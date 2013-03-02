Zalman'dan pasif işlemci soğutucu: FX100

Sessiz bir bilgisayar sistemi kurmayı planlıyorsanız, yolunuz pasif işlemci soğutucularından geçiyor. Zalman'ın, 31 Mart'tan itibaren yurtdışında satışa sunmayı planladığı FX100 modeli bunlardan bir tanesi.







Güney Koreli üreticinin, 156 mm x 156 mm x 157 mm boyutlarında ve yaklaşık 770 gram ağırlığında tasarladığı FX100'e, alüminyum yapraklar ve 4 adet saf bakır ısı iletim borusu eşlik ediyor. İşlemci soğutucuya nikel kaplamanın uygulandığı dikkatlerden kaçmıyor. Böylece uzun vadede oluşabilecek korozyon probleminin önüne geçildiği gibi işlemci soğutucunun zamanla görüntüsünün bozulmaması sağlanıyor.



Intel tarafında LGA 775, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1366, LGA 2011 formundaki işlemcilerle; AMD tarafında ise soket AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2 formundaki işlemcilerle sorunsuzca kullanılabilen FX100'e istendiği takdirde fan takviyesi yapılabiliyoruz. İşlemci soğutucunun tam ortasına 92 mm çapında fan yerleştirme gibi bir seçeneğimiz var. İşlemci soğutucu, fansız durumda maksimum 95 watt ısıl tasarım gücüne; fanlı durumda ise maksimum 130 watt ısıl tasarım gücüne sahip işlemcilerin üstesinden gelebiliyor.



Las Vegas'ta düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı'nda yenilik ödülüne layık görülen FX100 için belirlenen fiyat yaklaşık 96$. FX100'ün yüksek çözünürlüklü görsellerine aşağıdaki fotoğraf galerimizden ulaşabilirsiniz.



http://www.zalman.com/jpn/product/Product_Read.php?Idx=782