Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Zalman'dan çift kule tasarımlı işlemci soğutucusu: CNPS14X

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
11,7b
1
21
Soğutucular / Fanlar
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Zalman'dan çift kule tasarımlı işlemci soğutucusu: CNPS14X
Tam Boyutta Gör
Masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar için soğutma çözümleri geliştiren Zalman, yeni işlemci soğutucusu CNPS14X'i çok yakında tüketicilerin kullanımına sunmaya hazırlanıyor. 140 mm x 126 mm x 159.3 mm boyutlarında ve 875 gram ağırlığında çift kule tasarımına sahip olan CNPS14X, 6 adet bakır ısı borusunu, bakır tabanı ve alüminyum yaprakları bünyesinde barındırıyor.
Intel cephesinde LGA 775, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1366, LGA 2011 formundaki işlemcilere, AMD cephesinde ise AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1 formundaki işlemcilere destek veren işlemci soğutucusunun tam ortasında FWM fonksiyonlu 140 mm'lik bir fan yerleştirilmiş. Fan ısı durumuna göre 950 devir / dakika ile 1.350 devir / dakika hızları arasında çalışıyor. Fan, düşük devirde çalışırken 17 dBA, yüksek devirde çalışırken 21dBA ses çıkarıyor. İstediğiniz takdirde soğutucunun önüne ve arkasına 140 mm'lik fan takviyesi yapabiliyorsunuz.
Zalman CNPS14X'in, 25 Temmuz'dan itibaren 70$ fiyatla piyasaya sürülmesi bekleniyor.
Zalman'dan çift kule tasarımlı işlemci soğutucusu: CNPS14X
Tam Boyutta Gör
Zalman'dan çift kule tasarımlı işlemci soğutucusu: CNPS14X
Tam Boyutta Gör
Zalman'dan çift kule tasarımlı işlemci soğutucusu: CNPS14X
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
takalar1381 2 yıl
Cnps14x kullanıcısı olarak soğutucudan hiç memnun olmadığımı ifade etmek isterim. Stok fanlara göre evet güzel ancak amd işlemcisinin sıcaklığını soğutamıyor. Bu soğutucuya ek olarak 14 cm akasa viper taktım anca işe yaradı. Bu parayı verip kule soğutucu almaktansa 3 5 üstüne katıp sıvı soğutma almanızı tavsiye ederim arkadaşlar.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Iron Mask 2 yıl takalar1381
forum.donanimhaber.com/...
Yanlış yere konu açmışsın
Haliyle doğru düzgün tavsiye gelmemiş
Sende ilk aklına gelen Zalmanı almışsın
Yani şaşıracak bir şey yok.
Su soğutma şart değil, aynı paraya çok daha iyi hava soğutmalar satılıyor.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lj94 7 yıl
Normandia_06
Direk boru teması yok üstüne birde taban takıp kaynak yapılmış alakaya limon :) kafadan 5 derece ısı kaybı baştan var :) beş para etmez kısaca :) boruları birbirine iyice yakınlaştırıp tabanı traşla yap dümdüz ayna gibi ver piyasaya bu şekilde baştan kaybediyor :)

zalman gibi bir markaya beş para etmez dedi :D neyse. zaten 2 tane gerzek herif tasarlıyor bu soğutucuları :D
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tunyukuk 7 yıl
+2 adet 140mm fanla zaten mevcut TR Silver Arrowlar , Noctua vb çiftkule soğutucu fiyatlarını buluyor hatta geçiyor da sanırım.
O parayı hakedermi acaba bakmak lazım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Normandia_06 7 yıl lj94
lj94

Normandia_06

Direk boru teması yok üstüne birde taban takıp kaynak yapılmış alakaya limon :) kafadan 5 derece ısı kaybı baştan var :) beş para etmez kısaca :) boruları birbirine iyice yakınlaştırıp tabanı traşla yap dümdüz ayna gibi ver piyasaya bu şekilde baştan kaybediyor :)


zalman gibi bir markaya beş para etmez dedi :D neyse. zaten 2 tane gerzek herif tasarlıyor bu soğutucuları :D

mühendislerin kağıt üzerinde ki hesabı kusursuzdur ama üretim sonrası fabrikasyon çıkışı çokkk farklıdır :))
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

siyah çizgiyi soğutucunun tabanı olarak farzet...kırmızı çizgiyi yan yana koyulmuş bakır borular.... mavi noktalar ise kaynak yerleridir ve o borular hiç bir zaman tabana tam olarak temas etmezzzzzz......
Zalman'ın aksine Noktua'nın soğutucularında ise işcilik çok daha kalitelidir taban ile borular bir bütündür kaynak yoktur ısı iletimi çok daha iyi ve kayıpsızdır ve tabii bu yüzden pahalıdır .....Xigmatek'in direk boru temaslı soğutucuları ise tam bir f/p ürünüdür
al bu zalmanın soğutucusunu tabanı çıkar/kır bak dediğim gibi çıkmassa sana 4 katı ücretini vercem :))
bu türde zalmanın hangi soğutucusunu alırsan al böyledir sadece CNPS10X Optoma modelinde direk boru teması kullandılar...
forum.donanimhaber.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MyCoDeR 7 yıl
DH Misafiri
selamlar...hem yerden kazanacak hemde devasa olmayacak bir sogğutucu yok malesefki hava sogutmalarda ... iyi bir hava sogutmada bu tarz sogutucu tıplerı revacta olmasına karsın kapladıkları alan ıcerısınde bır ram sokup bır ıslemcı degısıp sısteme mudahele etmek ıstesenız cok buyuk bı engel. corsair h80 kullandım bukadar rezalet bı sıvı sogutma olmaaz pompa sesı 10 metreden 10 tane fanın ıcınden duyulur h80 olupta 0 pompa sesi olan varsa hemen alıcam ama yok . zaten kendı resmı formlarındada belırtmısler sorunlu oldugunu.zalmanıda denedım yenı gelen o da seslı ..son umudumuz COOLER MASTER EISBERG i beklemek oldu her fırma bırseyler uretıyor kımısı uretmıs olmak ıcın fason uretım yaptırıyorlar corsair gibi termaltake gibi .. bakalım cooler master ne yapcak

Bence abartıyosun dostum çünki bende'de h80 var iki tane 120mm akasa viper fan ile kullanıyorum kasada toplam 3 tane akasa viper var 1 140mm 2 tanesi 120mm hepsinin fan hızı % 100 bunların haricinde bi 200mm bi tanede 120mm var kasaya kulağımı yakınlaştırınca yüksek hızda çalışan hava sesinden başka ses yok. Daha önceden orta seviyede çalıştırıyodum o zamanlar kulağımı yaklaştırınca hafif bir pompa sesi duyuyordum ama normal bilgisayarı kullanırken hiç bir ses gelmiyo çok şükür.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
selamlar...
hem yerden kazanacak hemde devasa olmayacak bir sogğutucu yok malesefki hava sogutmalarda ... iyi bir hava sogutmada bu tarz sogutucu tıplerı revacta olmasına karsın kapladıkları alan ıcerısınde bır ram sokup bır ıslemcı degısıp sısteme mudahele etmek ıstesenız cok buyuk bı engel.
corsair h80 kullandım bukadar rezalet bı sıvı sogutma olmaaz pompa sesı 10 metreden 10 tane fanın ıcınden duyulur h80 olupta 0 pompa sesi olan varsa hemen alıcam ama yok . zaten kendı resmı formlarındada belırtmısler sorunlu oldugunu.
zalmanıda denedım yenı gelen o da seslı ..
son umudumuz COOLER MASTER EISBERG i beklemek oldu
her fırma bırseyler uretıyor kımısı uretmıs olmak ıcın fason uretım yaptırıyorlar corsair gibi termaltake gibi .. bakalım cooler master ne yapcak
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
inanc13 7 yıl
Normandia_06
Direk boru teması yok üstüne birde taban takıp kaynak yapılmış alakaya limon :) kafadan 5 derece ısı kaybı baştan var :) beş para etmez kısaca :) boruları birbirine iyice yakınlaştırıp tabanı traşla yap dümdüz ayna gibi ver piyasaya bu şekilde baştan kaybediyor :)

Hmm şimdi sen bu durumda Zalman mühendislernden dahamı iyi biliyor oluyosun eger öyleyse bi sogutucuda sen yap görelim :)
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Normandia_06 7 yıl inanc13
inanc13

Normandia_06

Direk boru teması yok üstüne birde taban takıp kaynak yapılmış alakaya limon :) kafadan 5 derece ısı kaybı baştan var :) beş para etmez kısaca :) boruları birbirine iyice yakınlaştırıp tabanı traşla yap dümdüz ayna gibi ver piyasaya bu şekilde baştan kaybediyor :)


Hmm şimdi sen bu durumda Zalman mühendislernden dahamı iyi biliyor oluyosun eger öyleyse bi sogutucuda sen yap görelim :)

Evet daha iyi biliyorum topla getir hepsini hadi karşıma head pipe direct touch özellikli soğutucular her zaman üstün gelir ...boruların işlemci üzerine direk teması bir artıdır o taban ısıyı alacakda ek kaynak bölgelerinden geçip borulara ulaşacakda da da da da da da daaaa 5-6 derece kayıp oldu bile istediğin deneyi,testi,simülasyonu yap getir tabanın parlak ve ya soluk olması bile 1-2 derece kayıp oluşturuyor :)) o zaman termal macunuda bol bol sür gitsin temas ediyor değil mi sonuçda ? biz niye ince sürülüyoruz :)
bakıra eklerle-kaynaklarla bu iş olsaydı ttnet kral olurdu :))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CVenturas 7 yıl
Hmm bakır taban ne de güzel olmuş öyle cuk diye oturur :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xyz000 7 yıl
O Değilde, nereye takıcaz bunu ? Kaslı PC Kelimesini yanlışmı anlıyorlar ne.
Sırf Boyutu yüzünden sıvı soğuymaya geçicem.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Portraitclub 7 yıl
Cooler Master Amd + İntel V8 soğutucu nasıl bilgisi olan var mı ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SystemApps 7 yıl
altı sırf bakır olması çok iyi olmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Normandia_06 7 yıl
Direk boru teması yok üstüne birde taban takıp kaynak yapılmış alakaya limon :) kafadan 5 derece ısı kaybı baştan var :) beş para etmez kısaca :)
boruları birbirine iyice yakınlaştırıp tabanı traşla yap dümdüz ayna gibi ver piyasaya bu şekilde baştan kaybediyor :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
11701 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Soğutucular / Fanlar
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Nokia Pureview 808 video inceleme "41MP Kamerası ile ilk ve tek!" 7 yıl Haftanın Menüsü: Bakalım bu hafta Donanım Haber'de neler var ? 7 yıl AOC D2357PH 3D Monitör video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
İstanbul Suriye,Arap İstilası Rezillik
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim