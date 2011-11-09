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Ziiiro Celeste zamanı renk geçişleriye sunuyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
6,8b
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Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
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İlginç okuma yöntemleriyle piyasaya sürdüğü saatlerinden tanıdığımız Tokyoflash firmasının haricinde okuma yöntemi farklı olmasa da tasarım olarak ön plana çıkan diğer bir firma Ziiiro.

Hong Kong kaynaklı Ziiiro firması tasarımı övgü alan analog saat modelleri üretiyor. Farklı tasarımlara sahip Orbit ve Gravity serilerinden sonra firma Celeste adlı yeni modelinin tanıtımını yaptı.

Celeste modelinde gri renk geçişli ve mavi renk geçişli iki şeffaf disk bulunuyor. Gri disk saatleri mavi disk dakikaları gösteriyor. Diskler birbiri üzerinde hareket ederek zamanı gösteriyor. Farklı zaman dilimlerinde diskler farklı renk geçişleri sunuyor. Böylece birbiriyle aynı renk geçişi sunan hiç bir dakika olmuyor.

Model mono ve renkli 4 farklı versiyonuyla ön siparişlere başladı. Dağıtıma ise 18 Kasım tarihinde başlanacak. 149€ fiyat etiketine sahip model 8.90€ kargo bedeli ile gönderilebiliyor. Süper hızlı kargo için 28€'yu gözden çıkarmak gerekiyor.

Celeste modelinin dışında tasarım arayanlar Ziiiro firmasının sitesinden diğer modelleri de inceleyebilirler.
 


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karaköy_soğancısı 8 yıl en beğenilen
matematik dersi gibi saat hee :)
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Kirk Lee 8 yıl
Tokyo watch'lardan daha başarılı buldum. en azından rahat okunuyor. ama fiyatı türkiyede nasıl olur bilemem...
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Rey Leon 8 yıl
Yan sanayisi ne zaman çıkarpil süreside iyiyse alınmaya değer :P
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sasha_digger 8 yıl
İnsanımızın tasarım anlayışı malesef çok zayıf :( Bende bir Fossil O-Ring Digi kullanıcısıyım. İnsanlar saatin ortası delik diye takılacak yer arıyorlar :) Bu saatlerin müşteri grubu entel insanlar, kalkıpta bir kıronun bu saati takacak hali yok :)
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JoeyBane 8 yıl
Değişik bir tasarımı var. İlgi çekici:) Ama bu fiyatla zor.. çok zor..
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atroce 8 yıl
şu markanın saatleri hoşuma gidiyor, bu da güzelmiş
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TearsForFears 8 yıl
Saat gayet güzel.Dikkat çekici bir tasarıma sahip.Saati ise tam olarak söyleyemeseniz bile yakın tahminler yapabilirsiniz.Mesala saat 7:42 dir size soran birisine 7:45 dersiniz.Öyle ortada karmaşık zor anlaşılcak bir durum yok.Aklı olan herkes saatin kaç olduğunu rahatlıkla anlayabilir.Çözemeyen varsa saatin etrafındaki kısa çizgilere baksın.Fiyatı ucuz olsa alacaktım ama 150 euro + kargo çok pahalı.
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Rouvax 8 yıl
saatin kordonunu falan çok sevdim de saat özelliğini sevmedim :D
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hattoriy 8 yıl
saat kesinlikle bu fiyatı haketmiyo ederi 80 euro oda sıradışı olduğundan,dijital ekranlı olsaydı olabilirdi ama o zamanda pil dayanmazdı heralde
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alito 8 yıl
resimde ekran dijital gibi duruyor ama değilmiş
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Klack 8 yıl
saat kaç?

beyazı mavi geçiyo.


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Earnest35 8 yıl
daha da ucuzlar ise alabilirim güzele benziyor.
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Kulak Misafiri 8 yıl Earnest35
Earnest35

daha da ucuzlar ise alabilirim güzele benziyor.

Daha da ucuzlarsa zencilerin eline düşer.
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SystemApps 8 yıl
Saatdım gitti..
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semblance 8 yıl
Hala çözemedim ya.
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