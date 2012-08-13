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Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Zalman'dan dizüstü bilgisayarlar için çift fanlı soğutma çözümü: ZM-NC2000NT

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
6,8b
1
5
Soğutucular / Fanlar
knight
Haber Editörü
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Zalman, maksimum 17-inç ekranlı dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı en yeni soğutma çözümü ZM-NC2000NT'yi duyurdu.
303 mm x 418 mm x 38 mm (en ince noktası: 6.2 mm) ebatlarında ve 1 kg ağırlığında tasarlanan dizüstü bilgisayar soğutucusu, ABS plastik ve alüminyumdan imal edilmiş. ZM-NC2000NT'nin üzerinde iki adet 60 mm'lik fan yer alıyor. 1.100 devir / dakika ile 1.700 devir / dakika hızları arasında çalışan fanlar düşük devirde 17 dB, yüksek devirde 23.5 dB ses üretiyor.
Bu bilgilere ek olarak gümüş ve siyah renk seçeneklerine sahip soğutucuda 3 adet USB 2.0 portu konumlandırılmış. Zalman ZM-NC2000NT'nin, 23 Ağustos'tan itibaren 76$ civarında teknoloji mağazalarındaki yerini alması bekleniyor.


http://gdm.or.jp/pressrelease_image/1208/13_04a.html Yorum Yaz
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E_Aydin35 7 yıl
Güzel bir haber benim için, özelliklede şu sıralar bir soğutucu almayı düşündüğüm aklıma gelince.. :)
Açıkcası günümüz laptop soğutucu çözümlerine bakdığımda gerçekten performansı (1.100-1700 devir/dakika) ve bunların yanında ses düzeyi gerçekten çok ideal, gel gelelim fiyatda çok güzel :)
Eğer Türkiye'ye 160Tl civarında aşşağı bir fiyata gelirse çok iyi olur..
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Hsna 7 yıl
Akasa Everest Alüminyum Notebook soğutucu benim tercihim hem daha ucuz bu kadar para bayılmaya gerek yok
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mindtrap 7 yıl
Yaz günleri için ellerimi de soğutacak bir soğutucu arayışındayım, yan tarafında radyatör ünitesi de olan, tamam belki portable vs. olmaz ama en azından ofisteyken rahat rahat kullanırım notebook'umu bileklerim terliyor artı uzun süre çalışamıyorsun. Bu tip bir soğutucuyada basarım parayı yoksa hepsi aynı, altta fan var üflüyor ne anladım ben o işten
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Psydia 7 yıl
1 KG NE DEMEK YA
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JoeyBane 7 yıl
Notobook soğutucu alırken CFM değeri önemlidir. 70 ve üstü idealdir. Ayrıca alüminyum ısıyı daha rahat düşürür.
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