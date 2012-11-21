Zalman'ın hepsi bir arada su soğutma çözümü ''Reserator 3'' gün yüzüne çıktı

Güney Kore merkezli bilgisayar bileşeni üreticisi Zalman, gün geçtikçe popülerliği artan hepsi bir arada su soğutma çözümleri konusundaki atılımlarına kaldığı yerden devam ediyor. Firmanın yeni su soğutma sistemi Reserator 3, bugün itibarıyla ortaya çıktı. Detaylara geçmeden önce Reserator 3'ün 8 Ocak ile 11 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek olan Tüketici Elektroniği Fuarı (CES 2013) kapsamında sergileneceğini; ürünün ocak veya şubat ayında ise satışına başlanacağını not düşelim.



Reserator 3, 153 mm x 120 mm x 80 mm ebatlarında silindirik alüminyum radyatörden, 300 mm uzunluğunda çift yönlü kauçuk su hortumlarından, bakır su soğutma bloğundan ve su pompasından oluşuyor. Krom kaplamanın ve mavi renkli LED aydınlatmanın sayesinde su soğutma sistemi gayet şık bir görünüm sergiliyor.



Intel cephesinde LGA 1155, LGA 1156, LGA 1366, LGA 2011 formundaki işlemcileri, AMD cephesinde soket AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2 formundaki işlemcileri destekleyen Reserator 3'ün, maksimum 400 watt'lık ısıl tasarım gücü değerinin üstesinden gelebildiği belirtiliyor. 120 mm çapındaki mavi LED'li fan ise ısı durumuna göre 900 devir / dakika ile 2000 devir / dakika arasında değişen hızlarda çalışmakta.



http://www.sweclockers.com/nyhet/16164-zalman-reserator-3-ska-kunna-avleda-400-w