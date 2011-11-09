Ziiiro Celeste zamanı renk geçişleriye sunuyor

İlginç okuma yöntemleriyle piyasaya sürdüğü saatlerinden tanıdığımız Tokyoflash firmasının haricinde okuma yöntemi farklı olmasa da tasarım olarak ön plana çıkan diğer bir firma Ziiiro.





Hong Kong kaynaklı Ziiiro firması tasarımı övgü alan analog saat modelleri üretiyor. Farklı tasarımlara sahip Orbit ve Gravity serilerinden sonra firma Celeste adlı yeni modelinin tanıtımını yaptı.





Celeste modelinde gri renk geçişli ve mavi renk geçişli iki şeffaf disk bulunuyor. Gri disk saatleri mavi disk dakikaları gösteriyor. Diskler birbiri üzerinde hareket ederek zamanı gösteriyor. Farklı zaman dilimlerinde diskler farklı renk geçişleri sunuyor. Böylece birbiriyle aynı renk geçişi sunan hiç bir dakika olmuyor.





Model mono ve renkli 4 farklı versiyonuyla ön siparişlere başladı. Dağıtıma ise 18 Kasım tarihinde başlanacak. 149€ fiyat etiketine sahip model 8.90€ kargo bedeli ile gönderilebiliyor. Süper hızlı kargo için 28€'yu gözden çıkarmak gerekiyor.





Celeste modelinin dışında tasarım arayanlar Ziiiro firmasının sitesinden diğer modelleri de inceleyebilirler.





