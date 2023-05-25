Zotac, dünyanın en küçük Mini PC modelini hazırlıyor: İşte özellikleri

Tam Boyutta Gör PC pazarının önde gelen üreticilerinden Zotac, yaklaşan Computex 2023 etkinliğinde ZBOX mini PC serisinin yeni modellerini duyurmaya hazırlanıyor. 30 Mayıs ile 2 Haziran arasında düzenlenecek olan teknoloji fuarına kısa bir süre kala, bu cihazlardan ilk bilgiler gelmeye başladı. Gelin detaylara hep birlikte bakalım.

Dünyanın en küçük Mini PC'si ufukta göründü

Bildirilenlere göre Zotac, yaklaşan Computex 2023 etkinliği için bir dizi mini PC modeli hazırlıyor. Bunlar arasından en ilginç olanı ise AirJet soğutma modülüne sahip olan ZBOX PI430AJ modeli olacak diyebiliriz. Dünyanın ilk katı hal aktif soğutmalı Mini PC'si olarak nitelendirilen bu çözüm, iki AirJet Mini ile desteklenen Intel Core i3 işlemci, 8GB LPDDR5 bellek ve M.2 SSD sürücüsü ile vitrine çıkacak.

Tam Boyutta Gör Zotac, cep boyutlarındaki ZBOX PI430AJ'nin teknik ayrıntılarını henüz paylaşmadı. Ancak AirJet Mini teknlojisi sayesinde önemli bir termal performans sunacağını belirtiyor. Ufak bir parantez açacak olursak AirJet Mini, iç titreşimler yoluyla havayı çekip dışarı atabilen güçlü bir çekme kuvvetinden destek alıyor.

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Ayrıca küçük boyutlarıyla bu çözüm, fiziksel bir fanın sığamacağı ince ve kompakt donanımlar için devrim niteliğinde diyebiliriz. Yeni Mini PC modeline ek olarak Zotac, Computex 2023'te ZBOX E serisine dahil olan MAGNUS E ve EN modellerini tanıtacak. Konsol boyutlarında gelen bu PC'lerin RTX 4070 ve 13. Nesil Intel Core i7-13700 işlemci tarafından desteklenmesi bekleniyor. ZBOX PI430AJ ve ZBOX E serisi hakkında merak edilen tüm detaylar, 30 Mayıs'ta başlayacak Computex 2023 etkinliğinde bizleri bekliyor olacak.

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