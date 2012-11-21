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Zalman'ın hepsi bir arada su soğutma çözümü ''Reserator 3'' gün yüzüne çıktı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Soğutucular / Fanlar
knight
Haber Editörü
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Zalman'ın hepsi bir arada su soğutma çözümü ''Reserator 3'' gün yüzüne çıktı
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Güney Kore merkezli bilgisayar bileşeni üreticisi Zalman, gün geçtikçe popülerliği artan hepsi bir arada su soğutma çözümleri konusundaki atılımlarına kaldığı yerden devam ediyor. Firmanın yeni su soğutma sistemi Reserator 3, bugün itibarıyla ortaya çıktı. Detaylara geçmeden önce Reserator 3'ün 8 Ocak ile 11 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek olan Tüketici Elektroniği Fuarı (CES 2013) kapsamında sergileneceğini; ürünün ocak veya şubat ayında ise satışına başlanacağını not düşelim.
Reserator 3, 153 mm x 120 mm x 80 mm ebatlarında silindirik alüminyum radyatörden, 300 mm uzunluğunda çift yönlü kauçuk su hortumlarından, bakır su soğutma bloğundan ve su pompasından oluşuyor. Krom kaplamanın ve mavi renkli LED aydınlatmanın sayesinde su soğutma sistemi gayet şık bir görünüm sergiliyor.
Intel cephesinde LGA 1155, LGA 1156, LGA 1366, LGA 2011 formundaki işlemcileri, AMD cephesinde soket AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2 formundaki işlemcileri destekleyen Reserator 3'ün, maksimum 400 watt'lık ısıl tasarım gücü değerinin üstesinden gelebildiği belirtiliyor. 120 mm çapındaki mavi LED'li fan ise ısı durumuna göre 900 devir / dakika ile 2000 devir / dakika arasında değişen hızlarda çalışmakta.
Zalman'ın hepsi bir arada su soğutma çözümü ''Reserator 3'' gün yüzüne çıktı
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http://www.sweclockers.com/nyhet/16164-zalman-reserator-3-ska-kunna-avleda-400-w Yorum Yaz
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DH Misafiri 5 yıl
HERKEZ BİR YORUM YAZIYOR ÜRÜNLERİ BİLMEDEN ÖN YARGILI OLUYOR.
BEN ZALMAN Z11 KASA, ZM700-GLX 700W GÜÇ KAYNAĞI KULLANIYORUM VE ÇOK MEMNUNUM BU ÜRÜN VATAN STOKLARINADA GİRDİ BU HAFTA %30 İNDİRİMDE VAR PAZAR GÜNÜ GİDİP ALICAĞIM.
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hafız04 5 yıl
güzel bir ürüne benziyor bakalım performansı nasıl olacak. zalmansa koy sepete
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halog 5 yıl
Zalman; Corsair gibi sıvı soğutma firmalarından bu ekipmanları hazır almayıp kendisi üretiyor gibi bir yazı okumuştum. Zaten radyatöre bakıldığında fark anlaşılıyor. Hava soğutma tasarımları sıvı soğutma radyatörüne aktarılmış. Performansı sıradan radyatörlü modellere göre daha ileri olabilir.
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zymrdvn 7 yıl
Kırmızı ledlisini de isteriz...
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CoreXXX 7 yıl
yine fan var yine ses ne anlamı kaldıki
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pohuman 7 yıl
Gayet güzel olmuş..
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gamblerbarbo 7 yıl CoreXXX
CoreXXX

yine fan var yine ses ne anlamı kaldıki

fan olmak zorunda obur turlu radyatoru ve icindeki siviyi sogutamazsin, pasif sogutmaya kalirsin onu da kullanmasan daha iyi. sonucta isinan sivi yaklasik olarak ayni sicaklikta islemcine geri geliyor.
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cimbom92 7 yıl
ıyı performans ıstyenlere araba radyatoru onerıyorum gırıs cıkıslarını sanayıde bıraz hortum uydurmak ıcın kurcalatırsınız pomba olarakta dalgıc pompalardan olabılır:)Performansı 4/4 luk olur
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İstan34bul 7 yıl
Gösterişli ancak
H100 kadar performans vereceğini düşünmüyorum çünkü radyatörü küçük hemde sıvı miktarı H100 deki kadar fazla değil gibi duruyor.

Bu sistemlerde performans istiyorsan sıvı miktarı arttıracak hacimi büyük tutacak (radyatör) o zaman iyi soğutur.

Yani ürün küçüldükce performans artmaz dahada kötüleşir.

h60,h70,h80.h100 en kötüsü hangisi desem nenem bilir
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12 Angry Men 7 yıl
youtube'daki yorumlar gibimaşallah buraya girip yorumlara göz atınca gülmemek elde değil :D
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Creed_06 7 yıl
Zalmanın tek sorunu fanı olacaktır kesinlikle ne zaman aldıysam hep fanını değiştirmek zorunda kalmıştım bundada aynı sıkıntı muhakkak vardır :) Bilmiyor zalman fan nasıl üretilir ama herzamanki gibi forever Zalman :)
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Amedra 7 yıl
İlk 3 yorum nedir yahu millet içip içip yorum mu yapıyor? Haberi baltalamakta üstünüze yok vallahi. (turbo lafım sana değil)
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itachi237 7 yıl
h100 gibi ses çıkartıyorsa - veriyorum. ama çok şık ve kağıt üzerinde başarı bir ürün gibi.bakalım testler ne söylücek.
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safüzyon 7 yıl
Fiyat ucuz olursa corsair yerine alternatif olarak tercih edilebilir.
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WarSaw 7 yıl
Artık şunların fiyatları bir düşsün alalım rahat rahat [>:]
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