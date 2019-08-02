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Lityum-iyon pillerinin mucidi Copley Madalyası aldı

Profesör John Goodenough lityum-iyon pilleri keşfinden dolayı en prestijli bilim ödülü olan Copley Madalyası'na layık görüldü. Tarihteki ilk Copley Madalyası Nobel Ödülü'nden 170 sene önce verilmişti.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Tuğrul Güven Erturun
Haber Editörü
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Lityumlu iyon pillerinin mucidine Royal Society kurumunun prestijli Copley Madalyası verildi. Cockrell School of Engineering at The University of Texas kurumunda bulunan Profesör John Goodenough; metalurji bilimine yaptığı katkılardan ve yeniden şarj edilebilir lityum pilleri keşfinden ötürü dolayı dünyanın en eski bilimsel ödülü olan Copley Madalyası'nın sahibi oldu.
Lityum-iyon pillerinin mucidi Copley Madalyası aldı

Lityum-iyon pillerinin bulunuşu birçok durumda insanoğlunun yaşantısını kolaylaştırdı. Acil durumlarda enerji gereksinimini karşılamasının yanı sıra bilgisayarlarımıza ve akıllı telefonlarımıza enerji kaynağı oldu.

Royal Society kurumunun başkanı Venki Ramakrishnan; Profesör Goodenough'nin temelinde akıllı telefonlara enerji sağlayan bataryalar olmak üzere lityum-iyon pil teknolojisi alanında zengin bir bilgi mirası bıraktığını ve tarihteki en prestijli bilim ödülü olan Copley Madalyası ile Goodenough'nin elde ettiği başarıları takdir etmekten hoşnut olduğu dile getirdi.

Goodenough; RAM bileşeninin geliştirilmesinde çalışmıştı

Goodenough: RAM yani Random Access Memory bileşeninin geliştirilmesi de dahil olmak üzere büyük etkileri olan çeşitli projeler üzerinde çalışmıştı. Lityum-iyon piller güvenilir, şarj edilebilir bir enerji kaynağı sağlamasına rağmen Profesör Goodenough'ya göre piller bazı eksiklikler de barındırıyor.

Goodenough bu eksiklikleri gidermek ve araştırmalarına devam etmek amacıyla UT Austin kurumunda pil teknolojileri üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor.

Copley Madalyası

Copley Madalyası tarihte ilk defa, ilk Nobel Ödülü'nden 170 sene önce, 1730 yılında Royal Society kurumu tarafından verilmişti. Verilen madalya ile Profesör John Goodenough aralarında; Benjamin Franklin, Charles Darwin, Louis Pasteur, Albert Einstein, Dorothy Hodgkin gibi isimlerin de bulunduğu seçkinler grubuna dahil edilmiş oluyor.
Yukarıdaki bilim insanları ve tarihi karakterler bilime ve mühendislik alanına yaptıkları katkılar sebebiyle Copley Madalyası'na layık görülmüştü.

https://cleantechnica.com/2019/07/29/inventor-of-lithium-ion-battery-receives-prestigious-award/ Yorum Yaz
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SEO-Uzmanı 5 gün en beğenilen
zamanında hak ettiği ödül verilseydi
şu an belki 10 tane daha yeni icadı olabilirdi !
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selahattın ısık 4 gün
soyadındaki gizli mesajla doğmuş..
1 Yanıt Yanıtla
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SEO-Uzmanı 5 gün en beğenilen
zamanında hak ettiği ödül verilseydi
şu an belki 10 tane daha yeni icadı olabilirdi !
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LukeSkywalker24 5 gün
Soyadı güzelmiş. :D
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kenbalx 5 gün
donanimhaber.com/...
Birde patlama tehlikesi olmasa :)
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