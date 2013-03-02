Zalman'dan pasif işlemci soğutucu: FX100

Haber Editörü
Sessiz bir bilgisayar sistemi kurmayı planlıyorsanız, yolunuz pasif işlemci soğutucularından geçiyor. Zalman'ın, 31 Mart'tan itibaren yurtdışında satışa sunmayı planladığı FX100 modeli bunlardan bir tanesi.
Güney Koreli üreticinin, 156 mm x 156 mm x 157 mm boyutlarında ve yaklaşık 770 gram ağırlığında tasarladığı FX100'e, alüminyum yapraklar ve 4 adet saf bakır ısı iletim borusu eşlik ediyor. İşlemci soğutucuya nikel kaplamanın uygulandığı dikkatlerden kaçmıyor. Böylece uzun vadede oluşabilecek korozyon probleminin önüne geçildiği gibi işlemci soğutucunun zamanla görüntüsünün bozulmaması sağlanıyor.
Intel tarafında LGA 775, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1366, LGA 2011 formundaki işlemcilerle; AMD tarafında ise soket AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2 formundaki işlemcilerle sorunsuzca kullanılabilen FX100'e istendiği takdirde fan takviyesi yapılabiliyoruz. İşlemci soğutucunun tam ortasına 92 mm çapında fan yerleştirme gibi bir seçeneğimiz var. İşlemci soğutucu, fansız durumda maksimum 95 watt ısıl tasarım gücüne; fanlı durumda ise maksimum 130 watt ısıl tasarım gücüne sahip işlemcilerin üstesinden gelebiliyor.
Las Vegas'ta düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı'nda yenilik ödülüne layık görülen FX100 için belirlenen fiyat yaklaşık 96$. FX100'ün yüksek çözünürlüklü görsellerine aşağıdaki fotoğraf galerimizden ulaşabilirsiniz.
http://www.zalman.com/jpn/product/Product_Read.php?Idx=782 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Çok işlem gücü kullanan, cpu'yu yüke sokan bir oyun veya yazılım çalıştığınız zaman açarsınız fanı daha yüksek soğutma performansı alırsınız, diğer zamanlarda ise kapalı tutarsınız böylece sessiz kullanırsınız.
5 gün önce bu mesajı yazmışsınız.
Yeterince tecrübeniz olmadığı anlaşılıyor.
Sisteminiz belli değil, sadece anakartı yazmışsınız, işlemciniz, kasanızın modeli, kasanızdaki fan sayısı,
Montajlarken termal macun sürdünüz mü ?
Sürdüyseniz doğru sürebildiniz mi ?
Kasayı götürdüğünüz bilgisayarcıların bırakın FX100 ü daha önce Zalman marka soğutucu görmediğine adım gibi eminim.
Uzun süren montajı yok, adamlar korkup sorumluluk almamışlar.
Beğenmediğiniz soğutucunun diğer güncel bütün pasif soğutucularla karşılaştırmalı tabloları aşağıda,
Merak edenler incelesin.
Görüleceği gibi kasada fansız kullanılamıyor, fan desteği gerekiyor.
piscomu.com/...
Bu tip soğutucular film ve ses stüdyolarında, toz istenmeyen tıp ve biyoloji laboratuvarlarında veya
oyunla işi olmayan +40 yaş grubunca gece pc başında kafa dinleme amaçlı tercih ediliyor.
Oyuncular veya işlemciye sürekli yüklenen program kullananlar bu tip ürünlerden uzak durmalı.
+ harika bir görünüme sahip.Performans konusunda sıkıntı çıkarmayacağına eminim. Ayrıca zalman fan koymaması benim dahada hoşuma gitti,zalman fanlarını beğenmediğim için.
Merhaba,
Zalman FX100 ile ilgili elime geçen bilgiler Japonca olduğu için biraz çeviri sitelerinin azizliğine uğradım sanırım. Yüksek çözünürlüklü fotoğrafları tekrar tekrar kontrol ettim, ısı iletim borusu sayısı 4 adet. Uyarı için teşekkürler.