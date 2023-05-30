Cep boyutlarında mini PC: Zotac Zbox Pico tanıtıldı

Zotac Zbox Pico özellikleri
Dünyanın ilk katı hal aktif soğutmalı Mini PC'si olarak nitelendirilen Zotac Zbox Pico, Zotac için yeni bir kilometre taşı niteliğinde diyebiliriz. Bilmeyenler daha önceki Zbox Mini PC modelleri, Pentium veya Celeron işlemcilerle karşımıza çıktı. Bu noktada Intel Core i3 işlemciden destek alan Zotac Zbox Pico, iç titreşimler yoluyla havayı çekip dışarı atabilen iki adet AirJet soğutma modülünden destek alıyor.
Tabii ki güçteki bu yükseltme, üretilen ısı miktarını azaltabilen ve böylece daha üst düzey bir işlemcinin uygulanmasını sağlayan AirJet katı hal aktif soğutma ile sağlanıyor. Zira daha ince ve küçük olduğu için eski tip kasa fanlarına göre daha az yer kaplayan bu modül, mobil cihazlar ve kompakt bilgisayarlarda yeni bir döneme işaret etmekte.
Ayrıca içerisinde 8 GB LPDDR5 dahili bellek barındıran Zotac Zbox Pico, 1 adet M.2 NVMe PCIe x4 SSD yuvası, 3 adet USB 3.2 (10Gbps) Wi-Fi 6, Ethernet portu ve Bluetooth 5.2 desteği ile satışa sunulacak. Zotac Zbox Pico'nun fiyatı ise henüz açıklanmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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