Lityum-iyon pillerinin mucidi Copley Madalyası aldı

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Lityumlu iyon pillerinin mucidine Royal Society kurumunun prestijli Copley Madalyası verildi. Cockrell School of Engineering at The University of Texas kurumunda bulunan Profesör John Goodenough; metalurji bilimine yaptığı katkılardan ve yeniden şarj edilebilir lityum pilleri keşfinden ötürü dolayı dünyanın en eski bilimsel ödülü olan Copley Madalyası'nın sahibi oldu.
Lityum-iyon pillerinin bulunuşu birçok durumda insanoğlunun yaşantısını kolaylaştırdı. Acil durumlarda enerji gereksinimini karşılamasının yanı sıra bilgisayarlarımıza ve akıllı telefonlarımıza enerji kaynağı oldu.
Royal Society kurumunun başkanı Venki Ramakrishnan; Profesör Goodenough'nin temelinde akıllı telefonlara enerji sağlayan bataryalar olmak üzere lityum-iyon pil teknolojisi alanında zengin bir bilgi mirası bıraktığını ve tarihteki en prestijli bilim ödülü olan Copley Madalyası ile Goodenough'nin elde ettiği başarıları takdir etmekten hoşnut olduğu dile getirdi.
Goodenough; RAM bileşeninin geliştirilmesinde çalışmıştı
Goodenough bu eksiklikleri gidermek ve araştırmalarına devam etmek amacıyla UT Austin kurumunda pil teknolojileri üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor.
Copley MadalyasıCopley Madalyası tarihte ilk defa, ilk Nobel Ödülü'nden 170 sene önce, 1730 yılında Royal Society kurumu tarafından verilmişti. Verilen madalya ile Profesör John Goodenough aralarında; Benjamin Franklin, Charles Darwin, Louis Pasteur, Albert Einstein, Dorothy Hodgkin gibi isimlerin de bulunduğu seçkinler grubuna dahil edilmiş oluyor.
https://cleantechnica.com/2019/07/29/inventor-of-lithium-ion-battery-receives-prestigious-award/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
şu an belki 10 tane daha yeni icadı olabilirdi !