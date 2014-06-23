Zalman'dan amiral gemi seviyesinde soğutucu fanı





Soğutma sistemleri ve güç kaynakları ile yakından tanıdığımız Zalman, amiral gemi seviyesindeki yeni soğutucu fanı ZM-DF12'yi resmi olarak duyurdu.





ZM-DF12 tasarım olarak pek çok yönden diğer geleneksel fanlardan ayrılıyor. İlk olarak fanın pervaneleri ve motor merkezi geleneksel fanlar ile karşılaştırıldığında karşı taraftaki fan çerçevesine monte edilmiş. Bu yüzde ayrıca 3 yönlü fan kontrolü de yer alıyor. Böylece fanın dönüş hızları 800RPM'den 1200 veya 1600RPM'e kadar değiştirilebiliyor.





Fanın pervaneleri ikiye bölünmüş tarzda bir yapı sergiliyor. Zalman buna Çift Pervane tasarımı adını vermiş. Bu sayede fan düşük hızlarda çalışsa bile daha fazla hava akışının sağlandığı belirtiliyor.





1600RPM dönüş hızında fan yaklaşık 19 metre küp hava akışı sağlıyor ve 33 dBA gürültü seviyesine ulaşıyor. Rakamlar çok etkileyici olmasa da düşük hızlarda daha yüksek değerlere çıkacağı tahmin ediliyor. Fanın minimum gürültü seviyesi 18 dBA olarak belirlenmiş.





Tasarımı nedeniyle bazı pozisyonlarda monte edilemeyeceği tahmin edilen fanın çift pervaneli tasarımı nedeniyle daha gürültülü bir ortam sunabileceği ifade ediliyor. ZM-DF12 fanı 15 Avro fiyat etiketi ile yakında satışa sunulacak.

http://www.tomshardware.com/news/zalman-zm-df12-fan,27107.html