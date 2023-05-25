Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Zotac, dünyanın en küçük Mini PC modelini hazırlıyor: İşte özellikleri

    Zotac, ZBOX serisine dahil olacak dünyanın en küçük mini PC modelini hazırlıyor. Peki Computex 2023 etkinliğinde görücüye çıkacak model neler sunuyor? İşte detaylar
    1
    Zotac, dünyanın en küçük Mini PC modelini hazırlıyor! Tam Boyutta Gör
    PC pazarının önde gelen üreticilerinden Zotac, yaklaşan Computex 2023 etkinliğinde ZBOX mini PC serisinin yeni modellerini duyurmaya hazırlanıyor. 30 Mayıs ile 2 Haziran arasında düzenlenecek olan teknoloji fuarına kısa bir süre kala, bu cihazlardan ilk bilgiler gelmeye başladı. Gelin detaylara hep birlikte bakalım.

    Dünyanın en küçük Mini PC'si ufukta göründü

    Bildirilenlere göre Zotac, yaklaşan Computex 2023 etkinliği için bir dizi mini PC modeli hazırlıyor. Bunlar arasından en ilginç olanı ise AirJet soğutma modülüne sahip olan ZBOX PI430AJ modeli olacak diyebiliriz. Dünyanın ilk katı hal aktif soğutmalı Mini PC'si olarak nitelendirilen bu çözüm, iki AirJet Mini ile desteklenen Intel Core i3 işlemci, 8GB LPDDR5 bellek ve M.2 SSD sürücüsü ile vitrine çıkacak.

    Zotac, dünyanın en küçük Mini PC modelini hazırlıyor! Tam Boyutta Gör
    Zotac, cep boyutlarındaki ZBOX PI430AJ'nin teknik ayrıntılarını henüz paylaşmadı. Ancak AirJet Mini teknlojisi sayesinde önemli bir termal performans sunacağını belirtiyor. Ufak bir parantez açacak olursak AirJet Mini, iç titreşimler yoluyla havayı çekip dışarı atabilen güçlü bir çekme kuvvetinden destek alıyor. 

    Ayrıca küçük boyutlarıyla bu çözüm, fiziksel bir fanın sığamacağı ince ve kompakt donanımlar için devrim niteliğinde diyebiliriz. Yeni Mini PC modeline ek olarak Zotac, Computex 2023'te ZBOX E serisine dahil olan MAGNUS E ve EN modellerini tanıtacak. Konsol boyutlarında gelen bu PC'lerin RTX 4070 ve 13. Nesil Intel Core i7-13700 işlemci tarafından desteklenmesi bekleniyor. ZBOX PI430AJ ve ZBOX E serisi hakkında merak edilen tüm detaylar, 30 Mayıs'ta başlayacak Computex 2023 etkinliğinde bizleri bekliyor olacak. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    Profil resmi
    EvMüdüresiii 17 saat önce

    Çok eskilerden simülasyon olarak videolarda görüyordum. Şimdi bunu fiiliyata dökmüşler lakin bence inanılmaz maaliyet artıracak. Harika sistem ama oturmasının en az 30-40 yılı vardır. Bize gelmesi 60-70 yıl. Bu sistem oturursa yayılırsa bizim ehliyet sınavlarında kalma oranı %1-2 ye düşer [resim]

    Profil resmi
    srkn 18 saat önce

    günaydın. knight rider(1982) - 3x19 - 06:58-07:13

    Profil resmi
    avecatius 2 gün önce

    vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...

    M
    madmax59 1 hafta önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    audi a6 2.0 tdi kronik sorunları ard arda uyku felci toyota corolla 1.6 vision yorumlar devir saati ve hız göstergesi çalışmıyor cs go arkadaş ekleme

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi POCO C40
    Xiaomi POCO C40
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    6.000 TL Altındaki Laptoplar
    Casper Nirvana C370.4020-4D00X
    Casper Nirvana C370.4020-4D00X
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    AFK-THREE
    AFK-THREE
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız