC3'ün fiyatını 20$ olarak belirlemiş.

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DH Misafiri 4 yıl
10 liralık fan kadar bilgisayarı sogutamayan fan ...
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DaRKSiDeRS55 3 yıl DH Misafiri
almayı dusundugum bı fandı o kadar mı kotu ? kac derece farkettirdi
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obsy64 5 yıl
Diz üstü kullanımı için nasıl ?
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cabriolet1981 5 yıl
Buna vericeksin 12 volt 1 amper elektriği. Rüzgarı gör..
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ufuks36 7 yıl
20cm fan, 20db gurultu, $20 fiyat etiketi, ilginc bir ucleme olmus.
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marancı 7 yıl
Zalman notebook sogutucular gayet hos bendede nc-1000 var gerci yazin gene isiniyor ama iste sicakliktan kaynakli takilmalari yasatmiyor insana en azindan
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SEO-Uzmanı 7 yıl
yeni nesil AMD fusion işlemcisi bir diz üstü al !
ne dizin pişsin, nede filmler soğusun !
hoohohohh :D +1 :)
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Brky 7 yıl
kochaoi333555
Büyük fanla sessiz olduğu kadar etkin soğutma amaçlanmış.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Tam tersi dostum..Bende büyük fan daha iyi soğutur diye almıştım ama tam anlamıyla rezaletti..Değiştirip NC-2000
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JoeyBane 7 yıl Brky
Brky

kochaoi333555

Büyük fanla sessiz olduğu kadar etkin soğutma amaçlanmış.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Tam tersi dostum..Bende büyük fan daha iyi soğutur diye almıştım ama tam anlamıyla rezaletti..Değiştirip NC-2000

Kesin olarak büyük küçük kıyaslaması yapılamaz ama modeller arasında kıyaslama yapılabilir. Çünkü hava emiş yapısı soğutucudan soğutucuya değişir.

Bu modeli ele alırsak 20 dolar fiyat koymuşlar ve çok iyi yapmışlar. Bu marka bu fiyata kapış kapış gider. Kullanılan fan 200mm ve 20db ile az ses çıkartıyor. Eğer daha fazla verim almak isterseniz kendiniz hibrit bir soğutucu yaratabilirsiniz. Soğutucuya dışardan fan alıp takabilirsiniz
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Virtual Reality 7 yıl
Türkiyede 20 dolar olması imkansız.
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bocekgrafik 7 yıl
Ürün gayet güzel görünüyor. Türkiye'ye gelse, öneri önceliği olan soğutucular arasındaki yerini alır muhtemelen.
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ertantasa 7 yıl
Henüz Türkiyede yok sanırım.
Gerçi geldiğinde de fiyatı böyle olmayacak nasıl olsa.
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