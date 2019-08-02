Zengin insanlar için CRISPR bebek kliniği açılması planlanıyor

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CRISPR gen düzenleme teknolojisi ile düzenlenmiş 3 farklı bebek dünyaya getiren Çinli bilim insanı ve hekim He Jiankui; oldukça tartışmalı bir konuya sebep oldu. İddialara göre He Jiankui zengin ve varlıklı insanlar için bebekler tasarlayabileceği bir klinik açmak istiyor.
Science Magazine basın ajansının açıklamalarına göre Jiankui bu planını asla hayata geçiremeyecek olmasına karşın Jiankui konuyla ilgili bir dizi ön görüşmelerde bulundu.
Jiankui'nin planlarının Çin hükümeti ve uluslararası bilim topluluğu tarafından kınanmasına rağmen He'nin muhtemel yatırımcılarla görüştüğü biliniyor. Bu gerçek de çocuklarını genetik olarak değiştirmek isteyen insanların var olduğu gerçeğini acı bir şekilde yansıtıyor.
Klinik; Çin'de veya Tayland'da açılmak isteniyor
Science ajansına göre He; ''tasarım bebek kliniği''ni Çin'de veya Tayland'da açmak istiyor. MIT Technology Review kurumunun açıklamalarına göre He; klinik açma fikriyle ilgilenen birkaç gizli yatırımcı ile görüşmelerde bulundu.
Ancak bilim insanına göre klinik düşünülenin aksine bir amaç için açılmak isteniyor. Klinikte CRISPR teknolojisi sanılanın aksine bir kişinin zekasının ya da görünüşünün değiştirilmesi için değil; daha kabul edilebilecek amaçlar için yani HIV ve kalp hastalıkları gibi durumlara bağışıklık sağlanması amacıyla kullanılacağı bildiriliyor.
Ayrıca Bkz. "Lityum-iyon pillerinin mucidi Copley Madalyası aldı"
He'nin planları şu an için suya düşmüş gibi görünüyor çünkü amacı oldukça büyük tartışmalara sebebiyet verdi.
https://futurism.com/the-byte/crispr-baby-scientist-designer-clinic Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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ler HIV ve Kalp hastalıkları diyerek kıvırmaya başlamışlar bile.
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