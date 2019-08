Lityum-iyon pillerinin mucidi Copley Madalyası aldı

Lityumlu iyon pillerinin mucidine Royal Society kurumunun prestijli Copley Madalyası verildi. Cockrell School of Engineering at The University of Texas kurumunda bulunan Profesör John Goodenough; metalurji bilimine yaptığı katkılardan ve yeniden şarj edilebilir lityum pilleri keşfinden ötürü dolayı dünyanın en eski bilimsel ödülü olan Copley Madalyası'nın sahibi oldu.



Goodenough; RAM bileşeninin geliştirilmesinde çalışmıştı

Copley Madalyası

https://cleantechnica.com/2019/07/29/inventor-of-lithium-ion-battery-receives-prestigious-award/

Lityum-iyon pillerinin bulunuşu birçok durumda insanoğlunun yaşantısını kolaylaştırdı.enerji gereksinimini karşılamasının yanı sıraveenerji kaynağı oldu.kurumunun başkanı'nin temelinde akıllı telefonlara enerji sağlayan bataryalar olmak üzere lityum-iyon pil teknolojisi alanında zengin bir bilgibıraktığını veile Goodenough'nin elde ettiği başarıları takdir etmekten hoşnut olduğu dile getirdi.yanibileşeninin geliştirilmesi de dahil olmak üzere büyük etkileri olan çeşitli projeler üzerinde çalışmıştı. Lityum-iyon piller güvenilir, şarj edilebilir bir enerji kaynağı sağlamasına rağmen'ya göre pillerde barındırıyor.Goodenough bu eksiklikleri gidermek ve araştırmalarına devam etmek amacıylakurumundaüzerindeki çalışmalarını sürdürüyor.tarihte ilk defa, ilkyılındakurumu tarafından verilmişti. Verilen madalya ile Profesör John Goodenough aralarında;gibi isimlerin de bulunduğugrubuna dahil edilmiş oluyor.Yukarıdaki bilim insanları ve tarihi karakterlerveyaptıkları katkılar sebebiyle'na layık görülmüştü.