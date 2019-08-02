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Zengin insanlar için CRISPR bebek kliniği açılması planlanıyor

Çinli hekim He Jiankui; oldukça sansasyonel ve büyük tartışmalara sebep olan bir fikir ile CRISPR gen düzenleme kliniği açmak istiyor. Açılacak kliniğin zengin insanlara hizmet vermesi planlanıyor.
5 gün
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Tuğrul Güven Erturun
Haber Editörü
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CRISPR gen düzenleme teknolojisi ile düzenlenmiş 3 farklı bebek dünyaya getiren Çinli bilim insanı ve hekim He Jiankui; oldukça tartışmalı bir konuya sebep oldu. İddialara göre He Jiankui zengin ve varlıklı insanlar için bebekler tasarlayabileceği bir klinik açmak istiyor.

Science Magazine basın ajansının açıklamalarına göre Jiankui bu planını asla hayata geçiremeyecek olmasına karşın Jiankui konuyla ilgili bir dizi ön görüşmelerde bulundu.

Jiankui'nin planlarının Çin hükümeti ve uluslararası bilim topluluğu tarafından kınanmasına rağmen He'nin muhtemel yatırımcılarla görüştüğü biliniyor. Bu gerçek de çocuklarını genetik olarak değiştirmek isteyen insanların var olduğu gerçeğini acı bir şekilde yansıtıyor.

Klinik; Çin'de veya Tayland'da açılmak isteniyor


Science ajansına göre He; ''tasarım bebek kliniği''ni Çin'de veya Tayland'da açmak istiyor. MIT Technology Review kurumunun açıklamalarına göre He; klinik açma fikriyle ilgilenen birkaç gizli yatırımcı ile görüşmelerde bulundu.

Ancak bilim insanına göre klinik düşünülenin aksine bir amaç için açılmak isteniyor. Klinikte CRISPR teknolojisi sanılanın aksine bir kişinin zekasının ya da görünüşünün değiştirilmesi için değil; daha kabul edilebilecek amaçlar için yani HIV ve kalp hastalıkları gibi durumlara bağışıklık sağlanması amacıyla kullanılacağı bildiriliyor.

Ayrıca Bkz. "Lityum-iyon pillerinin mucidi Copley Madalyası aldı"

He'nin planları şu an için suya düşmüş gibi görünüyor çünkü amacı oldukça büyük tartışmalara sebebiyet verdi.

https://futurism.com/the-byte/crispr-baby-scientist-designer-clinic Yorum Yaz
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sosisvesalam 5 gün en beğenilen
çirkin, parasız, sağlıksız ve eğitimsiz insanlar çocuk yapmasın. bu dört özellik anne ve babada varsa hem dünya hem çocuk için sıkıntı olur.
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Spider_hip 5 gün sosisvesalam
Maalesef eğitimsiz kısmı işi bozuyor. İstatistiklere göre eğitim oranı düştükçe çocuk yapma oranı artıyor. Yani cahil insan ben 10 çocuğa nasıl bakarım diye düşünmüyor, onların duyguları, hayalleri, eğitimi ne olur diye düşünmüyor.
Maalesef eğitimsiz kısmı işi bozuyor. İstatistiklere göre eğitim oranı düştükçe çocuk yapma oranı artıyor. Yani cahil insan ben 10 çocuğa nasıl bakarım diye düş...
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N3CAT1 5 gün
Stephen Hawking'in daha önce değindiği konulardan biri. İleride zenginlerin bu olaya yönelebileceğini ve bunun da insan ırkının sonunu getireceğini belirtmiş ölmeden önceki son makalesinde.
https://beyinsizler.net/stephen-hawking-super-insanlar-irkimizin-sonunu-getirecek/
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fotifoti 3 gün N3CAT1
Gelsin gelsin. Dünya kurtulur.Kaz dağlarını görmedin mi?
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barbarturk 5 gün
The island(ada) filmi yavaş yavaş gerçek oluyor. İzlemeyen varsa güzel film izleyin.
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ugurr999 4 gün barbarturk
Evet benim de tavsiye ettiğim hatta yeniden çekilmesini istediğim bir film çok daha efsane iş çıkabilirdi o konudan. Gattaca diye bir film var o yıllarda öyle film pek yoktu izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim.
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Mete Can Karahasan 5 gün
Son zamanların yutturmacası crispr ve yaşadıkları ergenlik huzursuzluğu arayışlarının karşılığı olduğunu sanan görüntüsüyle takıntılı benmerkezciller.
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KaleyDeskop 5 gün
bence kötü felan değil, kedi kız elf vs üretebilirlerse o ülkenin muhtemelen turist sayısı inanılmaz artacaktır :)
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zdniz 5 gün
İstedikleri kadar karşı çıksınlar nasılsa yapılacak bir işlem bu eninde sonunda kabul görücek olayın sağından solundan dolaşıp çözüçek
ler HIV ve Kalp hastalıkları diyerek kıvırmaya başlamışlar bile.
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yorumculuklar 5 gün
bu iş purge night'a döner; para kazanıp zengin olmanın yolunu bulmak lazım şimdiden
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sosisvesalam 5 gün en beğenilen
çirkin, parasız, sağlıksız ve eğitimsiz insanlar çocuk yapmasın. bu dört özellik anne ve babada varsa hem dünya hem çocuk için sıkıntı olur.
2 Yanıt Yanıtla +12
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Rachsuchtig 5 gün sosisvesalam
Iyi de eğitimsiz ve parasız insanların çocukları iyi eğitim görüp zengin olabiliyorlar. Bunun örneği çokça var bu dünyada. Ayrıca çocuk yapmak bir tercihten çok içgüdüdür.
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Spider_hip 5 gün sosisvesalam
Maalesef eğitimsiz kısmı işi bozuyor. İstatistiklere göre eğitim oranı düştükçe çocuk yapma oranı artıyor. Yani cahil insan ben 10 çocuğa nasıl bakarım diye düşünmüyor, onların duyguları, hayalleri, eğitimi ne olur diye düşünmüyor.
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