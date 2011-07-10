Zotac entegre GeForce GT 430 GPU'suna sahip mini anakartını satışa sundu

Zotac kompakt boyutlu hepsi bir arada anakartlarının yeni temsilcisi olan Z68ITX-BE modelini satışa sundu. Intel'in Sandy Bridge tabanlı ikinci nesil Core işlemci ailesi için hazırlanan Z68 çipsetli anakart, boyutları kadar sahip olduğu entegre grafik birimiyle de dikkat çekiyor.

Bilindiği üzere Z68 yonga seti hem işlemciye entegre grafik birimini destekliyor hem de hız aşırtma yapılmasına olanak tanıyor. Bu özelliklere ek olarak Intel, Virtu isimli GPU sanallaştırma teknolojisi ile entegre ve ayrık grafik yongaları arasında otomatik geçiş imkanı tanıyor. İşte tam bu noktadan hareket eden Zotac, Z68ITX-BE ile farklı bir çözüme sahip.

Aynı zamanda ekran kartı pazarının iddialı isimlerinden biri olan Zotac, Z68ITX-BE üzerinde GEForce GT 430 GPU'suna yer alıyor. Bu sayede Intel platformu için en güçlü entegre grafik birimini sunan Zotac, bu sayede entegre grafik birimi ile düşük güç tüketimi, GeForce GT 430 grafik yongasıyla da belli seviyede grafik performansını bir arada sunuyor.

Intel'in Core i3, Core i5 ve Core i7 serisi işlemcilerine destek sunan anakart üzerinde iki adet SO-DIMM bellek slotu bulunuyor ve 4GB'a kadar DDR3-1600MHz bellek desteği sunuluyor. Katı kapasitörlere yer verilen anakart üzerinde genişleme slotu olarak bir adet PCIe x4 slotuna yer veriliyor. Çoklu ortam odaklı mini bilgisayarlar için hazırlanan anakart üzerinde SATA-III ve USB 3.0 gibi teknolojilere de yer verildiğini görüyoruz.

8 kanal yüksek tanımlı ses desteği sunan ve Gigabit Ethernet portuna sahip olan anakart, kablosuz internet erişimi için entegre 802.11n WiFi adaptörü ile sunuluyor. GeForce GT 430 ile aynı zamanda gelişmiş medya özellikleri sunan anakart, görüntü aktarımı için çift DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörlerini kullanıyor. Japonya'da satışa sunulan Zotac Z68ITX-BE, Avrupa pazarında ise 185 Avro seviyesinden başlayan fiyatlarla listelere girmiş durumda. Tam Boyutta Gör