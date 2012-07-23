Zalman'dan çift kule tasarımlı işlemci soğutucusu: CNPS14X

Haber Editörü
Masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar için soğutma çözümleri geliştiren Zalman, yeni işlemci soğutucusu CNPS14X'i çok yakında tüketicilerin kullanımına sunmaya hazırlanıyor. 140 mm x 126 mm x 159.3 mm boyutlarında ve 875 gram ağırlığında çift kule tasarımına sahip olan CNPS14X, 6 adet bakır ısı borusunu, bakır tabanı ve alüminyum yaprakları bünyesinde barındırıyor.
Intel cephesinde LGA 775, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1366, LGA 2011 formundaki işlemcilere, AMD cephesinde ise AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1 formundaki işlemcilere destek veren işlemci soğutucusunun tam ortasında FWM fonksiyonlu 140 mm'lik bir fan yerleştirilmiş. Fan ısı durumuna göre 950 devir / dakika ile 1.350 devir / dakika hızları arasında çalışıyor. Fan, düşük devirde çalışırken 17 dBA, yüksek devirde çalışırken 21dBA ses çıkarıyor. İstediğiniz takdirde soğutucunun önüne ve arkasına 140 mm'lik fan takviyesi yapabiliyorsunuz.
Zalman CNPS14X'in, 25 Temmuz'dan itibaren 70$ fiyatla piyasaya sürülmesi bekleniyor.
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Yanlış yere konu açmışsın
Haliyle doğru düzgün tavsiye gelmemiş
Sende ilk aklına gelen Zalmanı almışsın
Yani şaşıracak bir şey yok.
Su soğutma şart değil, aynı paraya çok daha iyi hava soğutmalar satılıyor.
zalman gibi bir markaya beş para etmez dedi :D neyse. zaten 2 tane gerzek herif tasarlıyor bu soğutucuları :D
O parayı hakedermi acaba bakmak lazım
mühendislerin kağıt üzerinde ki hesabı kusursuzdur ama üretim sonrası fabrikasyon çıkışı çokkk farklıdır :))
siyah çizgiyi soğutucunun tabanı olarak farzet...kırmızı çizgiyi yan yana koyulmuş bakır borular.... mavi noktalar ise kaynak yerleridir ve o borular hiç bir zaman tabana tam olarak temas etmezzzzzz......
Zalman'ın aksine Noktua'nın soğutucularında ise işcilik çok daha kalitelidir taban ile borular bir bütündür kaynak yoktur ısı iletimi çok daha iyi ve kayıpsızdır ve tabii bu yüzden pahalıdır .....Xigmatek'in direk boru temaslı soğutucuları ise tam bir f/p ürünüdür
al bu zalmanın soğutucusunu tabanı çıkar/kır bak dediğim gibi çıkmassa sana 4 katı ücretini vercem :))
bu türde zalmanın hangi soğutucusunu alırsan al böyledir sadece CNPS10X Optoma modelinde direk boru teması kullandılar...
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Bence abartıyosun dostum çünki bende'de h80 var iki tane 120mm akasa viper fan ile kullanıyorum kasada toplam 3 tane akasa viper var 1 140mm 2 tanesi 120mm hepsinin fan hızı % 100 bunların haricinde bi 200mm bi tanede 120mm var kasaya kulağımı yakınlaştırınca yüksek hızda çalışan hava sesinden başka ses yok. Daha önceden orta seviyede çalıştırıyodum o zamanlar kulağımı yaklaştırınca hafif bir pompa sesi duyuyordum ama normal bilgisayarı kullanırken hiç bir ses gelmiyo çok şükür.
hem yerden kazanacak hemde devasa olmayacak bir sogğutucu yok malesefki hava sogutmalarda ... iyi bir hava sogutmada bu tarz sogutucu tıplerı revacta olmasına karsın kapladıkları alan ıcerısınde bır ram sokup bır ıslemcı degısıp sısteme mudahele etmek ıstesenız cok buyuk bı engel.
corsair h80 kullandım bukadar rezalet bı sıvı sogutma olmaaz pompa sesı 10 metreden 10 tane fanın ıcınden duyulur h80 olupta 0 pompa sesi olan varsa hemen alıcam ama yok . zaten kendı resmı formlarındada belırtmısler sorunlu oldugunu.
zalmanıda denedım yenı gelen o da seslı ..
son umudumuz COOLER MASTER EISBERG i beklemek oldu
her fırma bırseyler uretıyor kımısı uretmıs olmak ıcın fason uretım yaptırıyorlar corsair gibi termaltake gibi .. bakalım cooler master ne yapcak
Hmm şimdi sen bu durumda Zalman mühendislernden dahamı iyi biliyor oluyosun eger öyleyse bi sogutucuda sen yap görelim :)
Evet daha iyi biliyorum topla getir hepsini hadi karşıma head pipe direct touch özellikli soğutucular her zaman üstün gelir ...boruların işlemci üzerine direk teması bir artıdır o taban ısıyı alacakda ek kaynak bölgelerinden geçip borulara ulaşacakda da da da da da da daaaa 5-6 derece kayıp oldu bile istediğin deneyi,testi,simülasyonu yap getir tabanın parlak ve ya soluk olması bile 1-2 derece kayıp oluşturuyor :)) o zaman termal macunuda bol bol sür gitsin temas ediyor değil mi sonuçda ? biz niye ince sürülüyoruz :)
bakıra eklerle-kaynaklarla bu iş olsaydı ttnet kral olurdu :))
Sırf Boyutu yüzünden sıvı soğuymaya geçicem.
boruları birbirine iyice yakınlaştırıp tabanı traşla yap dümdüz ayna gibi ver piyasaya bu şekilde baştan kaybediyor :)