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A-Data, 300 Plus serisi yeni SSD modellerini tanıttı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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A-Data, 300 Plus serisi yeni SSD modellerini tanıttı
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SSD pazarında tansiyon giderek yükseliyor. Bellek ve depolama çözümleri üzerine çalışan firmalar arka arkaya yeni SSD modellerini tanıtırken, okuma ve yazma hızları da her geçen gün gelişiyor. Ülkemizde yüksek performanslı sistem bellekleriyle tanınan A-Data da ürün gamına eklemeye hazırlandığı 300 Plus serisi yeni SSD modellerinin üzerindeki örtüyü kaldırdı.

A-Data'nın 2.5" form faktörüne sahip, 300 Plus serisi yeni SSD modellerinin 32GB, 64GB, 128GB ve 256GB gibi dört farklı kapasite alternatifiyle kullanıma sunulacağı belirtiliyor. OCZ'nin Vertex serisi SSD modellerine benzer şekilde, yüksek performans için ön bellekle (64MB) donatılan 300 Plus serisi SSD'lerin 250MB/sn'lik okuma ve 160MB/sn'lik yazma hızlarını desteklediği belirtiliyor.

A-Data önümüzdeki haftalarda kullanıma sunmayı planladığı 300 Plus serisi yeni SSD modelleri için henüz fiyat veya lansman tarihine ilişkin herhangi bir detay açıklamadı.


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Batuist 10 yıl
bilgisayarların performasının önündeki en büyük engellerden birini bunlardan bir yada bir kaç tanesini alarak kaldırabilicez.. hala şu teknoolojide dönen plaklara veri yazılıp okunuyor.. bilgisayarı hantallaştıran en büyük engel bunlar...
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thetrooper00 10 yıl
Firmalar bir bir ssd modellerini tanıtıyor da, benim kendileri ile tanışabilmek nasip olmadı. Bakalım ne zaman benimde bir ssd'im olacak?
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alito 10 yıl
fiyatı dudak uçuklatacak cinstendir, haber okuyasınız diye veriliyor alasınız diye değil ahaha ıhıhıhı hı
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RaptorFX 10 yıl
fiyatı görünce bi tarafimiz ucuklamasın diye yazılmıyor sanirsam :)
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Vuze 10 yıl
inşallah fiyatı alınabilir seviyede olurda tüketicininde yüzü güler bu yönde
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yc#1 10 yıl
Şu SSD'lerde önbellek konulmasını hala anlamış değilim.
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max975 10 yıl
bunların fiyatı kesin yine ucuk olur..
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venom88 10 yıl
Umarım fiyatı alınabilir seviyede olur.
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