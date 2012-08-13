Zalman'dan dizüstü bilgisayarlar için çift fanlı soğutma çözümü: ZM-NC2000NT

Zalman, maksimum 17-inç ekranlı dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı en yeni soğutma çözümü ZM-NC2000NT'yi duyurdu.



303 mm x 418 mm x 38 mm (en ince noktası: 6.2 mm) ebatlarında ve 1 kg ağırlığında tasarlanan dizüstü bilgisayar soğutucusu, ABS plastik ve alüminyumdan imal edilmiş. ZM-NC2000NT'nin üzerinde iki adet 60 mm'lik fan yer alıyor. 1.100 devir / dakika ile 1.700 devir / dakika hızları arasında çalışan fanlar düşük devirde 17 dB, yüksek devirde 23.5 dB ses üretiyor.

Bu bilgilere ek olarak gümüş ve siyah renk seçeneklerine sahip soğutucuda 3 adet USB 2.0 portu konumlandırılmış. Zalman ZM-NC2000NT'nin, 23 Ağustos'tan itibaren 76$ civarında teknoloji mağazalarındaki yerini alması bekleniyor.







http://gdm.or.jp/pressrelease_image/1208/13_04a.html