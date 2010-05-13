Zihin gücüyle kontrol edilebilen protez kol Avrupa'ya geliyor

Almanya merkezli Otto Bock Saülık Merkezi, zihin gücüyle kontrol edilebilen protez kolların hazır olduğunu açıkladı. Yaşadıkları talihsiz kazalar sonucu kollarını kaybedenler için umut ışığı olarak beliren bu gelişme, duyurulan protez kolun ilk uygulaması ile tanıtıldı. 21 yaşındaki Christian Kandlbauer, bundan 4 yıl önce 20.000 Volt'luk elektriğe maruz kalarak sağ ve sol kollarını yitirmişti. Sağ tarafında klasik protez kol kullanan Christian Kandlbauer'in kaybettiği sol kolu için düşünce gücüyle kontrol edilebilen protez kol kullanıldı. Bu protez kolun, vücut içerisinde belirlenen kasların sinir sistemine yeniden bağlanmasından faydalandığı belirtiliyor. Christian Kandlbauer yaklaşık 6 saat süren bir operasyon sonrasında hareket ettirebileceği bir kola kavuştu. Kaybettiği sol kolunun hareket etmesini sağlayan sinirlerin göğüs kısmına yeniden yerleştirildiği ve protez kolla arasında bağ kurulduğu belirtildi. Ameliyat sonrası sol kolunu kendi isteğiyle hareket ettirme imkanını tekrar yakalayan Christian Kandlbauer'in günlük işlerini rahatça yapabildiği ifade edildi.

Yapılan ameliyatın detayları hakkında açıklamaların önümüzdeki hafta içinde yapılacağı söyleniyor. Düşünce gücüyle çalışan protez kollarla ilgili gerekli araştırma ve testlerin başarıyla sonuçlandığı ve kısa süre içerisinde yaygın olarak kullanılmaya başlanacağı belirtildi.