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Zalman'dan pasif işlemci soğutucu: FX100

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Soğutucular / Fanlar
knight
Haber Editörü
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Zalman'dan pasif işlemci soğutucu: FX100
Sessiz bir bilgisayar sistemi kurmayı planlıyorsanız, yolunuz pasif işlemci soğutucularından geçiyor. Zalman'ın, 31 Mart'tan itibaren yurtdışında satışa sunmayı planladığı FX100 modeli bunlardan bir tanesi.

Güney Koreli üreticinin, 156 mm x 156 mm x 157 mm boyutlarında ve yaklaşık 770 gram ağırlığında tasarladığı FX100'e, alüminyum yapraklar ve 4 adet saf bakır ısı iletim borusu eşlik ediyor. İşlemci soğutucuya nikel kaplamanın uygulandığı dikkatlerden kaçmıyor. Böylece uzun vadede oluşabilecek korozyon probleminin önüne geçildiği gibi işlemci soğutucunun zamanla görüntüsünün bozulmaması sağlanıyor.
Intel tarafında LGA 775, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1366, LGA 2011 formundaki işlemcilerle; AMD tarafında ise soket AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2 formundaki işlemcilerle sorunsuzca kullanılabilen FX100'e istendiği takdirde fan takviyesi yapılabiliyoruz. İşlemci soğutucunun tam ortasına 92 mm çapında fan yerleştirme gibi bir seçeneğimiz var. İşlemci soğutucu, fansız durumda maksimum 95 watt ısıl tasarım gücüne; fanlı durumda ise maksimum 130 watt ısıl tasarım gücüne sahip işlemcilerin üstesinden gelebiliyor.
Las Vegas'ta düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı'nda yenilik ödülüne layık görülen FX100 için belirlenen fiyat yaklaşık 96$. FX100'ün yüksek çözünürlüklü görsellerine aşağıdaki fotoğraf galerimizden ulaşabilirsiniz.
Zalman'dan pasif işlemci soğutucu: FX100
Zalman'dan pasif işlemci soğutucu: FX100

http://www.zalman.com/jpn/product/Product_Read.php?Idx=782 Yorum Yaz
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Umutcan 5 yıl
Aslında cihazın içine fan da takacaksınız ama fanı komple kapamak için kasa üstüne bir on/off butonu koyacaksınız hem pasif hem de aktif kullanımla çok kullanışlı olur.
Çok işlem gücü kullanan, cpu'yu yüke sokan bir oyun veya yazılım çalıştığınız zaman açarsınız fanı daha yüksek soğutma performansı alırsınız, diğer zamanlarda ise kapalı tutarsınız böylece sessiz kullanırsınız.
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Sercan226 5 yıl
Gece yatarken fanı durdurulursa idare edermi sabaha kadar acaba sadece bilgisayar downlaod yapacak sabaha kadar.
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dogu03 5 yıl
Bu ürünü bizzat alıp denemiş birisi olarak tavsiye etmiyorum işlemci sıcaklığı yüzünden pc kendisi kapattı 2 fan daha devreye soktum düzelirmi diye ama 75 in altına düşmedi işlemci sıcaklığı.geri iade etmek zorunda kaldım taktir sizin
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Iron Mask 5 yıl
forum.donanimhaber.com/...



Orijinalden alıntı: dogu03

Öncelikle herkese merhabalar. zalman-fx100-fansiz-cpu-sogutucu aldım ama
acemilikten midir bilmiyorum kurlumunu gerçekleştiremedim.Kullandığım anakart modeli
Asus P8Z77-V LE PLUS .Sanırım her anakart modeli için farklı bir kuruluma sahip.
Bulunduğum ilçedeki bilgisayarcılarla görüştüm montesinin uzun süreceğinden inanın ilgilenmediler.
Küçük bir kasabada yaşıyorum zaten ürünüde internet üzerinden almıştım.Bu ürünün montesini
Videolu yada resimli bir anlatımla yardımcı olacak arkadaşlara şimdiden
minnetar kalırım teşekkürler.


5 gün önce bu mesajı yazmışsınız.
Yeterince tecrübeniz olmadığı anlaşılıyor.
Sisteminiz belli değil, sadece anakartı yazmışsınız, işlemciniz, kasanızın modeli, kasanızdaki fan sayısı,
Montajlarken termal macun sürdünüz mü ?
Sürdüyseniz doğru sürebildiniz mi ?
Kasayı götürdüğünüz bilgisayarcıların bırakın FX100 ü daha önce Zalman marka soğutucu görmediğine adım gibi eminim.
Uzun süren montajı yok, adamlar korkup sorumluluk almamışlar.

Beğenmediğiniz soğutucunun diğer güncel bütün pasif soğutucularla karşılaştırmalı tabloları aşağıda,
Merak edenler incelesin.
Görüleceği gibi kasada fansız kullanılamıyor, fan desteği gerekiyor.

piscomu.com/...

Bu tip soğutucular film ve ses stüdyolarında, toz istenmeyen tıp ve biyoloji laboratuvarlarında veya
oyunla işi olmayan +40 yaş grubunca gece pc başında kafa dinleme amaçlı tercih ediliyor.
Oyuncular veya işlemciye sürekli yüklenen program kullananlar bu tip ürünlerden uzak durmalı.






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acbold 6 yıl
"alüminyum yapraklar ve 4 adet saf bakır ısı iletim borusu ve nikel kaplama"
+ harika bir görünüme sahip.Performans konusunda sıkıntı çıkarmayacağına eminim. Ayrıca zalman fan koymaması benim dahada hoşuma gitti,zalman fanlarını beğenmediğim için.
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Asisvénia 6 yıl
Görünümü güzel olmuş. Umarım kaliteli bir yapıya sahip olur, Zalman iyi iş çıkarmış gibi.
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OmC43 6 yıl
taş gibi taş...
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Ryzen Tevfik 6 yıl
Sonunda değişik tasarımlı bir soğutucu yaptılar .
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fbkaya 6 yıl
ilgiç bi tasarım olmuş
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V4LKyR 6 yıl
Vay be, bu ne olum?
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MxFxOx 6 yıl
tasarım yenilikçi olmuş.her ısı borusu için ayrı aliminyum yapraklar mı var ?
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JrMaster 6 yıl
bu tasarım da fan ın tek olmasi nasıl etki edecek acaba. Zalman tek fanla fazla iyi sonuç vermiyor.
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ssbrutality 6 yıl
Tasarım Ultra Hoşuma Gitti.Acaba Fansız Olarak Benim Lga775 q6600 Efsanemde Ne Kadar Etkili Olur.
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memo_cetin 6 yıl
Resimde 4 adet bakır ısı iletim borusu görünüyor. Haber 10 adet geçmiş. hadi bükülünce 8 tane görünüyor. diğer ikisi nerde.
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GoldPunch 6 yıl
Güzel görünüyor.
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N.Aksel 6 yıl
Güzel bir şeye benziyor, çıksın da incelemeleri görelim.
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..Knight.. 6 yıl memo_cetin
memo_cetin

Resimde 4 adet bakır ısı iletim borusu görünüyor. Haber 10 adet geçmiş. hadi bükülünce 8 tane görünüyor. diğer ikisi nerde.

Merhaba,

Zalman FX100 ile ilgili elime geçen bilgiler Japonca olduğu için biraz çeviri sitelerinin azizliğine uğradım sanırım. Yüksek çözünürlüklü fotoğrafları tekrar tekrar kontrol ettim, ısı iletim borusu sayısı 4 adet. Uyarı için teşekkürler.
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