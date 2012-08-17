Zalman'dan 200 mm fanlı dizüstü bilgisayar soğutucusu: ZM-NC3

Özellikle yaz aylarında dizüstü bilgisayarının aşırı ısınmasından memnun kalmayanlar için pek çok firma, birbirinden farklı soğutucu çözümlerini tüketicilerle buluşturuyor. Bu firmalardan birisi de Zalman. Zalman, yeni modeli ZM-NC3'ü satışa sundu.



308 mm x 380 mm x 42 mm boyutlarında ve 900 gram ağırlığında tasarlanan ZM-NC3, bünyesinde 200 mm'lik bir fan barındırıyor. Büyük fanla sessiz olduğu kadar etkin soğutma amaçlanmış. 575 devir / dakika hızında çalışan fan, çalışma esnasında 20 dB ses üretiyor.



Zalman, ZM-NC3'ün fiyatını 20$ olarak belirlemiş.

