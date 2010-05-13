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Zihin gücüyle kontrol edilebilen protez kol Avrupa'ya geliyor

Düşünce gücüyle kontrol edilebilen protez kol Avrupa'da kullanılmaya hazır
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Zihin gücüyle kontrol edilebilen protez kol Avrupa'ya geliyor
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Almanya merkezli Otto Bock Saülık Merkezi, zihin gücüyle kontrol edilebilen protez kolların hazır olduğunu açıkladı. Yaşadıkları talihsiz kazalar sonucu kollarını kaybedenler için umut ışığı olarak beliren bu gelişme, duyurulan protez kolun ilk uygulaması ile tanıtıldı. 21 yaşındaki Christian Kandlbauer, bundan 4 yıl önce 20.000 Volt'luk elektriğe maruz kalarak sağ ve sol kollarını yitirmişti. Sağ tarafında klasik protez kol kullanan Christian Kandlbauer'in kaybettiği sol kolu için düşünce gücüyle kontrol edilebilen protez kol kullanıldı. Bu protez kolun, vücut içerisinde belirlenen kasların sinir sistemine yeniden bağlanmasından faydalandığı belirtiliyor. Christian Kandlbauer yaklaşık 6 saat süren bir operasyon sonrasında hareket ettirebileceği bir kola kavuştu. Kaybettiği sol kolunun hareket etmesini sağlayan sinirlerin göğüs kısmına yeniden yerleştirildiği ve protez kolla arasında bağ kurulduğu belirtildi. Ameliyat sonrası sol kolunu kendi isteğiyle hareket ettirme imkanını tekrar yakalayan Christian Kandlbauer'in günlük işlerini rahatça yapabildiği ifade edildi.

Yapılan ameliyatın detayları hakkında açıklamaların önümüzdeki hafta içinde yapılacağı söyleniyor. Düşünce gücüyle çalışan protez kollarla ilgili gerekli araştırma ve testlerin başarıyla sonuçlandığı ve kısa süre içerisinde yaygın olarak kullanılmaya başlanacağı belirtildi.

Zihin gücüyle kontrol edilebilen protez kol Avrupa'ya geliyor
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Zihin gücüyle kontrol edilebilen protez kol Avrupa'ya geliyor
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DH Misafiri 9 yıl
sgk bunu ödermi
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Gaea 9 yıl
Mekanik insanlar geliyooorr
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koxp94 9 yıl
teknoloji adına çok önemli bir gelişme
lükslükten öte her ihtiyacı olanın kullanması gerek yani parası olanın değil
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ogkasa 9 yıl
Teknolojiye dur demek imkansız
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DH Misafiri 9 yıl
prize baglı çalışan işçiler... mekanik savaşcılar...ucu bucagı yok...
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DH Misafiri 9 yıl
androidler geliyor...vay be ... gücü nerden alıyor acaba . bunu zamanında düşünmüştüm :) yakında karın boşluguna suyla çalışan motor yerleştirip idrarı mekanik enerjiye cevirirler kolda buradan tahrik alır...
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ReDComrade 9 yıl
çok önemli bir gelişme
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