Zotac, dünyanın en küçük Mini PC modelini hazırlıyor: İşte özellikleri

Dünyanın en küçük Mini PC'si ufukta göründü
Bildirilenlere göre Zotac, yaklaşan Computex 2023 etkinliği için bir dizi mini PC modeli hazırlıyor. Bunlar arasından en ilginç olanı ise AirJet soğutma modülüne sahip olan ZBOX PI430AJ modeli olacak diyebiliriz. Dünyanın ilk katı hal aktif soğutmalı Mini PC'si olarak nitelendirilen bu çözüm, iki AirJet Mini ile desteklenen Intel Core i3 işlemci, 8GB LPDDR5 bellek ve M.2 SSD sürücüsü ile vitrine çıkacak.
Ayrıca küçük boyutlarıyla bu çözüm, fiziksel bir fanın sığamacağı ince ve kompakt donanımlar için devrim niteliğinde diyebiliriz. Yeni Mini PC modeline ek olarak Zotac, Computex 2023'te ZBOX E serisine dahil olan MAGNUS E ve EN modellerini tanıtacak. Konsol boyutlarında gelen bu PC'lerin RTX 4070 ve 13. Nesil Intel Core i7-13700 işlemci tarafından desteklenmesi bekleniyor. ZBOX PI430AJ ve ZBOX E serisi hakkında merak edilen tüm detaylar, 30 Mayıs'ta başlayacak Computex 2023 etkinliğinde bizleri bekliyor olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok eskilerden simülasyon olarak videolarda görüyordum. Şimdi bunu fiiliyata dökmüşler lakin bence inanılmaz maaliyet artıracak. Harika sistem ama oturmasının en az 30-40 yılı vardır. Bize gelmesi 60-70 yıl. Bu sistem oturursa yayılırsa bizim ehliyet sınavlarında kalma oranı %1-2 ye düşer [resim]
günaydın. knight rider(1982) - 3x19 - 06:58-07:13
vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...
zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.