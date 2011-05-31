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Zotac, VIA Nano X2 işlemcili mini bilgisayarını duyurdu

7 yıl
9,1b
1
13
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Zotac, VIA Nano X2 işlemcili mini bilgisayarını duyurdu
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Geçtiğimiz günlerde dört çekirdekli yeni işlemcisine ait ilk detayları açıklayan VIA, anakart ve ekran kartı üretiminde sektörün iddialı isimlerinden biri olan Zotac ile çalışmaya başladı. Computex 2011 ile birlikte ürün gamındaki yenilikleri sergilemeye başlayan Zotac, VIA'nın çift çekirdekli Nano X2 işlemcisini kullanan yeni mini bilgisayarını tanıttı.

12 x 12 x 4cm boyutlarında olan ZBox serisi yeni mini bilgisayarın detaylı teknik özellikleri hakkında henüz çok fazla bilgi olmasa da Zotac yeni sistemini "yüksek performanslı bilgi-işlem" çözümü olarak nitelendiriyor. Kullanıcıların çoklu ortam ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanan sistemde, Nano X2 işlemci ailesinin hangi modeline yer verildiği netlik kazanmasa da seri dahilinde 1.6GHz'e varan hızlarda farklı modellerin olduğu dikkate alınırsa, Zotac'ın yeni sistemine en hızlı modellerden birinin güç verdiğini söylemek yanlış olmayacaktır.

Diğer özellikleri arasında HDMI ve DisplayPort konnektörleri, USB 3.0 portı, kart okuyucusu ve Ethernet bağlantısı gibi detaylara yer verilen sistemin yakında satışa sunulması bekleniyor. Nano ailesiyle düşük güç tüketimli işlemci segmentinde uzun süredir iddialı olan VIA'nın, Zotac ile genişleyen ekosistemine yeni üreticiler dahil etmesi de bekleniyor.

Zotac, VIA Nano X2 işlemcili mini bilgisayarını duyurdu
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Zotac, VIA Nano X2 işlemcili mini bilgisayarını duyurdu
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neo01470 7 yıl
güzel ürün, Türkiye'ye gelirse dükkana bundan alırım, tabi fiyatta makul olmalı..
En azından atomdan iyi :D
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SERIM 7 yıl
Bizim memlekete sadece haberi gelir bu tarz ürünlerin.Biz resimlerine özelliklerine bakarız elin adamı alır kullanır...
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Tek-nolojik 7 yıl
baba_mustafa
Her şeyi anladım da1- Sağ köşedeki uydu anten girişine benzer giriş nedir?2- Hususen ısmarlasanız bile bu cihazı Türkiyede satışa getirmezler. Nacizane fikrim budur..

Sağ köşedeki anten girişi; kablosuz internet alıcısı için yapılmış olan anten girişi gördüğüm kadarıyla.
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abdulmusavvir 7 yıl
Her şeyi anladım da
1- Sağ köşedeki uydu anten girişine benzer giriş nedir?
2- Hususen ısmarlasanız bile bu cihazı Türkiyede satışa getirmezler. Nacizane fikrim budur..
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ikdemrici 7 yıl
gittikçe bilgisayarlar küçülüyor arkadaşlar yakında uzay birimi gibi olucağız :) teklonoji geliştikce daha iyi olucak ama gerçekten güzel bir bilgisayar japonlar yapıyor :)
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RiPPeR91 7 yıl
Kesinlikle güzel bir ürün atomlar kadar rezil değil fusion kadar ısınmıyor şçyle 300-400TL olsa lır download için kullanırım yada bi ekran daha alırım aynı anda iki farklı pc kullanırım çokta iyi olur.
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DeistSuat 7 yıl
@batuist
4cm ne kadar kalın olabilir ki ?
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Batuist 7 yıl

StreetWash

@batuist
4cm ne kadar kalın olabilir ki ?

resim beni yanıltmış olabilir. en boy oranına bakınca öyle gibi gözüküyor.. yoksa tabiki 4cm kalın değil.
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Batuist 7 yıl
güzelde biraz kalın olmuş gibi..
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berkaylive 7 yıl
bilgisayar içinde windows var öle bişi işte
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V4LKyR 7 yıl
Mükemmel işte ya. Mükemmel.
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patrain 7 yıl
bu ürün konusunda biraz cahilim de ne işe yarıo acaba
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