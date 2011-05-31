Zotac, VIA Nano X2 işlemcili mini bilgisayarını duyurdu

Geçtiğimiz günlerde dört çekirdekli yeni işlemcisine ait ilk detayları açıklayan VIA, anakart ve ekran kartı üretiminde sektörün iddialı isimlerinden biri olan Zotac ile çalışmaya başladı. Computex 2011 ile birlikte ürün gamındaki yenilikleri sergilemeye başlayan Zotac, VIA'nın çift çekirdekli Nano X2 işlemcisini kullanan yeni mini bilgisayarını tanıttı.

12 x 12 x 4cm boyutlarında olan ZBox serisi yeni mini bilgisayarın detaylı teknik özellikleri hakkında henüz çok fazla bilgi olmasa da Zotac yeni sistemini "yüksek performanslı bilgi-işlem" çözümü olarak nitelendiriyor. Kullanıcıların çoklu ortam ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanan sistemde, Nano X2 işlemci ailesinin hangi modeline yer verildiği netlik kazanmasa da seri dahilinde 1.6GHz'e varan hızlarda farklı modellerin olduğu dikkate alınırsa, Zotac'ın yeni sistemine en hızlı modellerden birinin güç verdiğini söylemek yanlış olmayacaktır.

Diğer özellikleri arasında HDMI ve DisplayPort konnektörleri, USB 3.0 portı, kart okuyucusu ve Ethernet bağlantısı gibi detaylara yer verilen sistemin yakında satışa sunulması bekleniyor. Nano ailesiyle düşük güç tüketimli işlemci segmentinde uzun süredir iddialı olan VIA'nın, Zotac ile genişleyen ekosistemine yeni üreticiler dahil etmesi de bekleniyor.