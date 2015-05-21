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Zihin üzerinden kontrol edilebilen protez ayak

4 yıl
1,7b
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Zihin üzerinden kontrol edilebilen protez ayak
 
Uzuvlarını kaybetmiş insanları yeniden aktif hayat içerisine dahil eden protez birimleri, teknolojinin gelişmesiyle gerçek organlara olan benzerliklerini arttırıyor. Bunu kanıtlar nitelikte bir çözüm geliştiren konunun uzmanı firmalardan Ossur, Proprio Foot adını verdiği motorize protez ayak birimini güncelleyerek zihin üzerinden kontrol desteği getirdi.
Yaklaşık 15 dakika süren bir ameliyat sonucunda beyne yerleştirilen myoelektrik sensör üzerinden zihin ile kontrol edilebilen protez ayak, minik manyetik bobinler tarafından desteklenerek Ossur araştırma geliştirme departmanının başındaki Thorvaldur Ingvarsson'a göre ömür boyu değiştirilmeye gerek kalmadan çalışabilecek bir alternatif ortaya koyuyor. Proprio Foot, beyinden aldığı sinyalleri çevre kaslara otomatik olarak ileterek diğer sistemlerde oluşan gecikmeyi de ortadan kaldırabiliyor.
Sırada büyük boyutlu testlerinin bulunduğu belirtilen zihin kontrollü protez ayak modeli Proprio Foot, herşey yolunda giderse önümüzdeki 3 ya da 5 yıl içerisinde satışa sunulacak.

http://www.engadget.com/2015/05/20/prosthetic-foot-mind-control/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
bayraak 4 yıl
Firmanin adı da yakıyor hani Ossur
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doctor_bey 4 yıl
Güzel bir gelişme bence, ama hacklenirse garip şeyler olabilir
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i3e 4 yıl
bisi degil bu. nazari kanitladik biz.
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