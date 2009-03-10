A-Data, 300 Plus serisi yeni SSD modellerini tanıttı

Tam Boyutta Gör

SSD pazarında tansiyon giderek yükseliyor. Bellek ve depolama çözümleri üzerine çalışan firmalar arka arkaya yeni SSD modellerini tanıtırken, okuma ve yazma hızları da her geçen gün gelişiyor. Ülkemizde yüksek performanslı sistem bellekleriyle tanınan A-Data da ürün gamına eklemeye hazırlandığı 300 Plus serisi yeni SSD modellerinin üzerindeki örtüyü kaldırdı.

A-Data'nın 2.5" form faktörüne sahip, 300 Plus serisi yeni SSD modellerinin 32GB, 64GB, 128GB ve 256GB gibi dört farklı kapasite alternatifiyle kullanıma sunulacağı belirtiliyor. OCZ'nin Vertex serisi SSD modellerine benzer şekilde, yüksek performans için ön bellekle (64MB) donatılan 300 Plus serisi SSD'lerin 250MB/sn'lik okuma ve 160MB/sn'lik yazma hızlarını desteklediği belirtiliyor.

A-Data önümüzdeki haftalarda kullanıma sunmayı planladığı 300 Plus serisi yeni SSD modelleri için henüz fiyat veya lansman tarihine ilişkin herhangi bir detay açıklamadı.