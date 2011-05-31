Zotac, VIA Nano X2 işlemcili mini bilgisayarını duyurdu

Geçtiğimiz günlerde dört çekirdekli yeni işlemcisine ait ilk detayları açıklayan VIA, anakart ve ekran kartı üretiminde sektörün iddialı isimlerinden biri olan Zotac ile çalışmaya başladı. Computex 2011 ile birlikte ürün gamındaki yenilikleri sergilemeye başlayan Zotac, VIA'nın çift çekirdekli Nano X2 işlemcisini kullanan yeni mini bilgisayarını tanıttı.
12 x 12 x 4cm boyutlarında olan ZBox serisi yeni mini bilgisayarın detaylı teknik özellikleri hakkında henüz çok fazla bilgi olmasa da Zotac yeni sistemini "yüksek performanslı bilgi-işlem" çözümü olarak nitelendiriyor. Kullanıcıların çoklu ortam ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanan sistemde, Nano X2 işlemci ailesinin hangi modeline yer verildiği netlik kazanmasa da seri dahilinde 1.6GHz'e varan hızlarda farklı modellerin olduğu dikkate alınırsa, Zotac'ın yeni sistemine en hızlı modellerden birinin güç verdiğini söylemek yanlış olmayacaktır.
Diğer özellikleri arasında HDMI ve DisplayPort konnektörleri, USB 3.0 portı, kart okuyucusu ve Ethernet bağlantısı gibi detaylara yer verilen sistemin yakında satışa sunulması bekleniyor. Nano ailesiyle düşük güç tüketimli işlemci segmentinde uzun süredir iddialı olan VIA'nın, Zotac ile genişleyen ekosistemine yeni üreticiler dahil etmesi de bekleniyor.
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En azından atomdan iyi :D
Sağ köşedeki anten girişi; kablosuz internet alıcısı için yapılmış olan anten girişi gördüğüm kadarıyla.
1- Sağ köşedeki uydu anten girişine benzer giriş nedir?
2- Hususen ısmarlasanız bile bu cihazı Türkiyede satışa getirmezler. Nacizane fikrim budur..
4cm ne kadar kalın olabilir ki ?
resim beni yanıltmış olabilir. en boy oranına bakınca öyle gibi gözüküyor.. yoksa tabiki 4cm kalın değil.