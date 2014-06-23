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Zalman'dan amiral gemi seviyesinde soğutucu fanı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Soğutucular / Fanlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Zalman'dan amiral gemi seviyesinde soğutucu fanı

Soğutma sistemleri ve güç kaynakları ile yakından tanıdığımız Zalman, amiral gemi seviyesindeki yeni soğutucu fanı ZM-DF12'yi resmi olarak duyurdu.

ZM-DF12 tasarım olarak pek çok yönden diğer geleneksel fanlardan ayrılıyor. İlk olarak fanın pervaneleri ve motor merkezi geleneksel fanlar ile karşılaştırıldığında karşı taraftaki fan çerçevesine monte edilmiş. Bu yüzde ayrıca 3 yönlü fan kontrolü de yer alıyor. Böylece fanın dönüş hızları 800RPM'den 1200 veya 1600RPM'e kadar değiştirilebiliyor.

Fanın pervaneleri ikiye bölünmüş tarzda bir yapı sergiliyor. Zalman buna Çift Pervane tasarımı adını vermiş. Bu sayede fan düşük hızlarda çalışsa bile daha fazla hava akışının sağlandığı belirtiliyor.

1600RPM dönüş hızında fan yaklaşık 19 metre küp hava akışı sağlıyor ve 33 dBA gürültü seviyesine ulaşıyor. Rakamlar çok etkileyici olmasa da düşük hızlarda daha yüksek değerlere çıkacağı tahmin ediliyor. Fanın minimum gürültü seviyesi 18 dBA olarak belirlenmiş. 

Tasarımı nedeniyle bazı pozisyonlarda monte edilemeyeceği tahmin edilen fanın çift pervaneli tasarımı nedeniyle daha gürültülü bir ortam sunabileceği ifade ediliyor. ZM-DF12 fanı 15 Avro fiyat etiketi ile yakında satışa sunulacak.  

http://www.tomshardware.com/news/zalman-zm-df12-fan,27107.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 4 yıl
Bugün aldım yanında 2 adet te 12 cm coolermaster fan ile birlikte. Ekran kartına üfleyecek şekilde kasanın yan tarafına monteledim. Tasarım açısından harika vidalama yok. Titreşimsiz silikon tarzı birşeye sabitleniyor. Hava akışı gayet kuvvetli. Hd 6870 boşta 33 derecede. Masaüstü günlük kullanımda ekran kartı fan hızı %20 de iken hal bu. Değerler gayet iyi geldi bana zira 40 dereceleri geçiyordu. Alıcaklar pişman olmayacaktır. Anakart 23, işlemci 26 derece sabit.
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Hirotaro 5 yıl
cok gürültülü olur bu
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losttime35 5 yıl
Evdeki vanrilatöru kasanın ustune yapıştırın pufur pufur essin
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kımyasal 5 yıl
Zalman gibi soğutucu fan üreten şirketler acaba dizüstü bilgisayar üreticilerine soğutma sistemleri konusunda teknoloji satıyormu ? sanmıyorum.Bu şirketlerin mobil sektöre yatırım yapması gerek,Dizüstü sektörünün soğutma konusunda bu tür şirketlere ihtiyacı var.
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Glorfindel1907 5 yıl
33 dBA yüksek geldi bana pek tutacağını sanmıyorum
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acbold 5 yıl kımyasal
kımyasal

Zalman gibi soğutucu fan üreten şirketler acaba dizüstü bilgisayar üreticilerine soğutma sistemleri konusunda teknoloji satıyormu ? sanmıyorum.Bu şirketlerin mobil sektöre yatırım yapması gerek,Dizüstü sektörünün soğutma konusunda bu tür şirketlere ihtiyacı var.

Normal media laptopları çift fan düzeneğiyle.Oyun laptopları da sıvı soğutma ile gelmesi gerekiyor artık zaten kalas gibi kalınlıkları var.radyatör alt kısma ekleyip ufak bi ayak koymak yeterli olur.
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acbold 5 yıl
Max 63.76 CFM hava akışı güzel değer. Fakat Zalman markasına biraz temkinli yaklaşıyorum nedense.Bu ürünün Noctua ile yarışabilme ihtimali var
Resmi Site : zalman.com/...
Video : youtube.com/...
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ecs_elite_group 5 yıl
o para verilir mi demeye gerek yok bence gayette verilir.
bu tarz ürünler görselliği ön planda tutan hobi tarzı ürünler.
genel ev kullanıcısının işini 15-20 tl lik fanlar fazlasıyla görüyor zaten.
kasayı masanın altına atan kullanıcıları hedef almıyorlar zaten.
bu tarz ürünler f/p ürünleri değil performans+görsellik ürünleri.
avrupa içinde 15 avro fiyat fena değil.
tasarımı benim hoşuma gitmedi o da ayrı mevzu
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OGuz51 5 yıl
Maximum değerlerde 1600rpm 33dBA ses ile 63CFM hava akımı üretiyor.Diğer markaların daha uygun fiyatlarda daha iyi değerlere sahip ürünleri var. Zalman bence olmamış..
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MxFxOx 5 yıl
kasa içinde en ufak hava akışı bile yetiyor.önde ve arkada standart 12 cm'lık fanları fan kontrolcu ile düşük devirde çalıştırın hem sesten hemde kasa içindeki sıcak havadan kurtulun.tek bir fana bu kadar para verilmez.
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nemesissx 5 yıl
db konusunda bu markaya 18,33,71 değerleri yüksek.
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safe-e 5 yıl
şuanda vatanda 71 tl
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