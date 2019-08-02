Zengin insanlar için CRISPR bebek kliniği açılması planlanıyor

CRISPR gen düzenleme teknolojisi ile düzenlenmiş 3 farklı bebek dünyaya getiren Çinli bilim insanı ve hekim He Jiankui; oldukça tartışmalı bir konuya sebep oldu. İddialara göre He Jiankui zengin ve varlıklı insanlar için bebekler tasarlayabileceği bir klinik açmak istiyor.

Klinik; Çin'de veya Tayland'da açılmak isteniyor

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https://futurism.com/the-byte/crispr-baby-scientist-designer-clinic

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