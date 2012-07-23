Zalman'dan çift kule tasarımlı işlemci soğutucusu: CNPS14X

Masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar için soğutma çözümleri geliştiren Zalman, yeni işlemci soğutucusu CNPS14X'i çok yakında tüketicilerin kullanımına sunmaya hazırlanıyor. 140 mm x 126 mm x 159.3 mm boyutlarında ve 875 gram ağırlığında çift kule tasarımına sahip olan CNPS14X, 6 adet bakır ısı borusunu, bakır tabanı ve alüminyum yaprakları bünyesinde barındırıyor.



Intel cephesinde LGA 775, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1366, LGA 2011 formundaki işlemcilere, AMD cephesinde ise AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1 formundaki işlemcilere destek veren işlemci soğutucusunun tam ortasında FWM fonksiyonlu 140 mm'lik bir fan yerleştirilmiş. Fan ısı durumuna göre 950 devir / dakika ile 1.350 devir / dakika hızları arasında çalışıyor. Fan, düşük devirde çalışırken 17 dBA, yüksek devirde çalışırken 21dBA ses çıkarıyor. İstediğiniz takdirde soğutucunun önüne ve arkasına 140 mm'lik fan takviyesi yapabiliyorsunuz.



Zalman CNPS14X'in, 25 Temmuz'dan itibaren 70$ fiyatla piyasaya sürülmesi bekleniyor.

